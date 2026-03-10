Por qué terminaron Luis Miguel y Aracely Arámbula tras la llegada de dos hijos

Luis Miguel y Aracely Arámbula vuelven a la polémica tras la filtración de fotos de su hijo Miguel Gallego Arámbula. (IG: aracelyarambula/lmxlm)

Luis Miguel y Aracely Arámbula volvieron a estar en el centro de la polémica luego de que se revelaran las primeras imágenes de su hijo en común, Miguel Gallego Arámbula.

Fue a través del programa Ventaneando donde se presentó la exclusiva por parte del periodista Ricardo Manjarrez, quien reveló el rostro del primogénito del cantante y la actriz, considerado uno de los secretos mejor guardados de los espectáculos.

“Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado la prensa de espectáculos, no solamente mexicana, sino también de otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos Miguel y Daniel, de Aracely Arámbula y de Luis Miguel”, dijo antes de revelar las imágenes.

El programa Ventaneando presentó las primeras imágenes de Miguel y Daniel, hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel, uno de los secretos mejor guardados del espectáculo.

El romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

En medio de las reacciones que ha generado el rostro del joven, se ha vuelto a revivir la historia de amor que los artistas protagonizaron durante casi tres años.

El romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel se desató en 2005 tras ser fotografiados por un paparazzi, tan solo dos años después, le dieron al bienvenida a su primer hijo, pero a la par se reveló que la pareja ya estaba distanciada.

Pese a que “La Chule” desmintió su separación, la revista Quién confirmó que la pareja estaba distanciada, y en 2008 confirmaron su ruptura definitiva. Poco después, Hola anunció la espera de su segundo hijo en comú.

La historia de amor de Luis Miguel y Aracely Arámbula se reaviva tras la publicación de imágenes inéditas de sus hijos en los medios. (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En medio de las especulaciones que generaron sus últimas apariciones públicas en Hola, el entonces periódico El Centro de Editorial Notmusa pone sobre la mesa la existencia de un supuesto contrato.

Dentro de las cláusulas del contrato se encontraría el compromiso de tener tres hijos y un supuesto pago que el cantante le haría a la actriz de 50 mil dólares mensuales por niño.

A partir de ahí, el intérprete de “La Incondicional” comienza a ser visto con otras mujeres en diferentes destinos, lo que intensifica las especulaciones. Sin embargo, poco antes de la llegada de su segundo hijo, Arámbula asegura que la familia es lo más importante y desmiente la existencia de un contrato.

“Son muchas especulaciones. Si lo más importante (para mí) es la familia, ¿cómo voy a jugar con esto? Hablar de un contrato ni siquiera me lo puedo imaginar“, dijo para Televisa Espectáculos.

El romance entre Aracely Arámbula y Luis Miguel comenzó en 2005 y terminó en 2009, tras intensos rumores y especulaciones. (Aracely Arámbula / Instagram)

La supuesta razón de la separación de Aracely Arámbula y Luis Miguel

La relación entre el “Sol de México” y “La Chule” terminó sin declaraciones de su parte, aunque diversos medios señalan que su fin ocurrió en 2009, un año después de la llegada de su segundo hijo.

Por años, el silencio sobre su ruptura generó especulaciones en los medios, pero no fue hasta más de una década después cuando Polo Martínez, exmánager de LuisMi, habló al respecto.

“Lo que pasa es que ella había dicho que se iba a decicar a su casa y estar con Luis Miguel, y después, cuando estuvo embarazada dijo: ‘voy a seguir trabajando’, entonces eso a Luis no le gustó mucho”, contó.

Las especulaciones sobre un contrato entre Luis Miguel y Aracely Arámbula incluyeron supuestos pagos de 50 mil dólares mensuales por hijo. (Captura de pantalla / X)

Pese a los dimes y diretes que han existido sobre la pareja, Arámbula ha dejado que nunca intervendrá en contra de Luis Miguel con sus hijos.

“Jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos”, dijo en 2021.