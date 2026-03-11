México

Feria de San Isidro Metepec 2026: cartel de artistas, calendario oficial y precios de boletos

El evento más esperado del Valle de Toluca regresa en mayo con una cartelera que pone a vibrar a los fans: desde Grupo Firme y Yuridia hasta Carín León

La Feria de San Isidro
La Feria de San Isidro Metepec 2026 reunirá música regional mexicana, pop y espectáculos familiares durante 17 días de celebración. (RS)

La Feria de San Isidro Metepec 2026 se prepara para recibir a miles de personas con una agenda que combina grandes nombres de la música regional mexicana y pop, espectáculos familiares y actividades culturales.

Durante diecisiete días, el recinto ferial del Pueblo Mágico de Metepec será el punto de encuentro para quienes buscan tradición, entretenimiento y gastronomía en un solo lugar.

Uno de los principales atractivos de esta edición son las propuestas musicales, pues la feria ofrecerá tanto conciertos de pago con artistas de renombre como espectáculos gratuitos en el Teatro del Pueblo.

El recinto ferial de Metepec
El recinto ferial de Metepec ofrecerá tradición, entretenimiento y gastronomía para miles de visitantes del 1 al 17 de mayo de 2026. (Instagram)

Del 1 al 17 de mayo, los visitantes podrán disfrutar de conciertos, exposiciones, juegos mecánicos y una amplia oferta culinaria. La organización ha dispuesto precios diferenciados según la zona y el artista, con opciones que van desde los 120 pesos para acceso general hasta 5.600 pesos para zonas VIP en conciertos estelares.

Cartelera del Palenque y Teatro del Pueblo

La programación musical incluye diez conciertos principales en el Palenque de Metepec y quince espectáculos en el Teatro del Pueblo.

Palenque de Metepec:

  • 1 de mayo: Jorge Medina y Josi Cuen

Entradas de 1.000 a 4,400 pesos.

  • 3 de mayo: “Capibaras Tour” con El Coyote y Chuy Lizárraga

Entradas de 600 a 2.800 pesos

  • 7 de mayo: Carín León

Entradas de 1.200 a 5,000 pesos

  • 8 de mayo: Herencia de Grandes

Entradas de 900 a 3,200 pesos

  • 9 de mayo: Víctor Mendívil

Entradas de 600 a 2,000 pesos

  • 14 de mayo: Yuridia

Entradas de 1,100 a 4,800 pesos

  • 15 y 16 de mayo: Grupo Firme

Entradas de 1,200 a 5,200 pesos cada fecha

  • 17 de mayo: Artista sorpresa

Detalles y precios por confirmar

La cartelera del Palenque destaca
La cartelera del Palenque destaca conciertos de Jorge Medina, Carín León, Yuridia y Grupo Firme, con precios desde 600 hasta 5.200 pesos. (Instagram)

Teatro del Pueblo:

Acceso general: 120 pesos

  • 1 de mayo: Pequeños Musical (VIP: 1,000 pesos)
  • 6 de mayo: Banda Maguey y Los Alegres de la Sierra (VIP: 400 pesos)
  • 7 de mayo: Gerardo Díaz y Arkangel Musical (VIP: 1,000 pesos)
  • 8 de mayo: Horóscopos de Durango (VIP: 1,000 pesos)
  • 9 de mayo: Grupo Marca Registrada (VIP: 1,200 pesos)
  • 10 de mayo: Mariana Seoane y La Sonora Dinamita (VIP: 400 pesos)
  • 13 de mayo: Edgardo Núñez y Raúl Hernández Jr. (VIP: 800 pesos)
  • 14 de mayo: Banda Cuisillos (VIP: 1,000 pesos)
  • 17 de mayo: Tributo a Guerreras K-Pop (VIP: 400 pesos) y Luis Ángel “El Flaco” (VIP: 1,000 pesos)
La Feria de San Isidro
La Feria de San Isidro Metepec se celebra en honor a San Isidro Labrador, integrando actividades culturales y recreativas para toda la familia. (Cuartoscuro)

Precios de entradas y puntos de venta

El acceso al recinto ferial permite disfrutar de quince espectáculos musicales en el Teatro del Pueblo, con la opción de adquirir asientos preferentes en cada presentación.

Quienes deseen asistir ya pueden adquirir sus entradas en la página oficial www.feriametepec2026.com como en el Hotel Fiesta Inn Tollocan. El horario de venta presencial es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y sábados de 10:00 a 15:00.

La Feria de San Isidro Metepec 2026 se desarrolla en honor a San Isidro Labrador, patrono de los agricultores. El evento reúne música, gastronomía, actividades recreativas y exhibiciones culturales, consolidándose como uno de los encuentros más esperados del Valle de Toluca.

