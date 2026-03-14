Crisis mental de José Ángel impacta a la dinastía Bichir a 7 años del suicidio de su tía Stefanie Sherk

La hospitalización del actor, tras sufrir una caída desde un tercer piso en la CDMX reavivó el debate sobre la salud mental en el entorno de la familia

La salud del actor José Ángel Bichir generó preocupación en el medio artístico luego de que fuera hospitalizado de emergencia tras caer desde el tercer piso de su vivienda ubicada en la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, paramédicos acudieron al lugar después de recibir el reporte de una persona lesionada en un complejo de departamentos. Al arribar, encontraron al actor inconsciente y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

Los primeros diagnósticos señalaron que presentaba posibles fracturas en el rostro y un cuadro de abdomen agudo, por lo que fue ingresado para recibir tratamiento especializado.

Posteriormente, la familia Bichir difundió un comunicado público en el que aclaró que el incidente ocurrió durante una crisis emocional profunda.

“El actor sufrió una tormenta interna que distorsiona la realidad. En medio de esa tormenta cayó por una ventana. No fue un acto voluntario ni una decisión consciente, fue un accidente provocado por una crisis de salud”, expresó la familia en el mensaje difundido en redes sociales por Demián Bichir.

José Ángel Bichir se habría lanzado desde su departamento, en un tercer piso (Instagram)

En el mismo comunicado también desmintieron versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto consumo de alcohol. “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”, señaló el texto.

La familia confirmó además que el actor se encuentra vivo, fuera de peligro y bajo atención médica especializada, acompañado en todo momento por sus seres queridos.

La madre del actor revela qué lo tenía triste

Horas después del incidente, los padres del actor acudieron al hospital donde se encuentra internado. Ahí, la productora Patricia Pascual habló brevemente con la prensa.

Durante su declaración, la madre del actor insistió en que la caída fue un accidente y negó que estuviera relacionada con consumo de alcohol. “Claro que no estaba borracho”, dijo ante reporteros.

Pascual también explicó que su hijo atravesaba un momento complicado en lo profesional, situación que había afectado su estado emocional. “Tenía ya un rato de no trabajar y eso lo tenía triste”, comentó.

A pesar de ello, aseguró que el actor cuenta con el respaldo de su familia y pidió respeto a su privacidad durante su recuperación. “Eso ya lo hablará él cuando lo tenga que hablar. Él ya es un hombre y él hablará lo que quiera decir. No soy yo su vocera”, agregó.

Un antecedente que marcó a la familia Bichir

La situación también recordó un episodio doloroso para la familia. En abril de 2019, Demián Bichir confirmó que su esposa, la actriz Stefanie Sherk, murió por suicidio en Estados Unidos tras padecer depresión.

De acuerdo con el informe forense, la intérprete de 43 años falleció por encefalopatía anóxica, provocada por asfixia y ahogamiento tras permanecer bajo el agua en la piscina de su casa en Los Ángeles.

En aquel momento, Bichir habló públicamente sobre la depresión como una enfermedad grave y muchas veces invisible, y expresó su deseo de que la tragedia ayudara a generar mayor conciencia sobre la salud mental.

La salud mental vuelve al centro de la conversación

Siete años después de aquel episodio, la crisis que vivió José Ángel Bichir volvió a colocar la conversación sobre la salud mental en el centro del debate público.

La familia Bichir aprovechó el momento para pedir empatía y comprensión, al señalar que las crisis emocionales pueden afectar a cualquier persona.

“Nadie está exento de atravesar una tormenta emocional ni de necesitar ayuda”, expresaron en su mensaje.

Mientras tanto, el actor continúa recuperándose bajo supervisión médica y rodeado de su familia, una de las dinastías más reconocidas del espectáculo mexicano, integrada también por Odiseo Bichir, Bruno Bichir y Demián Bichir.