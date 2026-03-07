México

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Guadalajara

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las siguientes horas de este sábado en Guadalajara, México.

El tiempo para este sábado en Guadalajara alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 10 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 9.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 0%, durante el día; y del 3%, con una nubosidad del 0%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 35 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Guadalajara (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima tapatío

Una de las capitales más importantes de México, Guadalajara, goza de un clima de tipo templado subhúmedo subtropical que además está muy marcado en dos principales temporadas diferenciadas principalmente por la humedad o el clima seco.

Durante la primavera el clima es más seco y cálido, pero mayo y junio son los meses más calurosos de dicha metrópoli, con temperaturas que rondan máximos de 35 grados y mínimas de 13 grados.

La temporada de precipitaciones se hace presente durante el verano (junio a octubre), cuando por lo regular se registran tormentas eléctricas, fuertes vientos y granizadas que hacen que el termómetro baje a una temperatura de 26.5 grados. El séptimo mes del año es el más lluvioso y el que trae mayor cantidad de días nublados.

Para el otoño las lluvias se reducen y aunque hay días soleados, los vientos son fríos. En el invierno el termómetro tiene una media de 5 grados con ocasionales heladas.

En cuanto a las marcas históricas, se tiene que la temperatura máxima se registró el 6 de mayo de 1994 cuando el termómetro llegó hasta los 38.7 grados; mientras que la más baja se registró el 14 de diciembre de 1997, cuando cayó a los -7.0 grados, lo que tuvo como consecuencia la segunda nevada en la ciudad desde la primera ocurrida el 8 de febrero de 1881.

La capital jalisciense puede dividirse
La capital jalisciense puede dividirse en dos temporadas muy marcadas: la humedad o el clima seco. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura más baja se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro una disminución de las precipitaciones anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en GuadalajaraClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Marcelino “N” es identificado como objetivo prioritario en el municipio de Ecatepec

Cae “El Marce”, líder de

Tras omisión en denuncia de violencia sexual sustituyen a director del Hospital Infantil de Tamaulipas, médica pidió ayuda a Sheinbaum

Entre las medidas implementadas se dio a conocer que la doctora Judith Cornejo Barrera asumirá la dirección

Tras omisión en denuncia de

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de marzo: reducción de carriles debido a obras en la Avenida Sur 122

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Saúl Monreal sigue de “rebelde sin causa” y revira a Luisa Alcalde por candidatura de Zacatecas: “Me parece hasta una violencia política”

El diputado de Morena ha insistido en ser tomado en cuenta para las encuestas internas que tendrá el partido para definir la candidatura rumbo al 2027

Saúl Monreal sigue de “rebelde

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo: caos en la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Marce”, líder de

Cae “El Marce”, líder de la organización social ULIDEPS, vinculada con extorsiones y secuestros en Edomex

Captan a policías de CDMX empujando un taxi con dos cuerpos hacia los límites con Naucalpan

Detienen a dos personas por el multihomicidio en financiera de Coatzacoalcos, Veracruz

Arrestan a 3 policías estatales de San Luis Potosí tras enfrentamiento que dejó dos civiles muertos y uno herido

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Difunden video de la ex

Difunden video de la ex del vocalista de Los Recoditos autolesionándose previo a denunciarlo por violencia

Acusan a Bellakath y Osmanito por la presunta desaparición de Barnabi, hombre que sale en sus videos de TikTok

Cuánto dinero tiene Belinda, la ex de Gonzalo Hevia Baillères, ahora novio de Emma Watson

Corey Harrison, figura de “El precio de la historia”, solicita apoyo económico tras sufrir un accidente en Tulum

“A Hermione le gustan los gatos”: la indirecta sobre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères que se volvió viral en redes

DEPORTES

Ellas hicieron historia en el

Ellas hicieron historia en el futbol femenil en México en el mundial de 1971: ahora son reconocidas

Yareli Acevedo gana el oro en la Copa del Mundo en Australia y consolida su lugar en la élite del ciclismo

Rachel García es expulsada después de que se encontrara sustancia en su guante: LMS aclara la sanción

Luis Urías causa baja para México en pleno inicio de Clásico Mundial

Filtran uniforme de visitante de la Selección Mexicana para el Mundial 2026