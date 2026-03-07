México

Con mono Punch, gobierno de Sheinbaum combate rechazo a la educación

El mono Punch, que habita en un zoológico de Japón, se viralizó por ser rechazado por los otros y optar por refugiarse en un peluche

“El rechazo no es opción para la educación”, dijo mientras proyectaba la imagen del mono Punch y generaba reacciones de ternura entre los asistentes. (Captura de pantalla)

Con una tierna imagen del mono Punch, el Estado de México y el Gobierno Federal celebraron la inauguración del Centro del Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 296 en Ixtapaluca, el cual busca facilitar el acceso a la educación media superior.

Durante la ceremonia de inauguración, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó sobre la construcción de esta institución que comenzará actividades el siguiente lunes 9 de marzo.

Ante jóvenes estudiantes que formarán parte de esta primera generación del Bachillerato, el secretario destacó el objetivo principal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum: que la educación sea accesible para todos los jóvenes.

En ese contexto, el funcionario reiteró que se busca evitar la deserción escolar, así como el rechazo a los alumnos. Celebró la construcción de esta institución y citó la siguiente frase:

“El hombre hace suyo un sitio no solo con el pico y con la pala, sino con lo que piensa al picar y paliar”. Explicó que el objetivo y en lo que pensaban cuando se construyó fue en evitar el rechazo escolar.

Como ejemplo, utilizó una imagen (creada con IA) del mono Punch, explicando que la construcción del nuevo plantel evitará que alumnos sean rechazados y se queden si poder concluir sus estudios.

“El rechazo no es opción para la educación”, dijo mientras proyectaba la imagen del mono Punch y generaba reacciones de ternura entre los asistentes.

“Por eso, estamos construyendo más preparatorias que quedan cerca de su casa”, concluyó el funcionario.

El bachillerato, diseñado para brindar condiciones óptimas de aprendizaje, cuenta con dos edificios de dos niveles (Captura de pantalla)

Construcción del Bachillerato Nacional de Ixtapaluca

Jesús Esteva destacó la importancia de la colaboración institucional para la realización del nuevo bachillerato, resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno del Estado de México, a cargo de Delfina Gómez.

El funcionario precisó que la construcción del plantel implicó una inversión total de 50 millones de pesos, a la que se sumaron 17 millones de pesos adicionales destinados al equipamiento de los espacios educativos y administrativos.

El bachillerato, diseñado para brindar condiciones óptimas de aprendizaje, cuenta con dos edificios de dos niveles, lo que permite distribuir de manera eficiente las áreas académicas y administrativas.

El plantel dispone de 12 aulas completamente equipadas, lo que facilita la atención a grupos numerosos y el desarrollo de actividades escolares en un entorno adecuado.

Para fortalecer la formación científica y tecnológica de los estudiantes, la institución integra cuatro laboratorios equipados, donde los jóvenes podrán realizar prácticas y experimentos bajo condiciones seguras y con el apoyo de materiales especializados.

La infraestructura incluye también una cancha multifuncional destinada a la práctica de actividades deportivas y recreativas, como parte de la formación integral del alumnado.

El plantel dispone de una plaza cívica en la que se realizarán ceremonias, actividades culturales y encuentros comunitarios, así como amplias áreas verdes que contribuyen al bienestar de la comunidad escolar y a la promoción de valores ambientales.

La capacidad del bachillerato es de 540 estudiantes por turno, lo que permitirá atender la demanda educativa de la zona y ofrecer más oportunidades de formación a jóvenes de la región.

Finalmente, el funcionario detalló que el proceso de construcción se realizó en un periodo de seis meses: el anuncio oficial del proyecto tuvo lugar en junio de 2025, las obras comenzaron en agosto del mismo año y se concluyeron en enero de 2026.

