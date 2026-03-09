Este es el estado donde te multarán por vender tortillas en hielera

(AP Foto/Fernando Llano, Archivo)

Aunque es común comprar este alimento en hieleras, ahora la la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) verificará los comercios.

En el estado de Tamaulipas, la Profeco ha multado al menos a cuatro comercios en el sur de la entidad, especialmente en Tampico, por vender tortillas almacenadas en hieleras.

Las sanciones impuestas pueden ascender hasta 4 millones de pesos por infracciones a las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la información comercial y las condiciones de higiene.

En Tamaulipas, comercios de autoservicio, abarroterías y misceláneas enfrentan sanciones porque ofrecen tortillas en hieleras o contenedores térmicos sin cumplir la normatividad.

Profeco determina que el principal motivo es la omisión de información obligatoria, como el peso exacto, la fecha de elaboración y la caducidad, lo que constituye una infracción a los derechos del consumidor y a las regulaciones alimentarias vigentes.

Por qué Profeco sanciona la venta de tortillas en hieleras

La sanción se fundamenta en el incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-187 y NOM-051.

La NOM-187 detalla los requisitos que deben observar los establecimientos para la elaboración y venta de masa y tortillas de maíz, fijando condiciones obligatorias en higiene, almacenamiento y presentación.

El titular de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, Manuel Alberto Leal Villarreal, explicó que “al ofrecer tortillas en hieleras no se especifica el gramaje del producto ni se incluye información sobre la fecha de elaboración o caducidad, lo que representa una violación a los derechos del consumidor”, según consignan las fuentes.

La NOM-051 impone la obligación de exhibir información comercial visible y veraz sobre el contenido, lo que no ocurre cuando las tortillas se venden a granel y se almacenan en hieleras.

Esta carencia de información se considera un riesgo, ya que impide que los consumidores conozcan datos esenciales sobre el producto que adquieren.

Multas y vigilancia en Tamaulipas por venta irregular de tortillas

Las multas para los comercios infractores pueden llegar hasta cuatro millones de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción, el tamaño del negocio y posibles reincidencias.

De acuerdo con la Profeco, los establecimientos sancionados enfrentan un proceso administrativo sancionador que incluye la presentación de pruebas y la posterior resolución.

Leal Villarreal informó que el procedimiento contempla la colocación de sellos en las hieleras o contenedores donde almacenaban tortillas, para que no continúe la práctica mientras avanza el trámite administrativo.

Agregó que se reforzarán los operativos de vigilancia durante la temporada de Semana Santa, extendiendo las inspecciones a hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos en la región sur.

Durante ese periodo, las acciones de supervisión alcanzarán 58 municipios y se atenderán denuncias por venta irregular de tortillas y otras prácticas como el cobro obligatorio de propinas y cargos indebidos a turistas.