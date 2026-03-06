Extranjero intenta callar a músico callejero en un tianguis de Tepic y le responden: “Esto es México”

(Captura de pantalla)

Comer en algún mercado o tianguis y escuchar a músicos callejeros que piden cooperación es muy común en México; sin embargo, un extranjero intentó silenciar a un artista ambulante y una tianguista de Tepic lo defendió.

En la grabación se pudo ver que el cantante llevaba un amplificador portátil, una bandeja para monedas y su guitarra, por su parte, un presunto estadounidense le gritó y amagó con golpearlo.

De fondo se distinguían las características lonas rojas de los tianguis.

El extranjero le gritó en inglés al músico callejero e incluso pretendía ahuyentarlo, pero una mujer se acercó a confrontar al estadounidense y dijo “Aquí es México, si no te gusta, good bye”

Posteriormente se dirigió hacia el cantante callejero y le dijo “Si quieres cantar, canta”.

Mexicanos reaccionan a video viral de un cantante callejero y el extranjero

Una tianguista de Tepic decidió encarar al hombre presuntamente estadounidense (TikTok/@brragan._)

Muchas personas aplaudieron la actitud de la vendedora en el video de TikTok que publicó el usuario @brragan._, estos fueron algunos de los comentarios:

“Aki es mexico” “tucanta “ y si notegusta goodbye”. Nos dio aclaración, ubicacion , y disciplina-"

“aquí los que apoyamos a la señora y al músico 🇲🇽( ¡¡esto es mexico!!"

“Tenía que ser mujer, la que tuvo los huevos para defender al paisano”

“Un mexicano hace lo que le dé su chingada gana y un extranjero no va avenir a querer cambiar costumbres,a mí México y a los Mexicanos se respeta”

Por otra parte, también hubo quienes aseguraron que escuchar música no solicitada en la hora de la comida les resulta molesto.