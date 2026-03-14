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Presunto colaborador es exhibido robando la limosna de la Catedral de Tehuacán: “Ojala lo castigue diosito”

La grabación proveniente de cámaras de seguridad muestra cómo el sujeto habría retirado parte del dinero donado durante la misa

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El material difundido en internet
El material difundido en internet exhibe el momento en que el sujeto toma parte de las donaciones recolectadas durante una celebración religiosa.

Un video difundido recientemente en redes sociales provocó polémica luego de mostrar a un presunto trabajador de la Catedral de Tehuacán manipulando el dinero recolectado durante una celebración religiosa. Las imágenes, que presuntamente provienen de cámaras de seguridad del templo, exhiben el momento en que un hombre introduce la mano en una bolsa donde se depositan las limosnas entregadas por los fieles.

La grabación comenzó a circular en plataformas digitales y rápidamente generó debate entre usuarios de internet. En el material se aprecia a un sujeto que aparentemente revisa el contenido de la bolsa utilizada para reunir el diezmo durante la misa. Posteriormente, según lo que se observa en el video, el individuo extrae algunos billetes y monedas.

De acuerdo con la secuencia de las imágenes, el hombre guarda el dinero en uno de sus bolsillos tratando de hacerlo con discreción, aparentemente para evitar ser visto por otras personas dentro del recinto religioso. Sin embargo, el registro captado por las cámaras permite observar con claridad el momento en que realiza la acción.

Usuarios de redes sociales reaccionaron
Usuarios de redes sociales reaccionaron con críticas luego de ver a un hombre guardando dinero del diezmo en su bolsillo dentro de la Catedral de Tehuacán.

Otro detalle que llamó la atención de quienes vieron el video es que el individuo no retira todo el dinero de la bolsa. En lugar de eso, aparentemente toma solo una parte de las donaciones y deja el resto dentro del recipiente donde se guardan las limosnas. Algunos usuarios interpretaron esto como un intento de evitar que la falta de dinero fuera notada de inmediato.

Tras la difusión del video, las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Muchos usuarios expresaron su inconformidad al considerar que se trata de recursos que los feligreses entregan de manera voluntaria como parte de la celebración religiosa. Para varios internautas, el hecho resulta particularmente delicado debido al contexto en el que se realiza la colecta.

Las críticas también se centraron en el destino de este tipo de donaciones, pues se trata de aportaciones económicas que suelen ser utilizadas por las parroquias para el mantenimiento de los templos, actividades pastorales y diversas necesidades de la comunidad religiosa.

La grabación proveniente de cámaras de seguridad muestra cómo el sujeto habría retirado parte del dinero donado durante la misa.

La difusión de las imágenes también reavivó un debate entre usuarios de redes sociales sobre la transparencia en el manejo de los recursos que se recaudan en instituciones religiosas. Algunos internautas consideraron que este tipo de situaciones abre la discusión sobre la forma en que se administran las donaciones.

Hasta la noche de este viernes, la Diócesis de Tehuacán no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso ni ha informado si se iniciará algún procedimiento interno para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, tampoco se ha dado a conocer si el incidente ha sido denunciado ante autoridades civiles para que se investigue formalmente lo sucedido.

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