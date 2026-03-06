México

Marina y Defensa de EEUU realizaron capacitación para combatir amenazas durante el Mundial 2026

El personal naval también adquirió conocimientos en escenarios relacionados con materiales químicos, biológicos y radiológicos

Foto: Marina
Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo un curso de capacitación en coordinación con la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa de los Estados Unidos (DTRA, por sus siglas en inglés) para la detección y combate de amenazas durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El adiestramiento se realizó del 8 de febrero al 6 de marzo de 2026 en instalaciones navales, y fue impartido a 38 elementos como parte de su preparación para el evento que se realizará en Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.

Bajo el nombre de “Adiestramiento para el Uso del Equipamiento y la Atención de Eventos Químicos, Biológicos, Radiológicos y Nucleares (QBRN)”, el curso permitió al personal identificar amenazas y precursores asociados a riesgos, así como a desarrollar procedimientos operativos estandarizados para la atención de estos incidentes.

Personal brindará atención durante el Mundial 2026

Foto: Marina
Foto: Marina

Durante casi un mes, los elementos navales se enfrentaron a escenarios relacionados con materiales químicos, biológicos y nucleares, en los que recibieron instrucción de las asignaturas de:

  • Máscara protectora M53
  • Equipo de Respiración Autónoma (ERA)
  • Traje de protección Nivel “A”
  • Trajes tipo 2 y 3
  • Carretilla descontaminación
  • Kit de primeros auxilios especializado
  • Kit de detección de amenazas biológicas RAID-10
  • Analizador portátil de infrarrojo GEMINI
  • Analizador químico
Foto: Marina
Foto: Marina
  • CHEMPRO X
  • Dron Skydio modelo X20
  • Toma de muestras en laboratorios QBRN
  • Barrido de áreas descontaminadas
  • Procedimientos de descontaminación de víctimas

“​Con estas acciones la Secretaría de Marina a través de la Armada de México, contribuye a fortalecer el desempeño en la preparación del personal naval ante posibles contingencias, reafirmando su compromiso para inhibir actividades ilícitas, en beneficio de la seguridad y bienestar de la población", detalló la Marina en un comunicado.

Marina realizó adiestramiento para detectar y neutralizar amenazas químicas

Cabe señalar que la Marina realizó un primer adiestramiento para su personal con el objetivo de detectar y neutralizar amenazas químicas, nucleares, radiólogos y biológicas en enero pasado.

Foto: Marina
Foto: Marina

Dicho entrenamiento se implementó para 34 elementos navales, quienes desarrollaron sus capacidades para detectar, identificar, contener y neutralizar amenazas con el uso de equipo tecnológico.

A través de estos instrumentos, el personal podrá responder de manera eficiente para neutralizar amenazas, así como para llevar a cabo la descontaminación de los navales con base y apego en las normas nacionales e internacionales.

Los elementos que tomaron esta capacitación serán los hombres y mujeres que se desempeñarán como el personal que brinde respuesta inmediata en las instalaciones que les sean asignadas durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El curso se realizó del 12 al 30 de enero de este año en las instalaciones de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, ubicado en el municipio de Donato Guerra del Estado de México.

La Semar informó que 34 de sus elementos recibieron capacitación para la atención de incidentes químicos como parte del reforzamiento de la seguridad durante el Mundial 2026 Crédito: Semar

Además, se llevó a cabo una segunda fase práctica en la Estación Naval Avanzada de Laguna Verde, ubicada en Veracruz.

