WhatsApp lanzará control parental para cuentas de menores: cuándo llega a México y cómo activarlo paso a paso

(Infobae México / Jovani Pérez)

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería representan un riesgo en edades tempranas. El acoso digital y la exposición a contenido inadecuado son escenarios que convencen a miles de padres y madres de impedir que sus hijos interactúen en plataformas digitales.

Sin embargo, la decisión supone un dilema debido a que la restricción total a la tecnología puede generar una ignorancia digital excluyente que, irónicamente, puede derivar en acoso y presión social.

Recientemente, WhatsApp anunció un cambio que pretende solucionar este conflicto. La aplicación de mensajería anticipó una nueva función de control parental que permitirá a madres, padres y tutores administrar cuentas creadas para menores de edad.

La herramienta busca ofrecer un entorno más seguro para que niños y preadolescentes tengan su primer contacto con la plataforma sin quedar expuestos a riesgos digitales.

La nueva modalidad introduce cuentas administradas por padres, un sistema que coloca los controles de seguridad directamente en manos de los adultos responsables y limita algunas funciones dentro de la app.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

¿Para qué sirve el control parental de WhatsApp?

El objetivo principal de esta herramienta es que los menores puedan comunicarse mediante mensajes y llamadas, pero dentro de un entorno supervisado y con restricciones.

Entre las funciones más importantes se incluyen:

Supervisión de contactos y grupos: Los padres podrán decidir quién puede enviar mensajes al menor y controlar a qué grupos puede unirse.

Configuraciones protegidas con PIN: Los ajustes de seguridad estarán bloqueados con un PIN parental para evitar que los menores modifiquen las restricciones.

Experiencia limitada dentro de la app: El uso estará enfocado en funciones básicas como chats y llamadas, reduciendo herramientas que puedan representar riesgos.

Vinculación con el teléfono del adulto: La cuenta del menor se conectará al dispositivo del padre o tutor para gestionar las configuraciones desde el inicio.

¿Los padres podrán leer los mensajes?

A pesar de que las cuentas estarán supervisadas, WhatsApp mantendrá su sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera la empresa puede acceder al contenido de los mensajes.

Por ello, los padres sí podrán controlar contactos, grupos y configuraciones, pero no tendrán acceso directo al contenido de las conversaciones.

La intención es equilibrar la seguridad digital con la privacidad básica del menor.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

¿Cuándo llegará esta función a México?

Según la información de la compañía, las cuentas administradas por padres se implementarán gradualmente a nivel global en los próximos meses.

Esto significa que primero aparecerán en algunos mercados seleccionados y después se expandirán al resto del mundo, incluido México.

La herramienta está pensada para usuarios menores de 13 años (o por debajo de la edad mínima permitida en cada país) y debe ser configurada por un adulto mayor de 18 años.

Cómo activar el control parental de WhatsApp paso a paso

Para habilitar una cuenta administrada para un menor, se debe seguir este proceso:

Descargar WhatsApp en el teléfono del niño desde Google Play Store o Apple App Store. Abrir la aplicación, elegir el idioma y tocar “Aceptar y continuar”. En el menú de opciones, seleccionar “Crear una cuenta administrada por un padre, madre o tutor”. Registrar y verificar el número de teléfono del menor. Ingresar la fecha de nacimiento para confirmar su edad. Seleccionar “Continuar” para vincular la cuenta con el teléfono del adulto. Desde el celular del padre o tutor, escanear el código QR que aparece en el dispositivo del menor. Verificar que el adulto tiene más de 18 años. Crear un PIN parental de seis dígitos para proteger las configuraciones de privacidad. Confirmar el PIN y finalizar la configuración.

Una vez completado el proceso, el menor podrá usar su cuenta de WhatsApp con supervisión parental y los adultos podrán gestionar permisos, contactos y ajustes de seguridad.

La función llega en un momento en que gobiernos y especialistas debaten sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y seguridad digital de niños y adolescentes, por lo que este tipo de herramientas busca ofrecer un uso más responsable de las plataformas de mensajería.