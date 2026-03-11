Feria de San Isidro Metepec 2026: cartel de artistas, calendario oficial y precios de boletos

La Feria de San Isidro Metepec 2026 se prepara para recibir a miles de personas con una agenda que combina grandes nombres de la música regional mexicana y pop, espectáculos familiares y actividades culturales.
Durante diecisiete días, el recinto ferial del Pueblo Mágico de Metepec será el punto de encuentro para quienes buscan tradición, entretenimiento y gastronomía en un solo lugar.
Uno de los principales atractivos de esta edición son las propuestas musicales, pues la feria ofrecerá tanto conciertos de pago con artistas de renombre como espectáculos gratuitos en el Teatro del Pueblo.
Del 1 al 17 de mayo, los visitantes podrán disfrutar de conciertos, exposiciones, juegos mecánicos y una amplia oferta culinaria. La organización ha dispuesto precios diferenciados según la zona y el artista, con opciones que van desde los 120 pesos para acceso general hasta 5.600 pesos para zonas VIP en conciertos estelares.
Cartelera del Palenque y Teatro del Pueblo
La programación musical incluye diez conciertos principales en el Palenque de Metepec y quince espectáculos en el Teatro del Pueblo.
Palenque de Metepec:
- 1 de mayo: Jorge Medina y Josi Cuen
Entradas de 1.000 a 4,400 pesos.
- 3 de mayo: “Capibaras Tour” con El Coyote y Chuy Lizárraga
Entradas de 600 a 2.800 pesos
- 7 de mayo: Carín León
Entradas de 1.200 a 5,000 pesos
- 8 de mayo: Herencia de Grandes
Entradas de 900 a 3,200 pesos
- 9 de mayo: Víctor Mendívil
Entradas de 600 a 2,000 pesos
- 14 de mayo: Yuridia
Entradas de 1,100 a 4,800 pesos
- 15 y 16 de mayo: Grupo Firme
Entradas de 1,200 a 5,200 pesos cada fecha
- 17 de mayo: Artista sorpresa
Detalles y precios por confirmar
Teatro del Pueblo:
Acceso general: 120 pesos
- 1 de mayo: Pequeños Musical (VIP: 1,000 pesos)
- 6 de mayo: Banda Maguey y Los Alegres de la Sierra (VIP: 400 pesos)
- 7 de mayo: Gerardo Díaz y Arkangel Musical (VIP: 1,000 pesos)
- 8 de mayo: Horóscopos de Durango (VIP: 1,000 pesos)
- 9 de mayo: Grupo Marca Registrada (VIP: 1,200 pesos)
- 10 de mayo: Mariana Seoane y La Sonora Dinamita (VIP: 400 pesos)
- 13 de mayo: Edgardo Núñez y Raúl Hernández Jr. (VIP: 800 pesos)
- 14 de mayo: Banda Cuisillos (VIP: 1,000 pesos)
- 17 de mayo: Tributo a Guerreras K-Pop (VIP: 400 pesos) y Luis Ángel “El Flaco” (VIP: 1,000 pesos)
Precios de entradas y puntos de venta
El acceso al recinto ferial permite disfrutar de quince espectáculos musicales en el Teatro del Pueblo, con la opción de adquirir asientos preferentes en cada presentación.
Quienes deseen asistir ya pueden adquirir sus entradas en la página oficial www.feriametepec2026.com como en el Hotel Fiesta Inn Tollocan. El horario de venta presencial es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y sábados de 10:00 a 15:00.
La Feria de San Isidro Metepec 2026 se desarrolla en honor a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores. El evento reúne música, gastronomía, actividades recreativas y exhibiciones culturales, consolidándose como uno de los encuentros más esperados del Valle de Toluca.