Cuáles son las ventajas de tener una maceta de lengua de suegra en casa en temporada de primavera

Una planta de lengua de suegra con hojas verdes y amarillas adorna una mesa de centro de madera en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener plantas dentro del hogar no solo aporta un toque decorativo, también puede generar beneficios para el bienestar y el ambiente del hogar. Entre las especies más populares para interiores destaca la Sansevieria trifasciata, conocida comúnmente como lengua de suegra o espada de San Jorge. Durante la temporada de primavera, esta planta cobra especial relevancia, ya que sus características la convierten en una opción práctica y resistente para quienes buscan integrar naturaleza en casa sin requerir cuidados complejos.

Una de las principales ventajas de la lengua de suegra es su capacidad para ayudar a mejorar la calidad del aire en interiores. Esta planta es conocida por absorber ciertas sustancias presentes en el ambiente y liberar oxígeno, lo que contribuye a generar un entorno más fresco dentro de la vivienda. Aunque no sustituye la ventilación natural, su presencia puede complementar los esfuerzos por mantener un ambiente más saludable, especialmente en espacios cerrados.

Otro beneficio importante es su resistencia y facilidad de mantenimiento. A diferencia de otras plantas ornamentales, la lengua de suegra puede adaptarse a diferentes condiciones de luz, desde espacios bien iluminados hasta zonas con sombra parcial. Además, requiere poca agua, lo que la convierte en una opción ideal para personas que no tienen mucha experiencia en el cuidado de plantas o que disponen de poco tiempo para atenderlas.

Esta planta es una de las más comunes por su atractivo visual. Foto: (iStock)

Durante la primavera, cuando las temperaturas comienzan a elevarse y los días son más largos, la lengua de suegra suele mostrar un crecimiento más activo. Esta temporada favorece el desarrollo de nuevas hojas, lo que permite que la planta se fortalezca y se vea más frondosa. Asimismo, el clima templado facilita su adaptación a distintos espacios del hogar, como salas, dormitorios, oficinas o balcones protegidos.

La lengua de suegra también puede contribuir a generar un ambiente más relajante dentro de la casa. La presencia de plantas ayuda a reducir la sensación de estrés y a mejorar la percepción de los espacios. Incorporar elementos naturales en la decoración puede crear entornos más agradables y armoniosos, algo especialmente valorado en hogares donde se busca un equilibrio entre funcionalidad y comodidad.

Desde el punto de vista decorativo, esta planta destaca por su apariencia elegante y minimalista. Sus hojas largas, verticales y de tonos verdes con bordes amarillos o jaspeados se adaptan fácilmente a distintos estilos de decoración, desde ambientes modernos hasta espacios más tradicionales. Una sola maceta puede convertirse en un elemento visual atractivo sin ocupar demasiado espacio.

Sansevieria, también conocida como lengua de suegra, es una planta resistente que purifica el aire y requiere pocos cuidados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto a considerar es su durabilidad. Con cuidados básicos —como evitar el exceso de riego y utilizar una maceta con buen drenaje— la lengua de suegra puede mantenerse en buen estado durante muchos años. Incluso es posible multiplicarla mediante la división de sus raíces, lo que permite obtener nuevas plantas a partir de una sola.

Finalmente, la primavera es un momento ideal para comenzar a cultivar esta especie o trasplantarla si ya se tiene en casa. El clima favorece que la planta se adapte mejor a su nuevo recipiente y que continúe desarrollándose de manera saludable.

En conjunto, la lengua de suegra representa una alternativa práctica para quienes desean incorporar naturaleza en el hogar. Su resistencia, bajo mantenimiento, valor decorativo y potencial para contribuir a un ambiente más agradable la convierten en una de las plantas de interior más recomendadas, especialmente durante la temporada primaveral.