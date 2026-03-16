México

Evelyn Salgado celebró el éxito del animador Cruz Contreras en los Oscar 2026: “Pone muy en alto el nombre de Guerrero”

La gobernadora de Guerrero destacó el talento y dedicación del animador como motivo de orgullo para la comunidad guerrerense

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(Crédito: Infobae México)
(Crédito: Infobae México)

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, felicitó públicamente a Cruz Contreras por su labor como animador en la película Kpop Demon Hunters, tras el triunfo de la cinta en los Premios Oscar 2026 como mejor película animada.

“Tu talento pone muy en alto el nombre de Guerrero”, escribió la funcionaria estatal desde su cuenta oficial en ‘X’ al destacar el orgullo que representa para la entidad.

Desde su cuenta oficial en la red social, Salgado celebró el logro del animador originario de Iguala, quien participó en la producción que se llevó el máximo galardón en la categoría animada.

La gobernadora subrayó: “nos llena de orgullo ver cómo desde nuestra tierra siguen surgiendo historias de esfuerzo y dedicación que conquistan el mundo y nos demuestran que los sueños sí se cumplen”.

Crédito: X(@EvelynSalgadoP)
Crédito: X(@EvelynSalgadoP)

La película, que fusiona elementos del pop coreano con animación de alto nivel, fue reconocida por la Academia y posicionó a Contreras como uno de los creativos mexicanos destacados en el ámbito internacional.

Este triunfo fue ampliamente celebrado en su estado natal, donde usuarios y autoridades lo consideran un referente de inspiración para la juventud guerrerense.

Trayectoria y reacciones tras el Óscar

Según medios nacionales, Cruz Contreras formó parte del equipo de animación responsable del éxito de KPop Demon Hunters, película que ha sido reconocida por su innovación y calidad técnica. El animador expresó su agradecimiento en distintos espacios, resaltando el impacto positivo de la comunidad de Guerrero en su formación profesional.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

A raíz del anuncio de la Academia de Hollywood, diversas figuras públicas, incluidas autoridades estatales, enviaron mensajes de apoyo y felicitación al artista. La propia gobernadora concluyó su mensaje con un deseo personal: “Que tu camino siga lleno de muchos éxitos más, eres un gran orgullo guerrerense”.

El Oscar impulsa el orgullo local

La distinción obtenida por Contreras ha generado un sentimiento de celebración en Guerrero.

La noticia se suma a la lista de reconocimientos internacionales para profesionales mexicanos en la industria cinematográfica.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El triunfo de KPop Demon Hunters en los Premios Oscar 2026 marca un momento destacado para la animación mexicana, con la participación de un creador originario de Iguala como parte fundamental del proyecto galardonado.

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