México

Sheinbaum se sumó a la tendencia Six Seven frente a jóvenes de bachillerato: qué significa este movimiento

El acto oficial en Jalisco incluyó la inesperada participación de la mandataria en una dinámica juvenil vinculada a tendencias digitales

Guardar
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó
La presidenta Claudia Sheinbaum dejó boquiabiertos a los alumnos del Bachillerato Nacional Margarita Maza en Jalisco al sumarse a una de las bromas más virales de TikTok. (Crédito: Redes)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió a estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza en El Salto, Jalisco, al integrarse a una dinámica juvenil viral durante la inauguración del plantel.

Frente a decenas de jóvenes, la mandataria cerró su intervención con la frase “un six-seven entre todos”, lo que generó entusiasmo y gritos entre los asistentes.

Claudia Sheinbaum sorprende al adoptar el meme “six-seven” durante la inauguración del Bachillerato Margarita Maza en Jalisco.

La escena, registrada el 6 de marzo de 2026, refleja la capacidad de la mandataria para conectar con expresiones populares entre adolescentes, en un contexto donde las tendencias digitales tienen fuerte presencia en la vida cotidiana y el ámbito escolar.

Qué es el “six-seven” y cómo surgió

El “six-seven” es mucho más que una simple frase o número. Se trata de un fenómeno que traspasó las redes sociales para instalarse en la vida cotidiana de millones de jóvenes.

  • Surgió en 2024 a partir de la canción Doot Doot (6 7) del rapero Skrilla.
  • Se viralizó en TikTok, donde usuarios la usaron para acompañar videos humorísticos y deportivos.
  • El meme se consolidó tras la aparición del “67 Kid”, un niño que gritó “six-seven” en un partido de baloncesto, acompañado de un gesto con las palmas alternando hacia arriba y abajo.
  • El fenómeno fue adoptado por la generación alfa y se expandió por escuelas, eventos y redes sociales.
Dec 4, 2025; Philadelphia, Pennsylvania,
Dec 4, 2025; Philadelphia, Pennsylvania, USA; Music artist Skrilla reacts during the second quarter of a game between the Philadelphia 76ers and the Golden State Warriors at Xfinity Mobile Arena. Mandatory Credit: Bill Streicher-Imagn Images

Este movimiento destaca porque no tiene un significado literal ni un mensaje oculto. Es una broma interna colectiva que une a quienes la conocen y la usan, funcionando como un marcador generacional dentro de la cultura digital.

El uso del meme entre jóvenes y la respuesta institucional

La popularidad del “six-seven” ha llegado a cambiar dinámicas en las aulas y en espacios públicos. Su empleo constante por parte de adolescentes lo ha convertido en un símbolo de pertenencia y complicidad entre pares.

  • La expresión se utiliza como respuesta rápida a casi cualquier pregunta o situación, muchas veces para desconcertar a adultos o profesores.
  • El gesto característico refuerza el sentido grupal y festivo del meme.
  • En algunas escuelas se ha prohibido su uso durante las clases, por considerarse disruptivo.
  • El “six-seven” ya es parte de pedidos en restaurantes y de productos comerciales que buscan aprovechar la tendencia.
El 67 Kid y su
El 67 Kid y su gesto icónico consolidaron la expansión del “six-seven” como broma interna colectiva en la cultura digital juvenil. (YouTube)

Pese a las restricciones en ciertos entornos escolares, el meme se mantiene presente en la comunicación cotidiana de los jóvenes, consolidando su estatus como fenómeno cultural y digital.

Sheinbaum y su acercamiento a las tendencias juveniles

La presidenta Sheinbaum ha mostrado cercanía con el lenguaje y las costumbres digitales de la juventud. En este sentido, su adaptaciòn del “six-seven” es parte de una estrategia más amplia de diálogo y conexión con las nuevas generaciones.

  • Durante eventos en Guanajuato y Jalisco, Sheinbaum ha usado expresiones populares para interactuar con los asistentes.
  • Su cierre aludiendo al orgullo de ser mexicano y con la frase “un six-seven entre todos” en Jalisco generó una respuesta entusiasta de los estudiantes.
  • La mandataria también ha convivido con creadores de tendencias virales, como la joven autora del reggaetón inspirado en uno de sus discursos.
Sheinbaum cuestionó a los estudiantes
Sheinbaum cuestionó a los estudiantes sobre quién fue Margarita Maza. | YouTube Claudia Sheinbaum

La integración de tendencias como el “six-seven” en actos públicos evidencia el impacto de lo digital en la política y la educación, y refuerza la imagen de una presidencia atenta a los códigos sociales de la juventud.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumJaliscoBachillerato Nacional Margarita MazaViralSix Seven67 Kidmexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 6 de marzo: caos en la L7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Las investigaciones permitieron detectar anomalías en la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica

Detienen a 3 funcionarios de

Con estilista a un lado, Diana Sánchez Barrios votó en sesión virtual de Comisión de Asuntos Laborales

La diputada del Congreso de la Ciudad de México prendió su cámara solo para verificar su asistencia y emitir su voto

Con estilista a un lado,

Xavi en Monterrey y Guadalajara: cuánto cuestan los boletos para el X-Tour

El joven visitará varias ciudades del país

Xavi en Monterrey y Guadalajara:

Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

Joao Pedro impulsa rumores sobre un posible fichaje con el América tras mostrar cierto interés por unirse a las filas de los azulcremas

Joao Pedro lanza guiño sobre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a 3 funcionarios de

Detienen a 3 funcionarios de la Secretaría de Seguridad del Edomex por irregularidades en área jurídica

Llena de flores rojas y blancas: así es la ostentosa tumba de El Mencho, supuestamente vigilada por halcones

Interno asesina a su esposa durante visita conyugal en penal de Ciudad Juárez

Operativo del Ejército en sepelio de ‘El Mencho’ fue para proteger a la ciudadanía, aclara Omar García Harfuch

Gobierno de Sheinbaum mantendrá operativo de seguridad en Jalisco tras violencia por abatimiento de ‘El Mencho’

ENTRETENIMIENTO

Xavi en Monterrey y Guadalajara:

Xavi en Monterrey y Guadalajara: cuánto cuestan los boletos para el X-Tour

Estefanía Villarreal revela cómo fue reencontrarse con Angelique Boyer en el set de “Doménica Montero”

Exatlón México: quién gana la supervivencia hoy 6 de marzo

Plataforma de streaming ofrece viaje a Corea para ver a BTS en vivo: requisitos y pasos

Carolina Ross cancela concierto en el Teatro Metropólitan: así puedes pedir tu reembolso para el show en CDMX

DEPORTES

Joao Pedro lanza guiño sobre

Joao Pedro lanza guiño sobre su posible fichaje con América

México vs Brasil: cuándo, dónde y a qué hora ver el partido de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol en vivo: México suma su primera victoria en el Grupo B imponiéndose 8-2 sobre Gran Bretaña

Revelan presunto interés del Milán por el defensa mexicano Johan Vázquez

Checo Pérez preocupa a los fanáticos de Cadillac tras la primera prueba en la F1: “Estamos teniendo problemas”