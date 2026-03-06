Té de menta con canela: una opción natural para respirar mejor y combatir la inflamación

El mentol de la menta y los aceites esenciales de la canela actúan juntos para promover alivio en casos de inflamación y problemas respiratorios. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir té de menta con canela se reconoce como una alternativa natural con beneficios para aliviar problemas respiratorios, reducir la inflamación y favorecer la digestión. Esta infusión, presente en distintas culturas, combina las propiedades refrescantes de la menta con los compuestos activos de la canela, aportando efectos valorados por profesionales de la salud y usuarios.

La menta contiene mentol, un compuesto que ayuda a despejar las vías respiratorias y permite una mejor entrada de aire. Esta planta se asocia con efectos descongestionantes y sensación de alivio en episodios de congestión nasal o tos. Por su parte, la canela aporta aceites esenciales que complementan el efecto refrescante y contribuyen a disminuir la irritación de las mucosas. Consumir esta infusión de manera regular puede favorecer la respiración y aportar alivio en temporadas de resfriados.

Preparar y consumir té de menta con canela es una opción sencilla que aporta beneficios para la salud y el confort intestinal.

Reducción de la inflamación con té de menta y canela

Esta infusión se asocia a propiedades antiinflamatorias, resultado de los compuestos fenólicos presentes en ambas plantas. El mentol y el eugenol, presentes en la menta y la canela respectivamente, ayudan a bloquear ciertos mediadores de la inflamación en el organismo. Diversos estudios han resaltado que estas sustancias pueden contribuir a reducir molestias articulares o musculares y mejorar el bienestar general.

Efectos sobre la digestión y el confort intestinal

Otra de las ventajas del té de menta con canela es su impacto positivo en el sistema digestivo. La menta estimula la producción de bilis, lo que facilita la digestión de las grasas y promueve movimientos intestinales regulares. A esto se suma la capacidad de la canela para disminuir la hinchazón y las molestias abdominales tras las comidas. Incorporar esta bebida tras los alimentos puede resultar útil para quienes experimentan indigestión o sensación de pesadez.

Esta infusión tradicional se utiliza para aliviar la congestión nasal, reducir molestias intestinales y aportar sensación de bienestar general.

Cómo preparar el té de menta con canela en casa

Colocar una taza de agua (250 ml) en una olla y calentar hasta alcanzar el punto de ebullición.

Añadir 1 cucharadita de hojas secas de menta o 3 ramitas frescas.

Incorporar 1 rama de canela o media cucharadita de canela en polvo.

Tapar y dejar reposar durante 5 minutos fuera del fuego.

Colar y servir caliente o tibio.