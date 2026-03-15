La Secretaría de Medio Ambiente junto a EEUU reintroducen al lobo mexicano en Durango tras 50 años de ausencia

El lobo mexicano fue reintroducido a la Sierra Madre Occidental después 50 años de ausencia en vida libre. (Foto: Semarnat)

El lobo mexicano (Canis lupus baileyi) regresa al estado de Durango después de cinco décadas gracias a una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en colaboración con la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental y el Programa Binacional México-Estados Unidos.

Este proceso marca el retorno histórico del lobo mexicano a la Sierra Madre Occidental, un hecho respaldado por la comunidad local y apoyado por instituciones de ambos países.

El regreso del lobo mexicano: un proceso avalado por la comunidad

El nuevo sitio para la reintroducción de la especie se localiza en la comunidad forestal de El Tarahumar y Bajíos del Tarahumar, municipio de Santa Catarina de Tepehuanes. La elección de este territorio fue posible tras la aprobación unánime de la asamblea de la comunidad, que otorgó su respaldo al proyecto y permitió establecerlo en su región.

El primer traslado de ejemplares se realizó el 13 de marzo, cuando llegaron cuatro lobos mexicanos al área de reintroducción. Antes de su traslado, los animales fueron sometidos a inspecciones sanitarias y revisiones por parte de autoridades ambientales para garantizar su estado de salud y seguridad.

Cuatro lobos permanecen en zona de preliberación

Los lobos permanecerán de manera temporal en un recinto de preliberación, diseñado para facilitar su adaptación al entorno antes de ser liberados en vida silvestre. Durante este periodo se implementarán mecanismos de seguimiento intensivo, entre los que destacan:

Radiotelemetría , para rastrear sus movimientos y comportamiento.

Monitoreo con trampas-cámara , que permitirá evaluar su adaptación, desplazamientos y uso del hábitat.

Trabajo conjunto con comunidades rurales, con el objetivo de armonizar las actividades productivas y la conservación de la fauna silvestre.

(Foto: Semarnat)

La protección y el seguimiento cercano buscan garantizar la integración exitosa de los lobos a su entorno y fomentar la convivencia entre las actividades humanas y la vida silvestre.

Colaboración con diversas instituciones

La reintroducción del lobo mexicano representa un avance en los acuerdos de cooperación entre México y Estados Unidos para la recuperación de esta especie, considerada en peligro de extinción. El proyecto forma parte del programa Saving Animals From Extinction (SAFE), que incluye el traslado de ejemplares desde territorio estadounidense hacia México, fortaleciendo la colaboración científica y técnica.

La iniciativa cuenta con la participación de diversas instituciones, entre ellas:

Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) de la Semarnat

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)

Gobierno de Durango

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Arizona Game and Fish Department

New Mexico Department of Game and Fish

U.S. Fish and Wildlife Service

Desde la década de 1970, el Programa Binacional México-Estados Unidos ha permitido la reproducción, reintroducción y conservación del lobo mexicano, especie que llegó a considerarse extinta en vida silvestre.

La colaboración entre comunidades locales, instituciones académicas y autoridades ambientales ha sido clave para impulsar la recuperación de una de las especies emblemáticas de la fauna de América del Norte.