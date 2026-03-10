Delincuentes atacan con drones explosivos a policías en los límites de Jalisco y Zacatecas, hay una mujer herida

El ataque se llevó a cabo con drones con explosivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por medio de un comunicado, Protección Civil de Colotlán, Jalisco, dio a conocer que el pasado lunes se registró un ataque contra la Policía Estatal de ese estado, en dicho municipio, con drones explosivos, por lo que se les brindo auxilio.

De acuerdo con la información difundida, fue pasadas las 18:00 horas del lunes que se recibió la solicitud de apoyo para la atención médica de una oficial de la Policía Estatal, quienes al estar brindando apoyo al municipio de Santa María, en los límites con el estado de Zacatecas, fueron atacados a disparos por civiles armados y, posteriormente, agredidos con drones equipados con eplosivos, siendo sus compañeros quienes le brindan los primeros auxilios.

Inmediatamente fue desplegada una unidad de atención médica para encontrar a la unidad en la que era trasladada la oficial, quien presuntamente presentaba lesiones por esquirlas.

La mujer policía fue estabilizada y, posteriormente, fue referida al escuadrón aerotáctico Titán, quien vía aérea realizó su traslado a la zona metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Jalisco, los agresores huyeron al estado de Zacatecas luego de la agresión.

Cabe señalar que Colotlán se convirtió en el escenario de violencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el pasado 22 de febrero, cuando El Mencho fue abatido en Tapalpa, Jalisco, en un operativo para su captura.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dijo el pasado 3 de marzo que el poder del CJNG había disminuido.

Harfuch afirmó que los operativos contra integrantes del CJNG han debilitado su capacidad operativa. En el estado de Jalisco, cuna de dicho grupo delincuencial, continuarán los trabajos de seguridad a fin de supervisar operativos y mantener la presencia de fuerzas federales en distintas regiones del estado.

Durante el gobierno de Sheinbaum se ha detenido a 200 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.