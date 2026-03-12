Desde la Cuna 2026: dónde y cuándo renovar tu tarjeta para poder recibir el pago del apoyo si ya eres beneficiario

La transición, pautada por delegaciones, promete mayor seguridad y continuidad en la ayuda a la niñez. (X/@ClaraBrugadaM)

El Gobierno de la Ciudad de México emitió un aviso urgente para los beneficiarios del programa Desde la Cuna, ante el retraso en los pagos bimestrales de $1.200 pesos destinados a niñas y niños de 0 a 3 años.

Las autoridades informaron que la demora obedece a fallas detectadas en las tarjetas actualmente en uso, motivo por el cual se llevará a cabo una renovación completa de los plásticos utilizados para la dispersión de recursos, según información oficial.

La renovación de tarjetas incluirá a los menores que ya participaban desde 2024 y 2025, así como a las mujeres registradas en el programa Mujeres sanas desde 2025, cuyos procesos de gestación continúan activos.

El Gobierno de la Ciudad de México alerta sobre el retraso en los pagos del programa Desde la Cuna debido a fallas en las tarjetas de beneficiarios.(Jovani Pérez/Infobae México)

Cuándo y cómo se llevará a cabo la renovación de la tarjeta Desde la Cuna

Para los inscritos recientemente, las notificaciones sobre la incorporación y las directrices para la entrega de documentos se realizarán a domicilio en las próximas semanas.

Sin embargo, para quienes deben realizar el trámite de renovación este se llevará a cabo de manera escalonada, por delegación y según la inicial del apellido. Además, el proceso iniciará el sábado 14 de marzo y concluirá el miércoles 18 de marzo de 2026 en un horario de 10:00 am a 5:00 pm.

Las autoridades aclararon que únicamente la nueva tarjeta será válida para recibir el beneficio correspondiente al primer bimestre de enero-febrero de 2026; las viejas tarjetas dejarán de utilizarse, aunque sigan vigentes.

Con esta beca, el recién nacido puede tener un total de mil 200 pesos bimestrales. Foto: X/@GobiernoTlahuac.

Calendario oficial para la renovación de tarjetas del programa Desde la Cuna 2026

El siguiente es el calendario oficial para llevar a cabo la renovación de la tarjeta.

El día que te corresponde según el apellido debes acudir al módulo que te corresponde según tu dirección con los documentos correspondientes.

Los documentos que debes llevar son: original y copia de tu identificación oficial así como acta de nacimiento de tu bebé.

Recuerda que la letra es conforme al primer apellido del bebé beneficiario, no del padre o tutor.

-Sábado 14 de marzo: A,B,C,D,E

-Lunes 16 de marzo: F,G,H,I,J,K

-Martes 17 de marzo: L,M,N,0,P,Q

-Miércoles 18 de marzo: R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

Dirección por alcaldías de los módulos a donde acudir a renovar tu tarjeta según tu dirección

Estas son las dirección por delegación a donde debes acudir a realizar tú trámite. Recuerda revisar constantemente los canales oficiales para mantener la información actualizada, la cual cambia de manera constante.

-Álvaro Obregón: Frontera 56, Colonia Tizapán de San Ángel

-Azcapotzalco: Pilares Virgilio Caballero, Rabaúl esquina Nopatitla, Colonia Sindicato Mexicano de Electricistas

-Benito Juárez: Eje Central Lázaro Cárdenas 695, Colonia Narvarte

-Cuauhtémoc: Parque del Pipila, Juan A. Mateos esquina José Antonio Torres, Colonia Vista Alegre

-Coyoacán: Xotepingo 88, Colonia Ciudad Jardín

-Cuajimalpa de Morelos: Veracruz 130, Pueblo San Pedro Cuajimalpa

-Gustavo A. Madero (zona Cuautepec-Ticomán): Ciudad Deportiva Carmen Serdán, calle Estado de México, Colonia Loma la Palma.

-Gustavo A. Madero (zona Lindavista-Quiroga-Cuchilla-Tepeyac): Payta 602, Col Lindavista

-Gustavo A. Madero (zona Aragón-Pradera): Villa de Ayala, esquina León de los Aldama, Colonia San Felipe de Jesús

-Iztacalco: Playa Miramar, esquina Playa Norte, colonia Militar Marte

-Iztapalapa: Utopía Ixtapalcallo, Cuauhtémoc 55 Barrio, San Pablo

-Iztapalapa: Utopía Meyehualco, Avenida Genaro Estrada, Santa Cruz Meyehualco

-Iztapalapa: Utopía Huizachtepetl, Avenida San Lorenzo 312, colonia San Juan Xalpa

-Iztapalapa: Utopía Atzintli, Paraíso, colonia Xalpa

-Magdalena Contreras: Pilares Virgilio Caballero, Rabaúl esq. Nopatitla, Col. Sindicato Mexicano de Electricistas. Calzada México Tacuba 430, Col. Popotla

-Milpa Alta: DIF Milpa Alta, Boulevard Nuevo León 200, Villa Milpa Alta

-Tláhuac: Pilares Rosario Castellanos, esquina Sonido 13, Santa Cecilia

-Venustiano Carranza: Plaza Santa Juanita, Horticultura esq. Grabados, Col. 20 de Noviembre

-Xochimilco: Ares Ricardo Flores Magón, Deportivo Xochimilco, Francisco Goytia, Barrio San Pedro 10:00 am a 05:00 pm

-Tlalpan: 7 Oriente 92, Col. Isidro Fabela