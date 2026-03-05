México

Qué se sabe de la supuesta corona de flores que mandó Peso Pluma al funeral del ‘Mencho’

Una imagen de un arreglo floral con el nombre de Hassan Emilio Kabande circuló tras el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, realizado el pasado 2 de marzo

Las especulaciones sobre la relación entre Peso Pluma y el Cártel Jalisco Nueva Generación aumentaron tras el operativo donde murió 'El Mencho'

La viralización de una fotografía que supuestamente muestra una corona de flores enviada por Peso Pluma al funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha generado especulaciones en redes sociales sobre un posible nexo entre el cantante y el capo.

La imagen, en la que se observa un arreglo floral con una cinta lila que lleva la inscripción “De Hassan Kabande. Te voy a extrañar Mencho”, ha circulado ampliamente desde que se celebró el funeral de Oseguera Cervantes el 2 de marzo en Zapopan, tras ser abatido por fuerzas federales durante un operativo realizado el 22 de febrero en Tapalpa.

No obstante, la supuesta evidencia carece de autenticidad. La imagen difundida fue fabricada con herramientas de Inteligencia Artificial o edición digital, y no existe prueba alguna que vincule a Peso Pluma con el envío de flores al velorio de ‘El Mencho’.

La controversia en torno a Hassan Emilio Kabande, conocido artísticamente como Peso Pluma, no es nueva. Tras el operativo en el que murió Oseguera Cervantes, usuarios asociaron nuevamente al artista con el exlíder del CJNG a raíz de la canción ‘El 08’, incluida en el álbum ‘Disco en vivo vol.2’. En uno de los versos se menciona: “Con las pruebas hablo, pregúntenle al señor Mencho”.

La fotografía de una supuesta corona de flores enviada por Peso Pluma al funeral de 'El Mencho' generó controversia en redes sociales

Así se vivió el funeral de ‘El Mencho’

El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se realizó el lunes 2 de marzo de 2026 en un cementerio de Zapopan, Jalisco. El evento estuvo marcado por un fuerte operativo de seguridad que incluyó la presencia de soldados, Guardia Nacional y policías estatales.

El ataúd, de color dorado, fue acompañado por enormes arreglos florales, algunos con la imagen de un gallo, símbolo asociado a “El Mencho” por su afición a las peleas de gallos.

Durante el cortejo, decenas de personas, muchas vestidas de negro y protegidas con paraguas, acompañaron la carroza fúnebre. Una banda de música regional tocó canciones típicas, conocidas como narcocorridos, durante la ceremonia.

No existen pruebas documentadas que vinculen a Peso Pluma con el envío de flores al velorio del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes (Reuters)

La familia y un pequeño grupo de allegados participaron en el sepelio, que se realizó en una tumba sencilla, a diferencia de otros líderes criminales que suelen ser sepultados en mausoleos ostentosos.

El lugar exacto del entierro y otros detalles se manejaron con discreción por motivos de seguridad, y las fuerzas armadas sellaron los alrededores del cementerio. El cuerpo de Oseguera fue entregado a su familia el sábado anterior, tras una autopsia en Ciudad de México.

La canción 'El 08' de Peso Pluma incluye una referencia al 'Mencho' que muchos usuarios interpretaron como señal de cercanía (Foto: Twitter@pesopluma / Infobae México)

El operativo de seguridad se mantuvo incluso durante el velorio, con interrogatorios a quienes intentaban acercarse. La mayoría de los arreglos florales llegaron de manera anónima y fue necesario utilizar cinco camiones para trasladarlos al panteón.

El funeral ocurrió bajo tensión, con la zona resguardada para evitar posibles ataques de grupos rivales o desórdenes mayores. Oseguera murió en un enfrentamiento con fuerzas militares el 22 de febrero de 2026, y durante la captura también murieron varios de sus escoltas.

