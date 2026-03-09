México

Precio de la gasolina en Puebla este 9 de marzo

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que informa diariamente los precios de las gasolinas en el país

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

¿No sabes cuál es el precio de la gasolina, el gasóleo y diésel por litro en Puebla? Consulta a continuación los precios más caros y más baratos de este 9 de marzo, según los datosde la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Al cambiar continuamente, es importante estar informado sobre los precios de las gasolinas.

¿Cuándo cuesta la gasolina por litro?

Gasolina magna precio promedio por litro: 23.494 pesos.

Gasolina premium precio promedio por litro: 24.987 pesos.

Diésel precio promedio por litro: 26.508 pesos.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco
La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Cuartoscuro)

El precio de la gasolina en 2025

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoÚltimas actualizacionesPrecio de la Gasolina en Puebla

Más Noticias

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía con Christian Nodal y desata reacciones en redes sociales

La cantante utilizó su canal de difusión para compartir una imagen en la que aparece con el sonorense

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

La periodista Katarina Szulc halló las imágenes durante un recorrido por el complejo donde se ocultaba el capo

Hallan fotos de dos mujeres

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el CJNG enfrenta una etapa de reacomodo interno mientras cinco figuras emergen como posibles sucesores

Así persigue EEUU a los

Nargaroth y su aventura en México: así fue como la banda alemana conquistó a los fans

El músico alemán afrontó problemas de salud, averías y operativos de seguridad durante su gira mexicana, pero convirtió la adversidad en humor y cercanía con sus seguidores

Nargaroth y su aventura en

Dentro del CJNG señalan posible traición en la muerte de “El Mencho”

Testimonios difundidos por el periodista Luis Chaparro sugieren que una importante figura del CJNG habría estado detrás de la caída de Nemesio Oseguera Cervantes

Dentro del CJNG señalan posible
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan fotos de dos mujeres

Hallan fotos de dos mujeres entre las cenizas de una parrilla en la cabaña de “El Mencho” en Tapalpa

Así persigue EEUU a los posibles sucesores de “El Mencho”: recompensas, sanciones y quiénes no están en la mira

Dentro del CJNG señalan posible traición en la muerte de “El Mencho”

Procesan a dos hombres tras hallarles droga y arma utilizada en el homicidio de un padre e hijo en Iztacalco, CDMX

Ataque armado entre grupos criminales en Sonora deja tres personas muertas

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía

Ángela Aguilar comparte íntima fotografía con Christian Nodal y desata reacciones en redes sociales

Nargaroth y su aventura en México: así fue como la banda alemana conquistó a los fans

Internautas critican a Pepe Aguilar por mensaje en redes sociales sobre el Día Internacional de la Mujer

Acusan a Christian Nodal de copiar letra de canción de Grupo Firme en “Incompatibles”

Ángela Aguilar se pronuncia sobre el 8M y critica ataques entre mujeres: “En redes aplaudimos cuando una es humillada”

DEPORTES

México noquea a Brasil en

México noquea a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y suma su segunda victoria

Así fue el golpe que Zague le dio al Capi Pérez por las burlas de su video íntimo en Rusia 2018

Esta es la increíble racha de México ante Estados Unidos en el Clásico Mundial, ¿podrá mantenerla?

Día Internacional de la Mujer: cuáles son las deportistas mexicanas que destacan a nivel mundial

Benavidez revela la millonaria oferta que rechazo Canelo Álvarez para enfrentarlo: “Que se joda”