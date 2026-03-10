Diputados decidirán este miércoles si la reforma electoral de Sheinbaum se aprueba, esto pasaría si la desechan

Kenia López Rabadán aseguró que el día miércoles podría votarse la reforma electoral propuesta por Claudia Sheinbaum. | Cuartoscuro

La reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, podría ser discutida y votada mañana miércoles, 11 de febrero, en el pleno de la Cámara de Diputados, según informó Kenia López Rabadán, quien encabeza la Mesa Directiva.

López Rabadán señaló que las comisiones legislativas tienen previsto aprobar el dictamen este mismo día y remitirlo al pleno para su análisis. Explicó que, si la propuesta no obtiene el respaldo de dos terceras partes de los diputados presentes, será desechada y no pasará al Senado para su debate.

Añadió que las posturas de los distintos grupos parlamentarios ya se encuentran definidas y abiertas, lo que dificulta alcanzar la mayoría calificada requerida. En ese escenario, la discusión se limitaría a la sesión de mañana, donde se abriría y cerraría el tema en el mismo día.

El PAN va en contra de la reforma electoral

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció su voto en contra de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumentando que la iniciativa omite medidas para combatir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, afirmó que la propuesta no contempla mecanismos efectivos para frenar el financiamiento ilícito ni sanciones claras para partidos o candidatos vinculados al crimen.

Lixa subrayó que México enfrenta una crisis de violencia política y que, en los últimos comicios, se registraron asesinatos, amenazas y presiones sobre aspirantes, así como la influencia directa de grupos criminales en la selección de candidaturas.

Jorge Romero dijo estar a favor de no poner por "dedazo" a plurinominales, aseguró que el PAN no se cierra a dialogar con Morena sobre la reforma electoral si se incluye el tema del crimen organizado. (Crédito: @JorgeRoHe)

La bancada panista considera “impensable” que la reforma no incluya acciones para rastrear el dinero ilegal en campañas, declarar la nulidad de elecciones con intervención criminal o cancelar el registro a partidos que permitan recursos ilícitos.

El PAN también criticó el proceso de elaboración de la iniciativa, señalando falta de diálogo y consenso con todas las fuerzas políticas.

PRI apuesta por alianza ante la propuesta de Sheinbaum

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, propuso construir una alianza opositora ante la iniciativa de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum. El dirigente priista busca reagrupar fuerzas con el PAN y Movimiento Ciudadano (MC) para impedir la aprobación de cambios constitucionales que modificarían el sistema de representación y el financiamiento público a partidos políticos.

Moreno sostiene que la fragmentación de la oposición favorece el avance de Morena y sus aliados en el Congreso, por lo que insiste en la necesidad de acuerdos políticos amplios. En días previos difunndió un decálogo en el que subraya que la unidad opositora es esencial para defender las instituciones democráticas y mantener el equilibrio de poder frente al bloque oficialista.

Movimiento Ciudadano lanza propuesta

Movimiento Ciudadano (MC) presentó su propuesta de reforma electoral como alternativa a la iniciativa impulsada por el gobierno federal. Entre los principales cambios se encuentran:

Voto obligatorio con sanciones, principalmente trabajo comunitario.

Reducción del financiamiento a partidos y nueva fórmula de distribución.

Circunscripción migrante para que mexicanos en el exterior elijan diez diputaciones.

Voto a partir de los 16 años y voto electrónico gradual.

Blindaje financiero: prohibición de aportaciones anónimas y regulación de criptomonedas.

Fortalecimiento del INE y combate a la sobrerrepresentación en el Congreso.

La propuesta abarca cambios constitucionales y legales, con énfasis en la participación ciudadana, el blindaje financiero contra el crimen organizado y la eliminación de duplicidad en organismos electorales. Movimiento Ciudadano busca que la iniciativa sea discutida en paralelo a la del gobierno, destacando la importancia de respetar la ley electoral.

PVEM y PT en contra, esto podría pasar si no se aprueba

Aunque los pronunciamientos públicos de los partidos aliados han sido descartados y a horas de que se vote el dictamen no han confirmado que se unirán a la oposición para desechar la reforma electoral de Sheinbaum, algunos legisladores del PT y el PVEM se han manifestado en contra y han advertido que no acompañarán la propuesta presidencial.

PT y Verde se convierten en la llave de la reforma electoral. Crédito: Cámara de diputados

Cabe recordar que la presidenta Sheinbaum anunció que tiene un plan b, sin embargo, en caso de que la reforma electoral no se apruebe, el diputado Ricardo Monreal ha advertido que la segunda propuesta del Ejecutivo Federal no podría contener cambios centrales, como la modificación de la lista de diputados plurinominales o la reducción del financiamiento a partidos políticos, ya que estos aspectos requieren necesariamente una reforma constitucional.

Monreal subrayó que la legislación secundaria no puede sustituir una reforma de esta naturaleza y que existen imprecisiones en el debate público sobre las verdaderas posibilidades de un plan alternativo.

El legislador también aclaró que, si la reforma constitucional es rechazada por el pleno, no podrá presentarse nuevamente en el mismo periodo legislativo ni en el siguiente, debiendo esperar al menos un año para su reconsideración. Destacó que, tras un eventual rechazo, ninguna ley secundaria podría suplir lo establecido en la Constitución, limitando así los alcances del plan b y frenando cualquier intento de reforma similar en el corto plazo.