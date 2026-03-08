Guardián de mi corazón: conoce todos los detalles de la nueva versión de “Amor en custodia”, producción de Juan Osorio

El regreso de Silvia Navarro a las telenovelas genera gran expectativa entre los seguidores del melodrama mexicano. (Foto: Instagram)

La expectativa en torno a Guardián De Mi Vida crece cada semana, especialmente desde que se confirmó el regreso de Silvia Navarro a las telenovelas tras siete años de ausencia en Televisa.

La nueva producción de Juan Osorio avanza con fuerza y será emitida por Las Estrellas, ViX y Univision, reúne a intérpretes que han dejado huella en el melodrama televisivo.

Entre los nombres que destacan junto a Silvia Navarro están Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein, quienes asumen roles centrales y refuerzan la apuesta del productior por la renovación del género.

El reparto se complementa con actores de larga trayectoria y rostros emergentes:

Sergio Sendel

Kimberly Dos Ramos

Alejandro Camacho

Cecilia Toussaint

Rodolfo Salas

Roberta Damián

Víctor González

Tiago Correa

Paloma Woolrich

Rodrigo Murray

Andrea Noli

Gaby Platas

Jessica Decote

Mia Fabri

Nacho Ortíz

Natalia Mdera

El Guana

Valeria Santaella

Roberto Tello

Pablo Gómez

Silvia Navarro regresa a Televisa tras siete años dedicados a su vida personal y crianza de su hijo León Casanova. (Foto: Instagram)

El proyecto ha sido presentado como un remake del exitoso melodrama Amor en Custodia, con la intención de revivir una historia que ya probó su eficacia bajo el título Amores Verdaderos.

La telenovela inició grabaciones en diciembre, y se espera que la mezcla de actores experimentados y nuevos talentos aporte frescura al melodrama tradicional. Además, el regreso de Silvia Navarro y la magnitud del elenco han generado una gran atención entre el público.

Silvia Navarro: siete años alejada de Televisa y una carrera consolidada

La trayectoria de Silvia Navarro ha estado marcada por su versatilidad y la preferencia de los productores por su presencia protagónica. Tras sus primeros trabajos en TV Azteca, se consolidó en Televisa con títulos reconocidos como Cuando me enamoro, La Candidata y Mi corazón es tuyo.

Su retorno a la televisión ocurre luego de priorizar su vida personal y dedicarse a la crianza de su hijo León, nacido en 2015 de su relación con Gerardo Casanova. Este año, la actriz regresa como protagonista de Guardián de mi Vida luego de estar fuera de Televisa.

La telenovela es un remake de Amor en Custodia y busca renovar el éxito que alcanzó como Amores Verdaderos. (Foto: TV Azteca)

De qué trató Amor en Custodia, producción de TV Azteca

Amor en custodia es una telenovela mexicana protagonizada por Margarita Gralia y Sergio Basañez, que debutó en 2005 y regresó a la pantalla en 2021 por Azteca UNO.

La historia gira en torno a Bárbara Bazterrica, una joven de clase alta que se enamora de su guardaespaldas Nicolás Pacheco, y al vínculo sentimental entre Juan Manuel Aguirre y la empresaria Paz Achaval Urien.

La producción, con 280 capítulos, se destacó por su música y por abordar temas de diferencias de clase y amor prohibido, logrando gran popularidad y un seguimiento activo en redes sociales.