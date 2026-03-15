Vialidades principales de Guadalajara tendrán cierres nocturnos: cuál es la razón y cuánto tiempo durarán

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Cinco de las principales vialidades de Guadalajara tendrán cierres nocturnos parciales durante aproximadamente 70 días debido a trabajos de rehabilitación urbana que buscan mejorar la infraestructura vial y la seguridad para automovilistas, ciclistas y peatones.

Las autoridades municipales informaron que las obras se realizarán únicamente por la noche para reducir el impacto en el tráfico durante el día, por lo que pidieron a la ciudadanía tomar precauciones y considerar rutas alternas durante el periodo de intervención.

¿A qué se deben estos cierres viales?

Los cierres nocturnos en Guadalajara se deben a un programa de rehabilitación de avenidas que forma parte del Plan Anual de Obra Pública del municipio. Estas acciones contemplan la reparación de la carpeta asfáltica, mejora de banquetas, balizamiento y otras intervenciones para optimizar la movilidad urbana.

Durante el arranque de las obras, la presidenta municipal Verónica Delgadillo señaló que se trata de intervenciones necesarias para mejorar las condiciones de las calles y reducir los tiempos de traslado en la ciudad.

De acuerdo con el gobierno municipal, estas labores también buscan aumentar la seguridad vial y mejorar la experiencia de quienes se desplazan a pie, en bicicleta o en transporte público.

¿Qué vialidades de Guadalajara se verán afectadas?

Las obras se llevarán a cabo en cinco avenidas clave de la ciudad, consideradas de alto impacto en la movilidad diaria:

Avenida Hidalgo

Avenida República

Avenida Vallarta

Avenida López Cotilla

Avenida Lázaro Cárdenas

Las intervenciones se realizarán por tramos y de forma parcial, por lo que las vías no estarán completamente cerradas; sin embargo, sí podría haber reducción de carriles mientras se ejecutan los trabajos.

Horarios de los cierres viales

Los cierres en las principales vialidades de Guadalajara se aplicarán en horario nocturno para evitar mayores afectaciones al tránsito diario.

El calendario de trabajos contempla:

Inicio de los cierres: durante el arranque de las obras en marzo

Horario: de 23:00 a 05:00 horas

Duración estimada: alrededor de 70 días

Esto significa que las avenidas deberán reabrir cada mañana para permitir la circulación habitual de vehículos y transporte público.

¿Qué trabajos se realizarán en las avenidas?

Las obras incluyen diversas acciones de mantenimiento y renovación urbana, entre ellas:

Rehabilitación de la carpeta asfáltica

Sustitución de losas en algunos tramos

Construcción y reparación de banquetas

Colocación de señalamiento y balizamiento

Mejoras en alumbrado e infraestructura vial

En algunos puntos específicos también se intervendrán carriles laterales y bajopuentes, dependiendo de la avenida donde se desarrollen los trabajos.

Inversión para mejorar las calles

El proyecto de rehabilitación de estas avenidas contempla una inversión superior a 112 millones de pesos, destinada a mejorar la infraestructura vial y la movilidad en zonas clave de la ciudad.

Además, el gobierno municipal ha informado que estas acciones forman parte de un programa más amplio de obras públicas para renovar espacios urbanos y calles en distintos puntos de Guadalajara.

Las autoridades pidieron paciencia a la población durante el periodo de trabajos, ya que los cierres nocturnos podrían generar molestias temporales, aunque se espera que las mejoras beneficien a miles de usuarios de estas avenidas una vez concluidas las obras.