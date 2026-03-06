Emiliano Aguilar provoca a Gustavo Adolfo Infante tras caso Carmen Salinas: " Estás metidito en esos rituales, ¿verdad?"

Gustavo Adolfo Infante critica la actitud de Emiliano Aguilar y genera polémica en la familia Aguilar (IG)

Emiliano Aguilar difundió un video en redes sociales donde respondió de manera directa al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien había cuestionado la veracidad de los dichos del joven sobre su supuesto vínculo con la actriz Carmen Salinas y otras figuras públicas.

¿Cómo empezó todo?

Hace varios días, Emiliano Aguilar aseguró haber advertido previamente sobre las acusaciones que vinculan a Carmen Salinas con presuntos rituales que involucraban niños.

El rapero difundió un video que se viralizó en redes sociales, donde expresó su molestia ya que, según sus palabras, antes del testimonio difundido por el canal de YouTube Penitencia sobre el caso “Beto”, ya había alertado acerca de los riesgos que enfrentan los niños en el ámbito del espectáculo.

La controversia creció cuando, en el material publicado por Penitencia a finales de febrero, un recluso identificó a Carmen Salinas como presunta compradora de menores y participante en rituales.

Emiliano Aguilar, al retomar estos señalamientos, insistió en que sus advertencias habían sido desestimadas en su momento, aunque el reciente testimonio “ya muestra lo de Carmelita Salinas (…) Vean lo de Carmelita, lo que estaba haciendo y no nada más ella”, publicó.

El rapero no dio más nombres

Gustavo Adolfo Infante cuestiona versión de Emiliano Aguilar sobre Carmen Salinas

Posteriormente, Gustavo Adolfo Infante expresó dudas sobre los relatos de Emiliano Aguilar, señalando que “todo lo que dice de su familia es su bronca y su familia, pero imagínate: este cuate vive en Tijuana, ¿dónde habrá conocido a Carmen Salinas o al Beto?”, declaró el periodista.

Infante agregó: “Ya subirse al tren de esta manera… es una señora que ya está muerta y que merece todo el respeto. Además, te puedo afirmar que tú no la conociste y dudo que ella te haya platicado que hacía rituales con niños. No lo creo. Creo que ya le estamos dando mucha apertura a una persona desequilibrada”.

El periodista destacó que, desde su perspectiva, la historia de Aguilar carece de sustento y podría involucrar afirmaciones delicadas sobre personas ya fallecidas, lo que exige cautela y respeto a la memoria de los involucrados.

Emiliano Aguilar responde con críticas al periodista

A través de un video publicado en TikTok, Emiliano Aguilar dirigió un mensaje a Gustavo Adolfo Infante, rechazando las afirmaciones del comunicador.

“Este mensaje es para Gustavo Adolfo Infante. Ahí te van tus cinco minutos de fama, pendej*. Carnal, eres un idiota, güey. Eres un estúpido, güey”, expresó el joven, en una grabación donde también cuestionó la labor periodística de Infante.

En su intervención, Aguilar afirmó: “¿Se acuerdan que les dije que iba a haber una persona que iba a decir que yo hablaba...? Que supuestamente yo, yo iba a hablar con Beto y que nos pusimos de acuerdo. Pues este es este pendejo. Ni sé... ya ni me acuerdo ni cómo se llama, pero vale verga ese güey”.

El cantante sostuvo que la información que presenta está disponible públicamente y negó cualquier acuerdo previo o montaje: “Todo está en el Internet, güey. Todo está por todos lados. Abre tus pinches ojos de pendejo que traes, güey”.

En sus declaraciones, Emiliano Aguilar empleó expresiones fuertes al dirigirse al periodista, incluso sugiriendo actos ilícitos sin fundamentos probados.

“Se ve la cara de becerro desde lejos que tienes, güey. No, carnal, se ve que tú también estás muy metidito en esos rituales con niños, ¿verdad, perro?“, dijo.

La confrontación entre ambos personajes ha provocado comentarios divididos en redes sociales, donde usuarios debaten sobre la validez de los testimonios y la responsabilidad pública de quienes difunden información sensible sobre terceros.