Quién es Alejandra Villarreal, la bajista de The Warning que se hizo viral tras su show en Lollapalooza

Este fin de semana, The Warning se presentó en Lollapalooza Argentina 2026. (Instagram)

Alejandra Villarreal, bajista de la banda mexicana The Warning, se convirtió en tendencia en redes sociales este fin de semana tras su participación en el Lollapalooza Argentina 2026, donde el grupo enfrentó una falla eléctrica que interrumpió su presentación.

La presentación de The Warning tuvo lugar el domingo 15 de marzo, durante la tercera jornada de Lollapalooza Argentina. El trío subió al escenario Alternative Stage cerca de las cuatro de la tarde, ante una multitud que esperaba ver a una de las bandas jóvenes más populares del rock.

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El concierto avanzó con la potencia habitual del grupo, hasta que una falla eléctrica detuvo el sonido y las luces en pleno show. Ante la sorpresa del público, las integrantes improvisaron y escribieron en una hoja de papel las razones de la interrupción, mostrando el mensaje desde el escenario para mantener informados a los asistentes.

Esta reacción espontánea fue celebrada por los asistentes y se viralizó rápidamente el video del momento. Una vez resuelto el inconveniente técnico, The Warning retomó su actuación, entre el setlist tocaron su canción Kerosene.

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Popularidad de Ale Villarreal llega hasta Corea del Sur

La presentación de The Warning en Lollapalooza Argentina 2026 puso a Alejandra Villarreal en el centro de la atención internacional. Más allá de la falla eléctrica del show, su carisma y presencia en el escenario se volvieron virales en X, donde internautas de distintos países compartieron imágenes y videos de ella preguntando quién era la bajista y de qué agrupación.

Entre los comentarios se repetían frases como: “¿Quién es esa chica del video?” y “me acabo de enamorar de The Warning”. Diversas publicaciones en español, inglés y hasta coreano reflejaron el alcance internacional del fenómeno.

(Capturas de pantalla)

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Un usuario escribió: “Todas las lesbianas y bisexuales están colocando fotos y videos de ella, ¿pero quién es?”. Otro post viral, traducido del coreano, decía: “¡Qué demonios! De repente esta chica es la única que aparece en mi feed. ¡Dios mío, es totalmente mi estilo!”.

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Frases humorísticas como “ya podemos decir que Ale es la Chayanne de las chicas” y memes con referencias a Los Simpson también circularon ampliamente, también se leyó “entre ayer y hoy he visto a esta mujer más que a mi familia, para nada es queja”.

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The Warning aprovechó el auge de atención y viralidad tras su presentación en Lollapalooza. En una publicación reciente en Instagram, la banda compartió un video de Alejandra Villarreal acompañado del mensaje “bienvenidos”.

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¿Quién es Alejandra Villarreal?

Alejandra Villarreal nació el 13 de diciembre de 2004 en Monterrey, Nuevo León. Es la integrante más joven de The Warning, banda conformada junto a sus hermanas Daniela y Paulina Villarreal.

Desde su infancia, la familia promovió su formación musical, permitiendo que cada una de las hermanas encontrara su propio instrumento. Alejandra eligió el bajo, consolidando el trío que ha destacado en la escena del rock alternativo en México y el extranjero.

El grupo comenzó su carrera interpretando covers en YouTube y evolucionó hasta pisar los escenarios de festivales internacionales. El crecimiento de The Warning ha sido sostenido, con presentaciones en América, Europa y Asia, así como colaboraciones y reconocimientos de figuras como Kirk Hammett de Metallica y Lzzy Hale de Halestorm.

Prensa DF

En el plano digital, la cuenta de Instagram de Alejandra Villarreal (@alejandra.thewarning) supera los 700 mil seguidores, mientras que el perfil de Spotify de la banda registra 832 mil 082 seguidores y 1,888,814 oyentes mensuales.

La banda ha publicado cuatro álbumes: “XXI Century Blood”, “Queen of the Murder Scene”, “ERROR” y “Keep Me Fed”. Su repertorio alterna temas en inglés y español, con un sonido influenciado por Metallica, Muse y referentes latinoamericanos como Eruca Sativa.

El grupo ha recibido nominaciones a premios internacionales, mientras que sus integrantes han sido reconocidas individualmente, como Paulina Villarreal como la “Mejor Baterista de Rock de 2025”.