México

Se atienden más de mil casos de violencia contra mujeres en la alcaldía Cuauhtémoc

En la alcaldía hay 388 Puntos Violeta en apoyo a las ciudadanas que lo requieran

Foto: Cuartoscuro
Foto: Cuartoscuro

La alcaldía Cuauhtémoc informó que registró mil 325 mujeres víctimas de distintos tipos de violencia, que van desde agresiones sexuales hasta tentativas de feminicidio.

La directora de Equidad de Género de la alcaldía, Verónica Juárez, detalló que como resultado del trabajo institucional se han logrado judicializar 131 carpetas de investigación, de las cuales 27 agresores enfrentan actualmente un proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Este avance representa un paso significativo en el acceso a la justicia para las víctimas, en un contexto donde la violencia de género continúa siendo uno de los principales retos en la Ciudad de México.

Además del acompañamiento legal, la funcionaria informó que se han otorgado 266 medidas de protección a mujeres en riesgo, así como más de mil atenciones psicológicas especializadas. Estas acciones buscan no sólo garantizar la seguridad inmediata de las víctimas, sino también contribuir a su recuperación emocional y a la reconstrucción de su proyecto de vida.

Puntos Violeta en la alcaldía para pedir ayuda

En la alcaldía Cuauhtémoc, se tienen 388 Puntos Violeta en apoyo a las mujeres (especial)

El programa Reacción Violeta opera a través de los llamados Puntos Violeta, espacios seguros distribuidos en distintos establecimientos y puntos estratégicos de la demarcación. Actualmente existen 388 Puntos Violeta en la alcaldía, donde las mujeres pueden solicitar ayuda en caso de sentirse inseguras o estar en riesgo.

Desde estos sitios se activa un protocolo de atención inmediata que incluye contacto con la “Base Diana” del C2 Centro y el envío de apoyo policial, en caso necesario.

Autoridades señalaron que cuando una mujer solicita apoyo, de manera inmediata se asigna una abogada que puede acompañarla a presentar una denuncia ante la fiscalía correspondiente o diseñar una estrategia legal acorde al caso. El acompañamiento es integral y se mantiene desde el primer momento y durante todo el proceso jurídico.

Apoyo integral

Las mujeres pueden pedir a la alcaldía orientación en divorcios, pensiones alimenticias, custodia o patria potestad (Foto: Cuartoscuro)

La asesoría no se limita a casos de violencia física o sexual, sino que también incluye orientación en trámites como divorcios, pensiones alimenticias, custodia o patria potestad.

La funcionaria subrayó que un Punto Violeta es un lugar seguro donde las mujeres pueden recibir orientación jurídica o psicológica, resguardo temporal y activación de protocolos de seguridad. En caso de que la situación lo amerite, la policía acude para brindar protección y trasladar a la víctima a un sitio seguro o a la instancia correspondiente para formalizar la denuncia.

Estos resultados han sido posibles gracias a un equipo multidisciplinario que incluye abogadas, psicólogas y elementos de seguridad capacitados en perspectiva de género, lo que permite una atención profesional y sensible a las necesidades de cada caso.

En el contexto de la próxima marcha por el 8M, Juárez destacó que la demarcación tendrá una participación activa y operativa durante la movilización. Se desplegará un operativo especial de Protección Civil para salvaguardar la integridad de las asistentes, además de instalar puntos de hidratación y baños públicos gratuitos a lo largo de la ruta.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer representa una fecha clave para visibilizar la violencia de género y exigir condiciones de igualdad y justicia.

