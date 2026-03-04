México

Marcha del 8M: estas serán las calles y avenidas que permanecerán cerradas en la CDMX

La protesta feminista reunirá diversas consignas que buscan pedir un freno a la violencia que enfrentan diariamente las mujeres en el país

Marcha del 8M. Foto: Cuartoscuro
En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos de la Ciudad de México informaron las rutas y horarios para la marcha feminista del próximo domingo 8 de marzo, con la finalidad de que las interesadas en acudir estén informadas sobre la organización.

La protesta del 8M en la CDMX reunirá diversas consignas que buscan pedir un freno a la violencia que enfrentan diariamente niñas, jóvenes y mujeres adultas en el país.

Entre las principales denuncias de este año, junto con la demanda de justicia por las agresiones y desapariciones de mujeres, destacan la precariedad laboral, el despojo de territorios y la gentrificación. También se suma la inconformidad ante la persecución de activistas de derechos humanos y la violencia que enfrentan las personas migrantes e indígenas.

Vialidades cerradas por la marcha del 8M en CDMX

La marcha del 8M tendrá un recorrido por las principales avenidas y calles de la capital del país, por lo que la circulación puede verse afectada en varias partes de la CDMX. Esta es la ruta prevista por los colectivos:

  • La Glorieta de las Mujeres que Luchan ubicada en el Paseo de la Reforma, es el punto de partida para la mayoría de los colectivos.
  • Tras su salida, el trayecto continuará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la Calle 5 de Mayo.
  • La marcha concluirá en la plancha del Zócalo Capitalino, donde contingentes realizarán diversos eventos en conmemoración al Día de la Mujer.

El horario de reunión para la movilización comenzará a las 11:30 horas, con el objetivo de que el primer contingente salga en punto de las 12:00 horas. Algunas agrupaciones han convocado desde las 9:00 de la mañana para realizar actividades previas.

Marcha del 8M. Foto: Cuartoscuro
Principales consignas para la protesta feminista

De acuerdo con las organizadoras están serán las consignas principales para el siguiente domingo:

  • ¡Ni una menos!
  • ¡Alto a los feminicidios!
  • ¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!”
  • ¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!
  • ¡40 horas ya!

Sheinbaum analiza blindar Palacio Nacional ante marcha del 8M por antecedentes de protestas

Claudia Sheinbaum podría decidir blindar el Palacio Nacional durante la marcha del 8 de marzo debido a antecedentes de manifestaciones feministas en años anteriores, en las que se han registrado daños a inmuebles históricos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El resguardo del recinto tiene como objetivo prevenir incidentes y proteger tanto la integridad de las participantes como la de los edificios y el personal que labora en la zona.

En otras ocasiones, autoridades han implementado cercos y barreras metálicas alrededor del Palacio Nacional y otros inmuebles del Centro Histórico para evitar actos vandálicos o situaciones de riesgo.

Estas medidas buscan garantizar el derecho a la manifestación, al mismo tiempo que salvaguardan el patrimonio y la seguridad pública durante la jornada de protestas del 8M.

