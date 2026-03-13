Le cierran la oficina a suplente de Sergio Mayer, se queja y después borra la publicación, así va la polémica

El diputado suplente de Sergio Mayer se quejó de no poder acceder a su oficina.

La mañana de este 13 de marzo de 2026, el legislador de Morena, Luis Morales Flores, quien es suplente de Sergio Mayer en la Cámara de Diputados, se quejó de no poder acceder a su oficina a través de su cuenta de Instagram, donde puso el siguiente mensaje: “Pues ya me cerraron la oficina”.

Cabe destacar que el ex Garibaldi fue visto en el recinto legislativo, sin que se haya dado a conocer que Morena le suspendió el proceso que le abrió ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, luego de que se generara polémica por el ingreso a La Casa de los Famosos, donde solo duró tres semanas.

Sin embargo, el diputado Morales Flores borró la publicación y sus últimos dos posteos son acerca del apoyo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y la invitación a un live que realizará por la tarde de este viernes.

Luis Morales Flores, suplente de Mayer se quejó de no poder acceder a su oficina en la Cámara de Diputados. (Foto: IG/Luis Morales Flores)

El diputado aclaró que su reincorporación se dará como miembro de Morena, el partido con el que fue electo, y descartó hacerlo como legislador independiente, incluso, niega que haya la posibilidad de incorporarse a otro partido político de oposición o alianza.