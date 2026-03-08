Quién es la nueva novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta

Quién es la nueva joven novia de Erik Rubín tras haber estado casado 22 años con Andrea Legarreta (Foto: rs)

Erik Rubín sorprendió al aparecer públicamente con una nueva pareja, pocos meses después de la oficialización del noviazgo de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel.

El exintegrante de Timbiriche fue captado en una plaza del sur de la Ciudad de México, acompañado de una joven cuya identidad permanece en reserva.

La escena, registrada en video y compartida en redes sociales, muestra al cantante y a su acompañante en una actitud cercana, una señal clara de la nueva etapa personal del artista.

Un paseo que confirma el cambio sentimental: la nueva novia de Erik Rubín

Erik Rubín fue observado mientras sostenía la mano de la joven mujer, antes de ingresar juntos a un restaurante exclusivo. El encuentro ocurrió al sur de la capital mexicana, donde varios seguidores del intérprete se acercaron para solicitar fotografías.

Rubín accedió a las peticiones y, de manera momentánea, soltó la mano de su acompañante para atender al público, mientras ella lo esperaba a corta distancia, sonriendo y mostrando una actitud relajada.

Según el material audiovisual, la pareja no intentó ocultarse del escrutinio público. La joven permaneció cercana a Rubín y se mostró atenta al entorno, aunque evitó interactuar directamente con los admiradores del cantante. Este episodio marcó la primera aparición pública del exesposo de Andrea Legarreta junto a su nueva pareja.

Identidad reservada y reacciones en redes sociales: qué se sabe sobre la nueva novia de Erik Rubín

Hasta el momento, la identidad de la nueva novia de Erik Rubín no ha sido revelada. No existen registros de que la joven forme parte del medio artístico o del círculo mediático habitual del cantante.

Distintos usuarios en redes sociales han señalado que la mujer aparenta ser considerablemente más joven que Rubín, un detalle que ha generado comparaciones con la relación de Andrea Legarreta, quien mantiene un vínculo con Luis Carlos Origel, 21 años menor que ella.

Los comentarios en plataformas digitales han destacado la apariencia física de la acompañante de Rubín, con frases como “Qué guapa está la novia de Erik Rubín”. Las imágenes y videos difundidos han recibido múltiples reacciones, que van desde mensajes de apoyo hasta halagos dirigidos a la pareja.

El contexto de la separación entre Rubín y Legarreta

En febrero de 2023, Erik Rubín y Andrea Legarreta hicieron público el final de su matrimonio tras 22 años juntos. El anuncio fue realizado a través de un comunicado conjunto, donde ambos aclararon que su historia de amor no concluyó de forma abrupta sino que se transformó en una amistad sólida y un lazo familiar por sus hijas, Mía y Nina. “La historia de pareja se fue desgastando hasta que entendimos que lo más sano era separarnos”, expresó Legarreta.

El proceso de divorcio legal permaneció en pausa durante varios meses, pues la expareja continuó colaborando en proyectos empresariales y priorizó la estabilidad de su familia. La conductora fue la primera en confirmar una nueva relación sentimental, mientras que Rubín había optado por mantener su vida privada fuera del foco mediático hasta este reciente suceso.

El nuevo rumbo de Rubín y el interés mediático

El interés por la vida personal de Erik Rubín se intensificó tras la difusión del video que lo muestra con su nueva pareja. La falta de información sobre la identidad de la joven ha incentivado la especulación, aunque fuentes cercanas al artista han descartado que se trate de una figura pública. Es probable que la nueva novia de Rubín pertenezca al círculo de amistades o familiares del cantante.

Ambos protagonistas mantienen una relación cordial y colaborativa, especialmente en asuntos relacionados con sus hijas y los proyectos profesionales que comparten. Este episodio confirma que tanto Rubín como Legarreta han optado por rehacer su vida sentimental, respetando la dinámica familiar que construyeron durante más de dos décadas.

