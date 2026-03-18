Ángela Aguilar presume decoración de su casa y lanza polémico mensaje “El amor gana”

La cantante ha compartido en su canal de difusión momentos íntimos y reflexiones sobre su vida. (IG: @angela_aguilar_)

El martes 17 de marzo, Ángela Aguilar difundió en su canal de difusión de WhatsApp una imagen donde se observa la decoración de Pascua en su casa en EEUU y un mensaje en la pantalla que decía “LOVE WINS” (El amor gana). La fotografía, compartida con sus seguidores, muestra una chimenea encendida, una pantalla con un corazón rojo y la frase en inglés, mientras en la parte frontal se aprecian detalles alusivos a la celebración de Pascua. El mensaje fue acompañado únicamente por un emoji de corazón y uno de conejo, sin más explicaciones por parte de la cantante.

La artista, integrante de la dinastía Aguilar, ha utilizado recientemente su canal de difusión en WhatsApp para fortalecer el vínculo con sus seguidores. Aguilar ha compartido contenido personal y familiar, incluyendo videos inéditos de su participación en el Rodeo Houston, donde acompañó a su padre, Pepe Aguilar, durante una presentación en el legendario recinto texano. En ese evento, la intérprete estuvo acompañada de su hermana Aneliz, su madre y su hermano, Leonardo Aguilar. La ausencia del cantante Christian Nodal, pareja de Ángela, llamó la atención, ya que el músico se encontraba en México.

La cantante presumió su decoración. (Canal de difusión de Whatsapp Ángela Aguilar)

En las publicaciones recientes, Ángela Aguilar ha compartido reflexiones sobre la importancia de la familia y los vínculos afectivos. En uno de sus mensajes, la artista afirmó: “La verdad en esos momentitos es donde siento que todo se acomoda. La familia no es solo la de sangre, sino también la gente que elegimos, con la que nos sentimos tranquilos, sin tener que ser nada más que nosotros mismos. Esos ratos simples. Platicar sin prisa. Estar cerca de personas que nos hacen bien cambia todo. Te baja el ruido, te recuerda quién eres y te da un poquito de paz”.

Durante el mencionado concierto en Houston, la intérprete se acercó al escenario durante el soundcheck y saludó a su padre con la frase: “Tu sangre en mi cuerpo”. La experiencia resultó emotiva para la cantante, quien expresó el orgullo de presenciar el desempeño de Pepe Aguilar en un recinto importante. “Ayer me tocó uno de esos momentos que se te quedan en el corazón por siempre. El ver a mi papá en el rodeo y sentir un orgullo que no se explica mucho, solo se siente. En las primeras canciones, las lágrimas me acompañaron... de ver al hombre que me crió, que me enseñó a amar la música, siendo tan grande. Tan resiliente, tan fuerte... una vez más, dándome una lección con su ejemplo”, compartió Ángela.

Ángela reflexionó sobre los momentos que ha vivido con su familia recientemente. (Captura de pantalla Whatsapp Ángela Aguilar)

La artista concluyó su serie de mensajes agradeciendo el apoyo de su círculo cercano y resaltando el valor de la lealtad. “Gracias Dios por rodearme cada vez más de gente leal. Gente genuina. Por darme una familia tan unida y tan buena, que no busca nada más allá de estar... y apoyar. Gracias angelitos por darme tanto amor y por estar conmigo, siempre”, escribió.