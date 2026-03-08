Google conmemora el Día Internacional de la Mujer con un doodle interactivo este 8 de marzo

Google presenta un doodle abstracto y colorido con formas geométricas y esferas. (Captura de pantalla)

El buscador Google presentó un nuevo doodle interactivo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una jornada dedicada a reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y a visibilizar los desafíos que aún persisten en materia de violencia, discriminación y acceso a oportunidades.

El doodle especial aparece en la página principal del buscador este 8 de marzo y propone un recorrido visual por distintos momentos del activismo femenino en el mundo. La iniciativa forma parte de las acciones que cada año realizan organizaciones, instituciones y empresas para recordar el significado social y político de la fecha.

Google dedica su doodle a la influencia femenina en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. (Captura de pantalla)

Marcha del 8M en CDMX: rutas y calles que podrían cerrarse

En Ciudad de México, colectivos feministas convocaron a una movilización que recorrerá varias de las avenidas principales del centro de la capital.

El punto de reunión se fijó a partir de las 11:30 horas, con salida prevista para las 12:00 del día. Algunos grupos llevarán a cabo actividades previas desde las 9:00 de la mañana.

El recorrido contempla zonas como el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que la circulación podría verse afectada durante varias horas.

Entre las consignas principales destacan la exigencia de frenar la violencia contra niñas y mujeres, el reclamo de justicia por desapariciones y agresiones, así como denuncias sobre precariedad laboral, gentrificación y persecución de activistas.

Autoridades capitalinas también evalúan medidas de seguridad en el Centro Histórico, incluido el posible resguardo de Palacio Nacional, una estrategia que en años anteriores ha buscado proteger inmuebles históricos y garantizar condiciones seguras durante la jornada de protesta.

Al finalizar la marcha, en la Glorieta de las Mujeres que Luchan se proyectará gratuitamente el documental Rebeladas de las cineastas Tabatta Salinas y Andrea Gautier, recientemente estrenado en cines.

El origen histórico del 8M

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer tiene raíces en las luchas laborales del siglo XIX, durante la Revolución Industrial. En ese contexto, miles de trabajadoras comenzaron a exigir mejores salarios, jornadas dignas y reconocimiento de derechos.

Uno de los antecedentes más citados ocurrió en 1857, cuando obreras textiles protestaron en Nueva York por las duras condiciones laborales y por salarios inferiores a los de los hombres.

Décadas más tarde, en 1910, la activista Clara Zetkin propuso establecer una jornada internacional dedicada a las mujeres trabajadoras durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague. El objetivo era impulsar la igualdad política y el derecho al voto femenino.

La primera celebración oficial se realizó en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Ese mismo año, un incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York provocó la muerte de 146 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes migrantes. La tragedia evidenció las condiciones precarias en las que laboraban miles de obreras.

En 1975, la Organización de las Naciones Unidas reconoció formalmente el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, lo que consolidó la fecha como una jornada global de reflexión y reivindicación.