México

Cómo hacer un aromatizante casero para el baño con solo dos ingredientes

Con una preparación sencilla y sin químicos, puedes lograr que cada visita sea más agradable eligiendo aromas personalizados

Guardar
Usar ingredientes naturales es una
Usar ingredientes naturales es una manera eficaz de evitar irritantes mientras se mantiene el ambiente siempre perfumado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elaborar un aromatizante natural se presenta como una opción sencilla y efectiva para neutralizar los olores en el hogar.

Utilizando ingredientes accesibles y esencias naturales, es posible crear fragancias agradables que contribuyen a mantener los ambientes frescos, sin recurrir a productos químicos o aerosoles industriales.

Uno de estos ingredientes es el arroz, el cual por su capacidad de absorción de la humedad es ideal para la zona del baño.

Esta alternativa permite personalizar los aromas según las preferencias de cada espacio y favorece una atmósfera más saludable en la vivienda.

Usar ingredientes naturales es una
Usar ingredientes naturales es una manera eficaz de evitar irritantes mientras se mantiene el ambiente siempre perfumado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer un aromatizante casero para el baño con arroz y esencias naturales

Para elaborar un aromatizante casero para el baño con arroz y esencias naturales, sigue estos pasos simples:

Materiales

  • 1 frasco pequeño de vidrio o plástico con tapa perforada o tela
  • 4 o 5 cucharadas de arroz blanco (crudo)
  • 10 a 20 gotas de aceite esencial (lavanda, eucalipto, limón, menta, etc.)
  • 1 trozo pequeño de tela o papel absorbente (opcional)

Instrucciones

  1. Colocar el arroz: Vierte el arroz crudo en el frasco.
  2. Agregar el aceite esencial: Añade las gotas de la esencia elegida sobre el arroz. Mezcla suavemente para distribuir el aroma.
  3. Cubrir el frasco: Si la tapa no tiene perforaciones, reemplázala por un trozo de tela o papel absorbente, sujetándolo con una banda elástica. Esto permite que el aroma se libere de manera gradual.
  4. Ubicar el aromatizante: Coloca el frasco en el baño o en el lugar deseado. Remueve el arroz ocasionalmente para reactivar el aroma.
  5. Reforzar la fragancia: Cuando el olor disminuya, añade unas gotas adicionales de aceite esencial.

Este aromatizante es una alternativa sencilla, económica y personalizable para mantener el baño con un aroma fresco usando ingredientes naturales.

El uso de aromatizantes naturales
El uso de aromatizantes naturales hechos en casa permite personalizar la fragancia según las preferencias y necesidades de cada espacio.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de usar aromatizante natural para eliminar los malos olores en el baño

El uso de un aromatizante natural y casero elaborado con arroz y esencias naturales para eliminar los malos olores en el baño ofrece varios beneficios entre los que destacan los siguientes:

  • Absorción de humedad: El arroz actúa como un absorbente natural, ayudando a reducir la humedad y los olores asociados.
  • Aromatización prolongada: Las esencias naturales liberan fragancia de forma gradual, manteniendo el baño fresco por más tiempo.
  • Ausencia de químicos agresivos: No contiene aerosoles ni sustancias sintéticas, lo que disminuye el riesgo de alergias o irritaciones.
  • Personalización del aroma: Permite elegir aceites esenciales según las preferencias personales, adaptando la fragancia a cada espacio.
  • Fácil preparación y bajo costo: Los ingredientes son accesibles y la elaboración no requiere conocimientos especiales ni herramientas complejas.
  • Sostenibilidad: Es una alternativa ecológica, reutilizable y respetuosa con el medio ambiente.

Este tipo de aromatizante ayuda a mantener un ambiente agradable en el baño de manera natural y práctica.

Temas Relacionados

hogarremedios caserosaromatizante naturallimpiezamexico-noticias

Más Noticias

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

El capitán rojiblanco sufre una recaída tras reaparecer ante Toluca y se perderá el Clásico Tapatío

En Chivas reconocen que Luis

Exhiben a terraza en el Centro Histórico que cobra servicio por la “vista turística”

Anteriormente ya había habido una polémica por cobros excesivos en la misma zona

Exhiben a terraza en el

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Chispazo

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Descubre los afortunados ganadores del

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

La muerte del líder del CJNG ha generado diversos cuestionamientos sobre el operativo

Este fue el papel de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este fue el papel de

Este fue el papel de EEUU en el operativo contra El Mencho en Jalisco, según un exagente de la DEA

Ataque contra elementos de seguridad en Yuriria, Guanajuato, deja un agresor abatido y dos policías heridos

Fuerzas Armadas derriban tres drones del crimen organizado que sobrevolaban en Navolato, Sinaloa

Asesinan a jefe de plaza de la Familia Michoacana durante rescate de personas en Amanalco, Edomex

Cae en CDMX “El Chaparro”, integrante de una célula vinculada con la Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

Paty Navidad revela perturbador ‘don

Paty Navidad revela perturbador ‘don telepático’ por el que buscó ayuda pisquiátrica: “Empecé a leer la mente”

Imelda Tuñón podría pasar hasta seis años en prisión tras demanda de José Manuel Figueroa en su contra

Familia de Pedro Torres cumplió la última voluntad del reconocido productor

Ryan Gosling estará en la CDMX para presentar su nueva película en esta fecha

Entre rumores de romance, Pedro Pascal y Rafael Olarra fueron vistos en el Museo Nacional de Antropología en CDMX

DEPORTES

En Chivas reconocen que Luis

En Chivas reconocen que Luis Romo será una baja importante para el Clásico Tapatío frente al Atlas

Entrenador mexicano y sobrino del 'Piojo' Herrera relata como ha vivido el conflicto en medio oriente

Benjamín Gil lanza llamado a la afición antes del Clásico Mundial: “Les pido que apoyen a su Beisbol”

¿Cómo va el proyecto de Atlante Femenil?

Jacqueline Ovalle y Rebeca Bernal aseguran que el México vs Brasil servirá para analizar el nivel de la Selección Mexicana