“Te gustan los Doberman…”: ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas, amenazó a guardia en prisión de EEUU

Omar Treviño Morales, alias ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas, amenazó a un guardia en una prisión de Virginia al insinuar que podía obtener su información personal en un mes. Tras el incidente, fue trasladado a una cárcel federal en Pensilvania bajo estrictas medidas de seguridad. (REUTERS)

Omar Treviño Morales, conocido como “El Z-42”, exlíder de Los Zetas, amenazó a un guardia del Centro de Detención para Adultos de Alexandria en Virginia, Estados Unidos, durante su estancia en ese centro penitenciario tras ser expulsado de México en febrero de 2025.

Por este motivo, las autoridades estadounidenses decidieron trasladarlo a una cárcel de Pensilvania bajo medidas especiales de seguridad, luego de que el interno aseguró que podía obtener información personal del oficial y que contaba con tres mil personas bajo su mando.

Así fue la amenaza

Omar Treviño Morales nunca ganó el poderío que tenía su hermano dentro de la organización criminal de Los Zetas (Foto: Cuartosucuro)

De acuerdo con documentos judiciales del expediente contra el “Z-42″, dicho incidente se registró el 2 de noviembre de 2025. Omar Treviño Morales advirtió al funcionario: “Te gustan los Doberman…”, frase con la que dejó ver que ya conocía detalles de la vida privada del oficial.

El exlíder del cártel, durante su intercambio con el oficial, hizo dos advertencias sobre su capacidad para obtener información personal: primero, sostuvo que en menos de 24 horas podía averiguar información general sobre su vida y relaciones, y después añadió que si le daban un mes, podría descubrir “todo” sobre el funcionario, incluyendo su dirección personal y otros detalles sensibles.

Según el documento de la fiscalía, para ello dijo contar con tres mil personas bajo su mando en México y aseguró que sabía cómo “moverse”.

Castigan al Z-42

Omar Treviño Morales, alias Z 42, fue uno de los últimos líderes de Los Zetas en ser capturados. (Archivo DEF)

Tras la amenaza, las autoridades de la Alexandria Adult Detention Center (ADC) concluyeron que no era posible garantizar la seguridad del personal ni del propio detenido.

El 18 de noviembre de 2025, el Servicio de Marshals de Estados Unidos (USMS) trasladó a Treviño Morales al Federal Correctional Institute (FCI) Lewisburg, en Pensilvania, donde permanece bajo medidas administrativas especiales (SAMs).

Estas condiciones restringen severamente el contacto con el exterior, limitan las visitas y dificultan la comunicación directa con sus abogados, quienes sólo pueden verlo a través de una pared de acrílico o videollamadas.

La defensa de Omar Treviño Morales ha sostenido que las restricciones y la distancia hasta la corte federal de Washington dificultan la preparación de su defensa, sin embargo, los fiscales respondieron que el acusado no ha demostrado que esas medidas afecten su derecho a defenderse y argumentaron que el aislamiento es necesario por su peligrosidad y perfil criminal.

El medio E-ntorno documentó que desde su traslado a Pensilvania, el exlíder criminal ha recibido cerca de treinta visitas, la mayoría bajo estricta supervisión y sin contacto físico.

¿De qué se le acusa al Z-42?

'Z40' (izq.) y 'Z42' (der.) fueron enviados a EEUU a más de una década de sus detenciones. (SSPC)

Omar Treviño Morales fue expulsado de México junto con otros capos el 27 de febrero de 2025, en un operativo que incluyó a figuras como Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”.

Las autoridades estadounidenses presentaron a Treviño Morales ante una corte federal en Washington y le imputaron cargos de empresa criminal continua, conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Las autoridades lo señalan de ser el segundo al mando de Los Zetas, sólo por debajo de su hermano Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40″.

Se le atribuye la coordinación de tráfico de cocaína y marihuana, así como violencia “terrorista” contra civiles, políticos y policías.

Los Zetas surgieron como brazo armado del Cártel del Golfo y, con el tiempo, se constituyeron como un cártel independiente que consolidó su presencia a través de violencia extrema y operaciones de narcotráfico transfronterizo, sobre todo en la década de los 2000.

El caso de su hermano, El Z-40

Miguel Ángel Treviño Morales, 'El Z-40', durante su detención en el 2013 (SEMAR / CUARTOSCURO)

El proceso judicial de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, también ha estado marcado por controversias.

Hace unos días, Milenio reportó que los abogados de El Z-40 presentaron una moción ante el juez Trevor McFadden en la que exigieron al gobierno de Estados Unidos revelar los términos del acuerdo que permitió la expulsión del capo de México sin concluir el procedimiento formal de extradición.

Los defensores de Miguel Ángel Treviño Morales afirmaron que su cliente fue retirado de un centro de detención en México por fuerzas militares “sin previo aviso y sin orden judicial”, lo que violó una resolución judicial mexicana.

En el escrito, los abogados destacaron que, de haberse seguido el proceso formal de extradición, "El Z-40″ habría tenido derecho a ser juzgado sólo por los delitos que motivaron su entrega en 2013, y no por cargos nuevos y más graves, como ocurrió tras su arribo a Washington.

La defensa solicitó al tribunal que se ordene al gobierno estadounidense revelar todos los documentos y comunicaciones bilaterales sobre la operación, incluyendo pactos relativos a la promesa de no solicitar la pena de muerte, los delitos por los cuales sería procesado y las restricciones aplicadas a su cliente.