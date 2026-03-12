WhatsApp lanzará control parental para cuentas de menores: cuándo llega a México y cómo activarlo paso a paso

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería representan un riesgo en edades tempranas. El acoso digital y la exposición a contenido inadecuado son escenarios que convencen a miles de padres y madres de impedir que sus hijos interactúen en plataformas digitales.
Sin embargo, la decisión supone un dilema debido a que la restricción total a la tecnología puede generar una ignorancia digital excluyente que, irónicamente, puede derivar en acoso y presión social.
Recientemente, WhatsApp anunció un cambio que pretende solucionar este conflicto. La aplicación de mensajería anticipó una nueva función de control parental que permitirá a madres, padres y tutores administrar cuentas creadas para menores de edad.
La herramienta busca ofrecer un entorno más seguro para que niños y preadolescentes tengan su primer contacto con la plataforma sin quedar expuestos a riesgos digitales.
La nueva modalidad introduce cuentas administradas por padres, un sistema que coloca los controles de seguridad directamente en manos de los adultos responsables y limita algunas funciones dentro de la app.
¿Para qué sirve el control parental de WhatsApp?
El objetivo principal de esta herramienta es que los menores puedan comunicarse mediante mensajes y llamadas, pero dentro de un entorno supervisado y con restricciones.
Entre las funciones más importantes se incluyen:
- Supervisión de contactos y grupos: Los padres podrán decidir quién puede enviar mensajes al menor y controlar a qué grupos puede unirse.
- Configuraciones protegidas con PIN: Los ajustes de seguridad estarán bloqueados con un PIN parental para evitar que los menores modifiquen las restricciones.
- Experiencia limitada dentro de la app: El uso estará enfocado en funciones básicas como chats y llamadas, reduciendo herramientas que puedan representar riesgos.
- Vinculación con el teléfono del adulto: La cuenta del menor se conectará al dispositivo del padre o tutor para gestionar las configuraciones desde el inicio.
¿Los padres podrán leer los mensajes?
A pesar de que las cuentas estarán supervisadas, WhatsApp mantendrá su sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera la empresa puede acceder al contenido de los mensajes.
Por ello, los padres sí podrán controlar contactos, grupos y configuraciones, pero no tendrán acceso directo al contenido de las conversaciones.
La intención es equilibrar la seguridad digital con la privacidad básica del menor.
¿Cuándo llegará esta función a México?
Según la información de la compañía, las cuentas administradas por padres se implementarán gradualmente a nivel global en los próximos meses.
Esto significa que primero aparecerán en algunos mercados seleccionados y después se expandirán al resto del mundo, incluido México.
La herramienta está pensada para usuarios menores de 13 años (o por debajo de la edad mínima permitida en cada país) y debe ser configurada por un adulto mayor de 18 años.
Cómo activar el control parental de WhatsApp paso a paso
Para habilitar una cuenta administrada para un menor, se debe seguir este proceso:
- Descargar WhatsApp en el teléfono del niño desde Google Play Store o Apple App Store.
- Abrir la aplicación, elegir el idioma y tocar “Aceptar y continuar”.
- En el menú de opciones, seleccionar “Crear una cuenta administrada por un padre, madre o tutor”.
- Registrar y verificar el número de teléfono del menor.
- Ingresar la fecha de nacimiento para confirmar su edad.
- Seleccionar “Continuar” para vincular la cuenta con el teléfono del adulto.
- Desde el celular del padre o tutor, escanear el código QR que aparece en el dispositivo del menor.
- Verificar que el adulto tiene más de 18 años.
- Crear un PIN parental de seis dígitos para proteger las configuraciones de privacidad.
- Confirmar el PIN y finalizar la configuración.
Una vez completado el proceso, el menor podrá usar su cuenta de WhatsApp con supervisión parental y los adultos podrán gestionar permisos, contactos y ajustes de seguridad.
La función llega en un momento en que gobiernos y especialistas debaten sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y seguridad digital de niños y adolescentes, por lo que este tipo de herramientas busca ofrecer un uso más responsable de las plataformas de mensajería.