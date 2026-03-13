Operativo de seguridad en Cajeme, Sonora, desata balacera: reportan detención de criminales fuertemente armados

Imagen ilustrativa. (Facebook/Opinión Sonora)

La tarde de este jueves 12 de marzo se reportó una balacera en el municipio de Cajeme, Sonora, lo que provocó que decenas de personas tuvieran que refugiarse ante las detonaciones.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en el fraccionamiento San Juan Capistrano, a pocos metros de la Laguna del Náinari.

Personas y menores de edad que se encontraban en el campus Náinari durante un partido de béisbol, registraron las detonaciones de arma de fuego en lo que sería un enfrentamiento.

Ante los hechos, las personas que se encontraban en el sitio se recostaron sobre el pasto para evitar que una bala perdida los lesionara. Algunos de los niños y menores de edad comenzaron a llorar debido al temor.

Otra persona logró captar desde un estacionamiento la movilización de elementos de las Fuerzas Armadas a bordo de una camioneta oficial, así como las detonaciones de arma de fuego del enfrentamiento.

Fiscalía confirma detención de criminales armados

Niños y adultos se resguardaron para evitar resultar lesionados. Foto: Redes sociales

Luego de que se registró el enfrentamiento a balazos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se llevó a cabo un operativo de seguridad en el municipio.

En el despliegue participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Ciudad Obregón.

Como resultado de la acción, la Fiscalía de Sonora detalló que fueron detenidos varios delincuentes fuertemente armados que están relacionados con asesinatos recientes.

Además, detalló que durante el operativo no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas. Al momento la situación se encuentra controlada.

La Fiscalía del Estado informó que dará mayor información sobre la acción en las próximas horas.

“El Chino Arce”, la detención relevante realizada en los últimos meses

La detención fue resultado de un operativo coordinado entre la Marina y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. (FGE Sonora)

Cabe señalar que la última detención relevante realizada en Sonora fue la de Jesús Iván Arce Verdugo, alias “El Chino Arce”, identificado como jefe de la célula criminal de Los Salazar.

Si arresto se anunció el 28 de enero pasado, luego de la realización de un operativo conjunto en el que participó la Secretaría de Marina (Semar) en Ciudad Obregón.

El sujeto era considerado objetivo prioritario debido a que contaba con cinco órdenes de aprehensión, entre ellas una por el ataque armado que dejó 8 muertos y 26 heridos la madrugada del 29 de diciembre de 2023 durante una fiesta de XV años realizada en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón.

“El Chino Arce” forma parte de Los Salazar, un grupo criminal que estuvo vinculado hasta el 2023 con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Desde 2024 se ofrecía una recompensa por él. (FGE Sonora)

La Fiscalía de Sonora detalló que el sujeto modificó su identidad para evadir la justicia, pero fue identificado mediante tatuajes y análisis de rasgos físicos. Esto permitió conocer que había llegado recientemente a la ciudad, procedente de Chihuahua, donde permaneció oculto por varios meses.