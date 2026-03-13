Laisha Michelle Oseguera González, hija de “El Mencho”, copiaría estrategia de Emma Coronel en EEUU

Laisha Michelle Oseguera González quedó en la mira luego de ser vista en el funeral de su padre El Mencho. (Capturas de pantalla)

La atención sobre Laisha Michelle Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, se intensificó tras su aparición en el funeral del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Guadalajara.

Nacida en 2001, Laisha Michelle es hija del fundador del CJNG y de Rosalinda González Valencia, identificada como operadora financiera de la organización criminal.

Su nombre saltó a la esfera pública tras la filtración de imágenes durante el lujoso funeral de “El Mencho”, realizado el 1 de marzo en la colonia San Andrés de Guadalajara, donde fue vista entre los asistentes. Se dice, fue ella quien reclamó ante las autoridades los restos de su padre.

Laisha Michelle Oseguera González, hija del líder del CJNG, habría reaparecido en el funeral de “El Mencho”. (Infobae)

La joven había permanecido fuera del radar mediático hasta 2021, cuando su nombre apareció en documentos judiciales estadounidenses, cuando, junto a su madre y una prima, envió una carta a un tribunal de Estados Unidos solicitando clemencia para su hermana Jessica Oseguera González, detenida por lavado de dinero.

En esa carta, Laisha Michelle se describió como estudiante universitaria de Administración de Empresas y Emprendimiento. En el texto, calificó a Jessica como “su segunda madre”.

Su nombre cobró más relevancia en México, cuando en ese mismo año fue vinculada con el secuestro de dos marinos en Zapopan, en represalia por la detención de su madre, Rosalinda González Valencia.

A partir de ese episodio, las autoridades mexicanas y estadounidenses comenzaron a incluir su nombre en expedientes de investigaciones judiciales sobre lavado de dinero y operaciones ilícitas vinculadas al CJNG y el clan de los Cuinis.

La hija menor del líder del CJNG nació en 2001.

Tras la detención de su madre, Laisha buscó amparos ante tribunales para evitar su propia detención por delitos que no ameritaban prisión preventiva, aunque estos recursos fueron rechazados. Para febrero de 2022, intentó nuevamente frenar posibles órdenes judiciales en su contra.

¿Pactó con la DEA?

Desde al menos 2022, Laisha Michelle Oseguera González residía en Riverside, California, junto a su esposo, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, conocido como “El Guacho”. En esa ciudad, la pareja adquirió una residencia valuada en 1,2 millones de dólares y abrió un negocio bajo el nombre de “El Rincón de la Chulis”, una discreta cafetería.

De acuerdo con información de los periodistas José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, en el más reciente episodio del podcast Narcomundo, la hija menor de “El Mencho” habría pactado con la DEA, evitando una detención formal y una eventual condena prolongada en Estados Unidos, pero logrando una colaboración judicial.

“Estaba señalada como la principal lavadora de dinero de este muchacho, del Guacho. Y entonces, para no iniciar un proceso contra Laisha que le pudiera llevar décadas en la cárcel, llegan a un acuerdo y por eso Laisha Oseguera González termina entregándose a la DEA. No fue un arresto, fue una entrega pactada con la DEA”, mencionó Lemus.

El yerno de El Mencho fue sentenciado a más de 11 años de prisión en EEUU por su papel en el lavado de dinero para el CJNG. (Redes Sociales)

La situación de su esposo, “El Guacho”, resultó fundamental para el acuerdo alcanzado. El yerno de “El Mencho”, identificado como operador financiero del CJNG, fue aprehendido en California en 2024, tras haber fingido su muerte en México para eludir a las autoridades.

Tras su captura, aceptó su culpabilidad y acordó colaborar con la justicia estadounidense, lo que derivó en una sentencia de 11 años y ocho meses de prisión en Washington, una condena considerablemente inferior a la cadena perpetua que enfrentaba por los tipos de cargos que se le imputaban.

La negociación judicial entre ambos permitió que la entrega de Laisha Michelle también se realizara en términos favorables para la pareja, según los periodistas.

La estrategia “Emma Coronel”

Emma Coronel, esposa del 'Chapo', ha presumido los cambios en su vida durante el último año a través de redes sociales. (Infobae México/Jovani Pérez)

El escritor José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos: Radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, el caso de Laisha Michelle Oseguera González recuerda a la estrategia legal adoptada por Emma Coronel Aispuro hace unos años, quien presuntamente negoció su entrega a las autoridades estadounidenses y, a cambio, obtuvo una sentencia reducida.

“A mí me recuerda mucho al caso de Emma Coronel Aispuro. Es exactamente la misma fórmula que se empleó… negocia en la Corte del Distrito en Virginia y entonces ella se entrega y tiene una pena reducida por colaboración con las autoridades. Ahorita vemos a Emma Coronel produciendo series, la vemos en desfiles de moda, la vemos en entrevistas con cadenas internacionales. Lo que muy probablemente en el futuro veamos con esta niña de 24 años de edad, ‘la Chulis’“, menciona Montenegro.

Emma Coronel busca rehacer su vida tras su paso en prisión. (Instagram: @emmacoronel9oficial)

Según los expertos, el supuesto acuerdo con el esposo de Laisha, “El Guacho”, incluiría una sentencia reducida, bajo la condición de colaboración con la justicia estadounidense y la entrega de información relevante sobre las operaciones financieras del cártel.

El caso de Emma Coronel Aispuro se considera un referente en la forma en que familiares de líderes del narcotráfico mexicano pueden enfrentar a la justicia estadounidense. Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue detenida el 22 de febrero de 2021 en Virginia, acusada de conspirar para traficar drogas, lavar dinero y participar en actividades del Cártel de Sinaloa.

En lugar de enfrentar un proceso judicial largo, Coronel optó por declararse culpable y negociar con las autoridades. Gracias a esta colaboración, recibió una sentencia reducida de tres años de prisión. Emma Coronel fue liberada en septiembre de 2023 pero permanece bajo libertad condicional en Estados Unidos.

Desde su liberación, Emma Coronel ha buscado reposicionarse como influencer y modelo. En septiembre de 2024, participó como modelo en el Fashion Week de Milán, desfilando con un vestido de novia de la diseñadora April Black Diamond. Además, Coronel ha asistido como invitada especial a eventos como el certamen Miss Guatemala USA 2024 y ha protagonizado sesiones fotográficas y campañas de moda.

También fue parte de un videoclip musical titulado “La Señora”, inspirado en su historia y cantado por su abogada Mariel Colón, participó en el documental Casada con El Chapo, y alista una serie sobre su marido que será protagonizada por Rafael Amaya.

¿Serie de El Mencho?

(Infobae-Itzallana)

El camino para Laisha Michelle Oseguera González no sería diferente. Según Jesús Lemus Barajas, productores de la plataforma HBO se habrían acercado a la hija de El Mencho para ofrecerle hasta diez millones de dólares por los derechos de una serie basada en la vida de su padre y el entorno familiar.

“Productores de HBO se le acercaron días antes de que se entregara (pactara) a la autoridad… le estaba ofreciendo diez millones de dólares para hacer la serie del Mencho”, relató el periodista.

“Yo te auguro, después de que la señora Laisha Michelle Oseguera González cumpla su compromiso de acuerdo con la justicia de Estados Unidos, lo más seguro es que vamos a verla también en la cinematografía y en las redes sociales y en todo esto, porque creo que hay interés de productores para hacer la historia del Mencho Oseguera”, recalcó.