Sheinbaum se sumó a la tendencia Six Seven frente a jóvenes de bachillerato: qué significa este movimiento

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió a estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza en El Salto, Jalisco, al integrarse a una dinámica juvenil viral durante la inauguración del plantel.

Frente a decenas de jóvenes, la mandataria cerró su intervención con la frase “un six-seven entre todos”, lo que generó entusiasmo y gritos entre los asistentes.

La escena, registrada el 6 de marzo de 2026, refleja la capacidad de la mandataria para conectar con expresiones populares entre adolescentes, en un contexto donde las tendencias digitales tienen fuerte presencia en la vida cotidiana y el ámbito escolar.

Qué es el “six-seven” y cómo surgió

El “six-seven” es mucho más que una simple frase o número. Se trata de un fenómeno que traspasó las redes sociales para instalarse en la vida cotidiana de millones de jóvenes.

Surgió en 2024 a partir de la canción Doot Doot (6 7) del rapero Skrilla .

Se viralizó en TikTok , donde usuarios la usaron para acompañar videos humorísticos y deportivos.

El meme se consolidó tras la aparición del “67 Kid” , un niño que gritó “six-seven” en un partido de baloncesto, acompañado de un gesto con las palmas alternando hacia arriba y abajo.

El fenómeno fue adoptado por la generación alfa y se expandió por escuelas, eventos y redes sociales.

Este movimiento destaca porque no tiene un significado literal ni un mensaje oculto. Es una broma interna colectiva que une a quienes la conocen y la usan, funcionando como un marcador generacional dentro de la cultura digital.

El uso del meme entre jóvenes y la respuesta institucional

La popularidad del “six-seven” ha llegado a cambiar dinámicas en las aulas y en espacios públicos. Su empleo constante por parte de adolescentes lo ha convertido en un símbolo de pertenencia y complicidad entre pares.

La expresión se utiliza como respuesta rápida a casi cualquier pregunta o situación, muchas veces para desconcertar a adultos o profesores.

El gesto característico refuerza el sentido grupal y festivo del meme.

En algunas escuelas se ha prohibido su uso durante las clases, por considerarse disruptivo.

El “six-seven” ya es parte de pedidos en restaurantes y de productos comerciales que buscan aprovechar la tendencia.

Pese a las restricciones en ciertos entornos escolares, el meme se mantiene presente en la comunicación cotidiana de los jóvenes, consolidando su estatus como fenómeno cultural y digital.

Sheinbaum y su acercamiento a las tendencias juveniles

La presidenta Sheinbaum ha mostrado cercanía con el lenguaje y las costumbres digitales de la juventud. En este sentido, su adaptaciòn del “six-seven” es parte de una estrategia más amplia de diálogo y conexión con las nuevas generaciones.

Durante eventos en Guanajuato y Jalisco , Sheinbaum ha usado expresiones populares para interactuar con los asistentes.

Su cierre aludiendo al orgullo de ser mexicano y con la frase “un six-seven entre todos” en Jalisco generó una respuesta entusiasta de los estudiantes.

La mandataria también ha convivido con creadores de tendencias virales, como la joven autora del reggaetón inspirado en uno de sus discursos.

La integración de tendencias como el “six-seven” en actos públicos evidencia el impacto de lo digital en la política y la educación, y refuerza la imagen de una presidencia atenta a los códigos sociales de la juventud.