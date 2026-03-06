Sheinbaum se sumó a la tendencia Six Seven frente a jóvenes de bachillerato: qué significa este movimiento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió a estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza en El Salto, Jalisco, al integrarse a una dinámica juvenil viral durante la inauguración del plantel.
Frente a decenas de jóvenes, la mandataria cerró su intervención con la frase “un six-seven entre todos”, lo que generó entusiasmo y gritos entre los asistentes.
La escena, registrada el 6 de marzo de 2026, refleja la capacidad de la mandataria para conectar con expresiones populares entre adolescentes, en un contexto donde las tendencias digitales tienen fuerte presencia en la vida cotidiana y el ámbito escolar.
Qué es el “six-seven” y cómo surgió
El “six-seven” es mucho más que una simple frase o número. Se trata de un fenómeno que traspasó las redes sociales para instalarse en la vida cotidiana de millones de jóvenes.
- Surgió en 2024 a partir de la canción Doot Doot (6 7) del rapero Skrilla.
- Se viralizó en TikTok, donde usuarios la usaron para acompañar videos humorísticos y deportivos.
- El meme se consolidó tras la aparición del “67 Kid”, un niño que gritó “six-seven” en un partido de baloncesto, acompañado de un gesto con las palmas alternando hacia arriba y abajo.
- El fenómeno fue adoptado por la generación alfa y se expandió por escuelas, eventos y redes sociales.
Este movimiento destaca porque no tiene un significado literal ni un mensaje oculto. Es una broma interna colectiva que une a quienes la conocen y la usan, funcionando como un marcador generacional dentro de la cultura digital.
El uso del meme entre jóvenes y la respuesta institucional
La popularidad del “six-seven” ha llegado a cambiar dinámicas en las aulas y en espacios públicos. Su empleo constante por parte de adolescentes lo ha convertido en un símbolo de pertenencia y complicidad entre pares.
- La expresión se utiliza como respuesta rápida a casi cualquier pregunta o situación, muchas veces para desconcertar a adultos o profesores.
- El gesto característico refuerza el sentido grupal y festivo del meme.
- En algunas escuelas se ha prohibido su uso durante las clases, por considerarse disruptivo.
- El “six-seven” ya es parte de pedidos en restaurantes y de productos comerciales que buscan aprovechar la tendencia.
Pese a las restricciones en ciertos entornos escolares, el meme se mantiene presente en la comunicación cotidiana de los jóvenes, consolidando su estatus como fenómeno cultural y digital.
Sheinbaum y su acercamiento a las tendencias juveniles
La presidenta Sheinbaum ha mostrado cercanía con el lenguaje y las costumbres digitales de la juventud. En este sentido, su adaptaciòn del “six-seven” es parte de una estrategia más amplia de diálogo y conexión con las nuevas generaciones.
- Durante eventos en Guanajuato y Jalisco, Sheinbaum ha usado expresiones populares para interactuar con los asistentes.
- Su cierre aludiendo al orgullo de ser mexicano y con la frase “un six-seven entre todos” en Jalisco generó una respuesta entusiasta de los estudiantes.
- La mandataria también ha convivido con creadores de tendencias virales, como la joven autora del reggaetón inspirado en uno de sus discursos.
La integración de tendencias como el “six-seven” en actos públicos evidencia el impacto de lo digital en la política y la educación, y refuerza la imagen de una presidencia atenta a los códigos sociales de la juventud.