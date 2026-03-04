Marcha del 8M: estas serán las calles y avenidas que permanecerán cerradas en la CDMX

Marcha del 8M. Foto: Cuartoscuro

En el marco del Día Internacional de la Mujer, colectivos de la Ciudad de México informaron las rutas y horarios para la marcha feminista del próximo domingo 8 de marzo, con la finalidad de que las interesadas en acudir estén informadas sobre la organización.

La protesta del 8M en la CDMX reunirá diversas consignas que buscan pedir un freno a la violencia que enfrentan diariamente niñas, jóvenes y mujeres adultas en el país.

Entre las principales denuncias de este año, junto con la demanda de justicia por las agresiones y desapariciones de mujeres, destacan la precariedad laboral, el despojo de territorios y la gentrificación. También se suma la inconformidad ante la persecución de activistas de derechos humanos y la violencia que enfrentan las personas migrantes e indígenas.

Vialidades cerradas por la marcha del 8M en CDMX

La marcha del 8M tendrá un recorrido por las principales avenidas y calles de la capital del país, por lo que la circulación puede verse afectada en varias partes de la CDMX. Esta es la ruta prevista por los colectivos:

La Glorieta de las Mujeres que Luchan ubicada en el Paseo de la Reforma, es el punto de partida para la mayoría de los colectivos.

Tras su salida, el trayecto continuará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la Calle 5 de Mayo.

La marcha concluirá en la plancha del Zócalo Capitalino, donde contingentes realizarán diversos eventos en conmemoración al Día de la Mujer.

El horario de reunión para la movilización comenzará a las 11:30 horas, con el objetivo de que el primer contingente salga en punto de las 12:00 horas. Algunas agrupaciones han convocado desde las 9:00 de la mañana para realizar actividades previas.

Principales consignas para la protesta feminista

De acuerdo con las organizadoras están serán las consignas principales para el siguiente domingo:

¡Ni una menos!

¡Alto a los feminicidios!

¡Presentación con vida de lxs desaparecidxs!”

¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito ya!

¡40 horas ya!

Sheinbaum analiza blindar Palacio Nacional ante marcha del 8M por antecedentes de protestas

Claudia Sheinbaum podría decidir blindar el Palacio Nacional durante la marcha del 8 de marzo debido a antecedentes de manifestaciones feministas en años anteriores, en las que se han registrado daños a inmuebles históricos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

El resguardo del recinto tiene como objetivo prevenir incidentes y proteger tanto la integridad de las participantes como la de los edificios y el personal que labora en la zona.

En otras ocasiones, autoridades han implementado cercos y barreras metálicas alrededor del Palacio Nacional y otros inmuebles del Centro Histórico para evitar actos vandálicos o situaciones de riesgo.

Estas medidas buscan garantizar el derecho a la manifestación, al mismo tiempo que salvaguardan el patrimonio y la seguridad pública durante la jornada de protestas del 8M.