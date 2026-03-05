México

Faitelson pone en duda en televisión alemana la seguridad de México para el Mundial 2026: “La realidad es otra”

El periodista deportivo destacó la relevancia de garantizar condiciones seguras para aficionados y equipos

En entrevista con Tagesthemen, un influyente noticiero nocturno alemán emitido por la cadena pública ARD, David Faitelson dijo que México no estaba preparado para organizar el Mundial de 2026.

Una opinión del periodista deportivo David Faitelson resuena internacionalmente en vísperas de la Copa Mundial FIFA 2026.

Mientras el Gobierno de México mantiene reuniones de trabajo con representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para blindar Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sedes mundialistas, el controvertido comunicador puso en duda en la televisión alemana la capacidad del Estado para garantizar seguridad a los aficionados y selecciones.

Faitelson: “La violencia ha empeorado”

Tagesthemen, un influyente noticiero nocturno alemán emitido por la cadena pública ARD, realizó un reportaje sobre la ola de violencia que generó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en respuesta al abatimiento de su líder, Rubén ‘Nemesio’ Oseguera, alias “El Mencho”, durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero.

Mediante su cuenta en X —antes Twitter—, Faitelson compartió un fragmento del reportaje: “Les dejo mi participación”, escribió.

“La violencia en los últimos 10 años solo ha empeorado y el gobierno no ha sido capaz de controlarla”, dijo David Faitelson. (IG/ @david_faitelson)

Desde su perspectiva, México nunca estuvo listo para la organización del Mundial de la FIFA. “La violencia en los últimos 10 años solo ha empeorado y el gobierno no ha sido capaz de controlarla”.

El noticiario alemán destacó que las declaraciones del periodista contrastaban con la respuesta que tuvo “la masa”, en referencia a la convocatoria multitudinaria del recital de Shakira en el Zócalo de la CDMX el pasado 3 de marzo.

También establecieron la postura oficial del gobierno mexicano, que deja fuera de discusión la cancelación del evento. Tagesthemen recuperó declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el abatimiento de “El Mencho”, donde afirmó que había garantías para visitantes y selecciones.

No se reportaron bajas entre los militares participantes en la operación contra el CJNG en Tapalpa, Jalisco. Crédito: HÉCTOR COLIN/CUARTOSCURO

Sin embargo, para David Faitelson, la idea de un Mundial seguro es un espejismo: “Por más que envíen mensajes positivos, de que México es un país hermoso, la realidad es otra”, zanjó.

Las expresiones de Faitelson, además de dividir opiniones, capturaron la atención de internautas debido a que van en sentido contrario a los intereses de Grupo Televisa, conglomerado con el que colabora.

Emilio Azcárraga Jean, presidente del ejecutivo del consejo de administración de Grupo Televisa, ha hecho una fuerte inversión en la infraestructura física, la reestructuración financiera y los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.

Blindan las series mundialistas

Al margen, el miércoles 4 de marzo, Omar García Harfuch, junto a autoridades de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, sostuvo una reunión con representantes de la FIFA para definir estrategias de seguridad rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026.

Durante el encuentro, se revisaron protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo, con la intención de salvaguardar tanto a residentes como a visitantes extranjeros.

Autoridades mexicanas y FIFA coordinan estrategias de seguridad para la Copa Mundial FIFA 2026 en reunión. Crédito: X/@OHarfuch

Participaron altos funcionarios federales y locales de seguridad, entre ellos la secretaria de Gobernación, mandos de la Sedena y la Marina, así como representantes diplomáticos y de la FIFA. El objetivo principal es asegurar una coordinación eficaz entre los distintos niveles de gobierno y la Federación Internacional para una cobertura integral en todas las sedes mexicanas del torneo.

La Ciudad de México anunció un FIFA Fan Festival en el Zócalo, que incluirá la pantalla más grande entre los países sede. Se transmitirán los 104 partidos del torneo y se proyecta una asistencia acumulada superior a los 2.2 millones de personas. No se venderá alcohol para mantener un ambiente familiar.

