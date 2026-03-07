Encuentran sin vida cuerpo de un bebé en la vía pública en el Centro Histórico de la CDMX

Elementos policiacos encontraron al bebé en una bolsa. (especial)

En la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, policías encontraron el cuerpo sin vida de un bebé recién nacido dentro de una bolsa abandonada en la vía pública, lo que motivó el inicio de una investigación ministerial y la búsqueda de una mujer identificada por testigos como la probable responsable de dejar el paquete en la zona.

El descubrimiento ocurrió este viernes 6 de marzo de 2026, en las calles de República de El Salvador número 210, entre Eje 1 Oriente, generando conmoción por la gravedad del caso.

Tras el aviso, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar y confirmaron que el menor no tenía signos vitales.

Se busca identificar a la persona responsable

Policías del sector acordonaron el sitio tras la llegada de los servicios médicos. El personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del área y el levantamiento del cuerpo.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer la causa de muerte e identificar a la mujer señalada por los testigos como quien dejó la bolsa en el lugar.

Policías de la Ciudad de México ya realizan la investigación correspondiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casos recientes revelan la magnitud del abandono de recién nacidos en la Ciudad de México

El hallazgo de este miércoles no es un hecho aislado. El lunes 16 de diciembre un caso similar ocurrió en la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), un transeúnte alertó a la policía al observar a varios perros intentando abrir una bolsa de plástico bajo un puente peatonal en el pueblo de San Miguel Topilejo, a la altura de la Autopista del Sol.

Al inspeccionar la bolsa, los agentes descubrieron que en su interior estaba el cuerpo de un recién nacido, envuelto en una sudadera. El menor conservaba el cordón umbilical y la placenta, lo que permitió estimar que tenía apenas unas horas de vida.

Otro episodio se reportó el 6 de enero, cuando el cuerpo de un recién nacido fue encontrado dentro de una maleta en una zona de terracería, cerca del cruce de Camino Real a Zapotitlán y Salvador Díaz Mirón, en la colonia San Miguel Zapotitla, alcaldía Tláhuac, en los límites con Iztapalapa.

De acuerdo con el marco legal en vigor, el abandono de menores en la Ciudad de México puede ser sancionado con hasta tres años de cárcel y la pérdida de la custodia, mientras que el agravante de muerte eleva la pena al considerarse homicidio.

Las recientes investigaciones apuntan a patrones de abandono en distintos puntos de la ciudad, subrayando la importancia de la intervención temprana de las autoridades para la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Mientras tanto, se busca dar con la persona responsable de la muerte del menor.