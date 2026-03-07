Esposa del vocalista de Los Recoditos reacciona tras ser llamada ‘mentirosa’ por supuesta autolesión: “Ya está la demanda”

Fernanda Redondo expuso su caso en TikTok tras sobrevivir a un incidente violento. (@rafarecoditos / Instagram)

Fernanda Redondo, ex pareja de Rafael González García, vocalista de Los Recoditos, respondió públicamente tras la circulación de un video donde se le observa presuntamente intentando autolesionarse.

La grabación, compartida inicialmente por la cuenta de Instagram de Chamonic y replicada en diversas plataformas, generó controversia en medio del proceso legal y mediático que enfrenta la pareja.

Lo que dice Fernanda Redondo en TikTok

En un mensaje publicado en su cuenta de TikTok, Fernanda Redondo ofreció su versión sobre los hechos y denunció presiones para silenciarla.

“El día martes ya que pasó todo el problema él me quería silenciar dándome 20 mil pesos para que bajara el video, a lo cual yo solo le decía que sí porque sabía que estaba todo planeado con su gente de la empresa”, escribió la joven.

Rafael González, cantante de Los Recoditos, respondió a las acusaciones de violencia hechas por su esposa, Fernanda Redondo, y anunció que pausará temporalmente sus actividades en la banda mientras se esclarece la situación. (Capturas de pantalla)

Redondo añadió:

“Así me digan loca, mentirosa y entre otras cosas, nadie sabe por lo que yo tuve que pasar para llegar a ese punto de desesperación, pero ya está la demanda correspondiente y sé que se hará justicia”.

Acompañó su declaración con capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, donde se observan intercambios sobre documentos, notarios y mensajes reiterando su decisión de continuar difundiendo agresiones.

Entre las frases destacadas se lee: “Yo voy a seguir difundiendo tus agresiones” y “Miedo no tengo”.

(Captura de pantalla/Tiktok fergcortez)

Denuncias y versiones enfrentadas

El caso entre Fernanda Redondo y Rafael González García ha estado marcado por declaraciones públicas y la difusión de videos que ofrecen distintas versiones de los hechos.

El conflicto tomó notoriedad cuando Redondo denunció en TikTok haber sido víctima de agresión física y psicológica durante los 12 años de relación.

Posteriormente, la especialista en espectáculos Chamonic difundió videos donde se observa a la mujer en aparente situación de autolesión.

Rafa González García, vocalista de la banda Los Recoditos, fue acusado por su esposa Fernanda Redondo de violencia doméstica. A través de un video en TikTok, la presunta víctima aseguró que fue acuchillada.

En respuesta a las acusaciones, Rafael González García negó cualquier acto de violencia y se declaró víctima de difamación en su cuenta de Instagram. “Estos días han sido muy difíciles al ser difamado de ser una persona violenta”, expresó el vocalista, quien anunció su retiro temporal de Los Recoditos para centrarse en su defensa legal.

Por su parte, la agrupación sinaloense emitió un comunicado en el que reiteró su política de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia y confirmó la suspensión temporal del cantante hasta que las autoridades esclarezcan los hechos.

El grupo pidió prudencia tanto al público como a los medios mientras continúan las investigaciones oficiales.