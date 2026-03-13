México

“Soberanía no está en negociación”: Claudia Sheinbaum responde tras mensaje sobre narco que compartió Trump

La mandataria mexicana habló en Colima sobre la cooperación en el tema de seguridad entre México y EEUU

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La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saluda al público en Tecomán, Colima, mientras reafirma la soberanía nacional frente a propuestas de Estados Unidos sobre la seguridad. (@indira_vizcaino)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó su visita a Tecomán, Colima, para enviar un mensaje directo sobre la relación entre México y Estados Unidos, tras una publicación en redes sociales de Donald Trump que aludía al país.

El mandatario de EEUU reposteó en s cuenta de Truth Social el mensaje de un usuario que cuestionaba la decisión de Sheinbaum de rechazar la propuesta de Trump sobre erradicar cárteles.

“Claudia Sheinbaum admite que Donald Trump la llamó para ofrecerle erradicar a los cárteles y que rechazó que EEUU intervenga: ”Así es, dijimos que no, orgullosamente no", se leía en el mensaje acompañado de un video de la presidenta hablando del tema.

El usuario añadió la pregunta “¿Y así dice que no son un narco-gobierno?“.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México,
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante un evento de programas de Bienestar en Tecomán, Colima, donde reafirmó la soberanía nacional frente a las declaraciones de Donald Trump. (@indira_vizcaino)

Fue así que durante su intervención ante cientos de mujeres beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar, Sheinbaum fue contundente al abordar el tema fronterizo: “Hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado, porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad”, afirmó, generando una fuerte reacción del público.

La mandataria matizó que la cooperación con el gobierno estadounidense sigue siendo una constante, pero subrayó el límite infranqueable para su administración: “Pero hay una condición que siempre hemos puesto, porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida el pueblo de México: soberanía. Y esa no está en negociación.”

Sheinbaum concluyó su respuesta con un llamado al orgullo nacional, que resonó entre los asistentes: “Que viva la soberanía y la independencia de México.”

Ante la inquietud generada por las declaraciones de Trump, la presidenta dejó claro que la postura oficial mexicana ante Washington se sostiene sobre la base del respeto mutuo y la defensa de la autonomía nacional. Aseguró que, aunque existen acuerdos y diálogo permanente, la soberanía mexicana no es tema de negociación ante ningún gobierno extranjero.

El evento en Tecomán, enfocado originalmente en la entrega de apoyos a mujeres de la región, se transformó en un espacio para reafirmar la política exterior de México ante los desafíos que plantea la administración estadounidense. La firmeza de Sheinbaum marcó la jornada, poniendo en primer plano la defensa de los intereses nacionales frente a las presiones externas.

La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirma la innegociable soberanía nacional ante las propuestas de Donald Trump sobre seguridad y cárteles, durante un evento en Tecomán, Colima. (YouTube Gobierno de México)

Compromiso con la educación y la salud

En su discurso, Sheinbaum también anunció nuevas acciones para fortalecer la educación: “El año pasado hicimos la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria. Y este año vamos a dar un apoyo, antes de entrar al siguiente año escolar, de dos mil quinientos pesos para todas las niñas y niños de primaria, para los útiles de uniformes escolares antes de entrar a la escuela.” Además, reafirmó la meta de construir más escuelas preparatorias y universidades para garantizar que los jóvenes tengan oportunidades reales de desarrollo.

Respecto a la salud, la presidenta informó que se están destinando más recursos a hospitales y que ya está en marcha la construcción de un nuevo hospital del IMSS en Manzanillo, así como la atención a temas pendientes del ISSSTE en Colima. “Lo importante es que queremos el mejor sistema de salud para el pueblo de México y en eso estamos trabajando todos los días”, sostuvo.

Vivienda y derechos sociales

El acceso a la vivienda fue otro de los puntos destacados. Sheinbaum indicó que el programa de vivienda social contempla la construcción de uno punto ocho millones de hogares en todo el país, priorizando a quienes tienen ingresos bajos. “El pueblo necesita un buen ingreso, trabajo, educación, salud, vivienda y mucho corazón. Gobernantes que queramos al pueblo de México”, manifestó, al detallar que las nuevas viviendas estarán al alcance tanto de derechohabientes como de quienes no lo son.

Principios de la Cuarta Transformación

Sheinbaum reiteró los principios que guían su gobierno y la llamada Cuarta Transformación: acabar con la corrupción, gobernar a favor de quienes menos tienen y defender la soberanía nacional. Recordó que los programas sociales y la cercanía con la gente marcan la diferencia respecto a administraciones anteriores. “Ahora orgullosamente somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó, reivindicando el cambio de paradigma en la gestión pública y la importancia de mantener la memoria histórica para no repetir errores del pasado.

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