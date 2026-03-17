Banorte 2026: el plan estratégico de Carlos Hank González que supera las expectativas del mercado

El presidente del Consejo de Administración reafirma la apuesta del banco por enfocarse en las familias mexicanas y fortalecer su presencia local. (Infobae-Itzallana)

En el marco de la versión 89 de la Convención Bancaria, Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, habló sobre la apuesta del banco para los próximos años: “ser el banco de las familias mexicanas” y resaltó que no se tienen planes de expansión internacional. La estrategia es profundizar su presencia local en un momento en que el país enfrenta “retos”... pero también oportunidades.

Repunte económico en 2026: Banorte prevé crecimiento impulsado diversos factores

Mientras 2025 cerró con un crecimiento del PIB cercano al 0.5%, las proyecciones internas de Banorte para 2026 apuntan a 1.8%, más del triple del año anterior. Hank González atribuye ese salto a tres factores concretos:

La revisión del T-MEC El impacto económico del Mundial, que según sus estimaciones podría aportar entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales al PIB por sí solo. Y los proyectos de infraestructura del gobierno federal

El Plan de México como palanca de inversión

Carlos Hank resaltó que Banorte considera que el Plan México que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum, lidera este proyecto y quiere ser su principal canalizador financiero y menciona que les da una enorme confianza “que lo promueva personalmente”.

De la misma manera, destacó que el banco está especializado en infraestructura y está listo para trabajar tanto con empresas nacionales como extranjeras que decidan apostar por el país. “Se están sentando las bases para un crecimiento importante y Banorte tiene la obligación de ser parte de ese motor”, afirmó en una entrevista con el diario Milenio.

banco impulsa un modelo Humano-Digital y apuesta por la transformación tecnológica sin perder el contacto cercano con sus clientes. REUTERS/Henry Romero

El uso de las nuevas tecnologías con un modelo Humano-Digital

En cuanto a las áreas que Banorte busca fortalecer, destaca el impulso al uso de nuevas tecnologías mediante un modelo Humano-Digital. Este esquema permite a los clientes aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, sin sacrificar el contacto humano ni el respaldo institucional.

La tasa de aceptación de productos se multiplicó por 13 y el abandono de clientes se redujo 64%. La "hiperpersonalización", conocer a cada cliente según su etapa de vida financiera, es hoy la ventaja competitiva más difícil de replicar para cualquier banco internacional.

En entrevista, Carlos Hank González destaca la visión de Banorte como motor del desarrollo e infraestructura ante los nuevos retos y oportunidades del país. REUTERS/Toya Sarno Jordan

El Estadio Banorte: más que un nombre, una apuesta por la transformación y el liderazgo nacional

El único recinto que será sede de tres Mundiales de futbol en la historia llevará el nombre del banco. Hank González fue claro en que no se trata de un patrocinio de imagen sino de una transformación real del estadio hacia un espacio de primer nivel mundial. “No es solo poner el nombre a un edificio”, dijo. Para Banorte, el estadio es también una declaración de intenciones: un banco que compite con gigantes globales y que no necesita salir del país para demostrarlo.