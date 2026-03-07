México

Tras omisión en denuncia de violencia sexual sustituyen a director del Hospital Infantil de Tamaulipas, médica pidió ayuda a Sheinbaum

Entre las medidas implementadas se dio a conocer que la doctora Judith Cornejo Barrera asumirá la dirección

Daniela García, medica residente en el Hospital Infantil de Tamaulipas, denunció omisiones tras ser víctima de violencia sexual en su lugar de trabajo. (Crédito: TikTok/@drchavezdiaz)

La doctora residente de tercer año de pediatría en el Hospital Infantil de Tamaulipas, Daniela García, denunció a través de su cuenta de TikTok la omisión del director del hospital, Vicente Plascencia Valadez, tras sufrir violencia sexual junto con una colega, dentro de las instalaciones.

La médica solicitó apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo que derivó en un cambio en la dirección del hospital y en la revisión de los protocolos de seguridad y atención a víctimas.

Ante denuncia de violencia sexual hubo omisión

En la grabación, Daniela García relató que el 30 de diciembre de 2025, un hombre ingresó al área médica y agredió sexualmente a ella y a otra residente. García narró: “Presidenta Claudia Sheinbaum, usted es mujer, por favor, ayúdenos. Solo soy una médica que está pidiendo justicia”.

La doctora comentó que tras el ataque, el director del hospital no brindó apoyo médico, psicológico ni jurídico. Ambas víctimas acudieron por sus propios medios a revisión ginecológica y proctológica, donde se les diagnosticaron lesiones asociadas a violación.

La residente también mencionó antecedentes de inseguridad en el hospital, como episodios previos de intrusiones y robos. Ante la falta de respuesta institucional, García exigió públicamente medidas de protección para el personal de salud, e insistió: “No quiero que nada me pase, ni a mí ni a mi familia”.

La denuncia de violencia sexual
La denuncia de violencia sexual en contra de dos doctoras residentes en el Hospital Infantil de Tamaulipas llevó a la renuncia del director por presuntas omisiones.

Nombran a nueva directora de Hospital Infantil

La tarde del 6 de marzo, IMSS Bienestar anunció el relevo de la dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas. Judith Cornejo Barrera, nefróloga pediatra, asumió el cargo con el objetivo de reforzar la conducción institucional. El organismo informó que:

  • Expresa solidaridad y acompañamiento con las médicas residentes que denunciaron los hechos.
  • La investigación está bajo responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
  • Se reforzaron mecanismos y protocolos para prevenir y atender la violencia.
  • Se priorizan acciones para garantizar entornos laborales seguros.

IMSS Bienestar reiteró su compromiso de actuar con seriedad, imparcialidad y exhaustividad en la investigación, además de subrayar que toda conducta que afecte la integridad del personal será atendida conforme a la normatividad vigente.

Postura del exdirector y continuidad de la investigación

En conferencia de prensa, Vicente Plascencia Valadez, quien dirigía el hospital hasta el 5 de marzo, rechazó las acusaciones de negligencia o encubrimiento. “Rechazo categóricamente cualquier insinuación de negligencia, encubrimiento o indiferencia de mi parte”, afirmó.

Plascencia aseguró que se facilitó el trabajo de las autoridades y se adoptaron medidas para fortalecer la seguridad, y agregó: “He tomado la decisión de hacerme a un lado y dejar la Dirección del Hospital Infantil de Tamaulipas”.

El caso sigue bajo investigación de la Fiscalía estatal, que determinará las responsabilidades correspondientes.

