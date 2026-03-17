Galilea Montijo confirma tratamiento que dejó su rostro muy hinchado: “Avísenme”

La aparición de Galilea Montijo en el programa Hoy provoca debate en redes sociales sobre su posible cirugía estética. (RS / Programa Hoy)

La reaparición de Galilea Montijo en el foro de “Hoy” este 17 de marzo reavivó el debate sobre los riesgos de los procedimientos estéticos entre figuras públicas mexicanas, luego de que la conductora admitiera en la transmisión haber sufrido una inflamación facial inesperada tras un tratamiento cosmético previo a sus vacaciones.

El incidente desató una ola de comentarios y un debate renovado sobre los límites de la imagen en la televisión nacional, como documentó el programa según reportes citados en la emisión y por la periodista Inés Moreno.

En el desarrollo de la transmisión, la notoria ausencia de tomas cercanas a Montijo y las estrategias de la producción para disimular su condición fueron observadas por el público.

Diversos usuarios en redes sociales señalaron que el rostro de la conductora lucía “más inflamada de lo habitual” y la compararon con la fallecida cantante Irma Serrano, mientras que algunos espectadores aseguraron que la producción evitó los primeros planos para no exhibir el cambio en su apariencia.

Galilea Montijo reaparece en 'Hoy' y genera debate sobre riesgos de procedimientos estéticos en la televisión mexicana (Programa Hoy)

Según la periodista Inés Moreno, el motivo de la alteración podría haber sido “un tratamiento reciente que aún estaba en proceso de recuperación”, lo cual abrió nuevas especulaciones sobre la salud y el método estético utilizado.

La frase que confirmaría nuevo procedimiento físico

Durante una sección de belleza, Montijo, en compañía de Andrea Legarreta, ironizó sobre los riesgos de los tratamientos con agujas y admitió con una frase reveladora: “Avísenme”, confirmando así que “este tipo de intervenciones pueden dejar a cualquiera irreconocible si no se tiene cuidado con los tiempos de recuperación”.

Esta declaración se tradujo en una confirmación pública de que la inflamación de su rostro fue consecuencia directa de una mala decisión sobre los tiempos y las etapas de recuperación.

En respuesta al escrutinio, Montijo publicó en su cuenta de Instagram videos en los que exhibió su rostro al natural, sin filtros, en escenas cotidianas grabadas por su pareja, el modelo español Isaac Moreno.

El video grabado por Isaac Moreno muestra a Galilea Montijo durante una preparación laboral y es interpretado como respuesta a la polémica. (Captura de pantalla)

Estas imágenes mostraron una reducción visible de la inflamación y funcionaron como un intento de disminuir la controversia generada por su presencia televisiva, aunque la presentadora decidió no referirse explícitamente a las críticas ni a los rumores que circulan en plataformas digitales.

A pesar de los mensajes tranquilizadores, la conductora de “Hoy” no emitió confirmación ni negación formal sobre haberse sometido a un procedimiento estético específico. Este silencio mantuvo la conversación digital activa, mientras aumentaban los comentarios polarizados: algunos seguidores argumentaron que “todos tienen derecho a decidir sobre su cuerpo”, en tanto otros insistieron en la hipótesis de una intervención médica que habría dejado a Montijo temporalmente “irreconocible”.

Galilea Montijo responde a las críticas mostrando su rostro sin filtros en Instagram, pero evita confirmar intervenciones. (Captura de pantalla)

El regreso de Galilea Montijo dejó en evidencia que la presión por la imagen continúa siendo central en la industria del entretenimiento, y que los riesgos asociados a intervenciones cosméticas pueden alcanzar alto impacto mediático aun en figuras consolidadas de Televisa.

Hasta el momento, Montijo continúa participando en el programa y sosteniendo la atención de la audiencia digital, que permanece pendiente de cualquier evolución en su estado de salud y aspecto físico.