Rescatan a mujer que se le atoró el pie en una rejilla en el Centro Histórico CDMX previo al concierto de Shakira

Una mujer de 55 años quedó atrapada tras caer en una rejilla metálica en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, el incidente ocurrió poco antes del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron la liberación de la persona, pues su pie quedó atorado y no podía incorporarse.

Policías de la SSC auxiliaron a la mujer que cayó y atascó su pie izquierdo cuando transitaba por la vía pública, en el cruce de Isabel La Católica y República de El Salvador. Los uniformados emplearon un esmeril para cortar la estructura metálica y, tras revisar que la víctima no presentaba lesiones, permitieron que se retirara por su cuenta.

La mujer caminaba en la colonia Centro Histórico cuando su pie quedó atrapado en una alcantarilla. Testigos solicitaron apoyo y, de inmediato, al menos 11 efectivos de la Subsecretaría de Control de Tránsito y policías sectoriales acudieron al lugar, conforme al comunicado de la SSC.

Rescatan a mujer de 55 años atorada en una rejilla en el Centro Histórico

Durante el rescate, los policías utilizaron pinzas y el esmeril proporcionado por el ciudadano que presenció el accidente. Tras liberar la extremidad de la mujer, confirmaron que no requería atención médica y la ayudaron a reincorporarse.

La afectada agradeció la rápida intervención de los uniformados y valoró el apoyo recibido antes de abandonar el lugar. Al concluir el operativo de rescate, la mujer pudo continuar su camino y reconoció la atención efectiva de los policías que participaron en su auxilio.

“Al liberarla y revisar que no tenía ninguna lesión, la ciudadana agradeció el apoyo brindado por los uniformados, y su compromiso y rápida atención, por lo que se retiró del sitio”, informó la SSC en un boletín informativo.

Operativo de seguridad y ambiente previo al concierto de Shakira

El accidente coincidió con el despliegue de un amplio operativo por el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo, programado para las 20:00 horas. Según la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se restringió la venta de bebidas alcohólicas en el perímetro “A” del Centro Histórico entre las 14:00 y las 23:00 horas, medida que impactó a tiendas y comercios de la zona.

De acuerdo con el Gobierno de la capital, más de 6 mil 500 servidores públicos fueron desplegados para tareas de organización y resguardo, previendo una asistencia superior a 500 mil personas. Se instalaron pantallas gigantes en puntos estratégicos para facilitar el seguimiento del evento y controlar posibles aglomeraciones fuera del Zócalo.