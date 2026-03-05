México

Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

“La Rana”, que lidera al Cártel de Sinaloa en Tijuana, enfrenta nuevos cargos por narcoterrorismo en EEUU, que ofrece hasta 5 mdd por su captura

Guardar
Valeria Rubí “La Gringuita”, exnovia
Valeria Rubí “La Gringuita”, exnovia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló detalles poco conocidos de su relación con René Arzate García, “La Rana”. (Redes sociales/EEUU)

El nombre de René Arzate García, alias “La Rana”, figura hoy entre los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, que han presentado nuevos cargos de narcoterrorismo en su contra y ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Sin embargo, aunque es uno de los operadores más buscados del Cártel de Sinaloa, pocos conocían la relación íntima de René Arzate con Valeria Rubí Quiroz, “La Gringuita”, una de las exnovias de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El testimonio de Quiroz, difundido en el podcast de Gusgri en marzo de 2024, revela algunos detalles de cómo fue su fugaz relación con el capo, que hoy desata la violencia en Tijuana.

Tuvieron una hija

Valeria Rubí Quiroz, 'La Gringuita',
Valeria Rubí Quiroz, 'La Gringuita', exnovia del Chapo, también tuvo una relación con "La Rana". (Infobae)

De acuerdo con el relato de Valeria Rubí Quiroz, su relación con René Arzate tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, cuando ella tenía 18 años, luego de su relación con “El Chapo”. Su primer encuentro fue en un restaurante de sushi, donde quedó cautivada por el que describe como un hombre alto, atento y detallista. A partir de ese encuentro, mantuvieron una relación breve pero intensa, marcada por atenciones y gestos románticos.

Quiroz narra que René Arzate la consentía enviándole flores cada mes durante su embarazo, peluches de rana —por el apodo de Arzate— y que siempre cumplía sus antojos. “Siempre me hacía sentir especial”, aseguró. Ambos decidieron sellar su vínculo tatuándose una rana, aunque ella después se lo borró por presión de una pareja posterior.

Sobre el impacto emocional de esa relación, Valeria fue clara: “René fue mi príncipe, mi único amor. Él siempre buscaba consentirme”. Añadió que su hija, Mía Ener, lleva ese nombre porque “Ener es René al revés”, en homenaje a su expareja. “Mi hija está igualita a él”, afirmó.

René Arzate y La Gringuita
René Arzate y La Gringuita tuvieron una hija, según confesó ella en el podcast de Gusgri. (FBI/Captura de pantalla)

La relación culminó a raíz de un escándalo mediático que la vinculó falsamente con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. Valeria explicó que el rumor, difundido por una revista, afectó su vínculo con René y llevó a su distanciamiento.

“Nunca tuve nada con él (Canelo). Él sabe que entre él y yo nunca pasó nada”, aclaró en el podcast. “Entiendo a René, por qué se haya enojado. Él siempre supo la verdad, pero ya era demasiado. Fue un momento muy difícil para ambos”.

A pesar de la ruptura, Quiroz dijo que Arzate la marcó en su vida y que esperaba que su hija lo conociera algún día. También compartió que la relación fue “fugaz, pero significativa”, y que tras esa etapa perdió contacto con el narcotraficante.

Quién es “La Rana”, el fugitivo internacional

René Arzate García nació en 1983 y, según fuentes oficiales, comenzó su carrera delictiva en Tijuana desde adolescente, avanzando en la estructura criminal hasta convertirse en jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Este 26 de febrero el
Este 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI

La trayectoria de Arzate estuvo marcada por su transición del entorno del Cártel de Tijuana al de Sinaloa, en medio de una guerra interna entre los Arellano Félix y el avance de las facciones de Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada.

Un episodio decisivo para ganarse la confianza de Zambada fue su intervención en el rescate de dos familiares del capo secuestradas en Tijuana, hecho que marcó un antes y un después en su relación con el líder sinaloense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 26 de febrero de 2026 que René Arzate enfrenta cargos por narcoterrorismo, apoyo material a organizaciones terroristas y tráfico de drogas.

De acuerdo con reportes, Arzate se consolidó como operador clave en la logística del trasiego de metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia Estados Unidos, y se le atribuyen acciones violentas como secuestros, ejecuciones y extorsión en la región de Tijuana.

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de René Arzate o de su hermano, Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”.

La acusación formal sustituye la presentada en 2014 y amplía los cargos, que incluyen penas máximas de cadena perpetua y multas millonarias.

Temas Relacionados

René ArzateLa RanaLa GringuitaValeria Rubí QuirozEl Chapo GuzmánCártel de SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.1 en Unión Hidalgo

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Temblor en Oaxaca: se registra

Batido de papaya, el aliado natural para aliviar el estreñimiento y reducir la hinchazón abdominal

Esta bebida es alternativa natural para apoyar el equilibrio digestivo y aporta nutrientes esenciales para el organismo

Batido de papaya, el aliado

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 5 de marzo

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México

La calidad del aire en

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de marzo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Temblor hoy 5 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.2 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy 5 de marzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Sapo” sería el sucesor

“El Sapo” sería el sucesor de “El Mencho” en el CJNG, según testigo de la FGR

Rancho Izaguirre cumple un año hoy: qué ha pasado con el mayor centro de reclutamiento del CJNG

“Te gustan los Doberman…”: ‘El Z-42’, exlíder de Los Zetas, amenazó a guardia en prisión de EEUU

Identifican restos de otros dos mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa

Agente encubierto de EEUU usó el nombre del Cártel de Sinaloa para detener a un traficante de Reino Unido

ENTRETENIMIENTO

Cazzu responde a sus detractores:

Cazzu responde a sus detractores: “No quiero que todo el mundo me ame”

Ana Luisa Peluffo: las películas de terror que protagonizó en el cine mexicano

Crecen rumores de supuestas citas secretas entre Christian Nodal y Ángela Aguilar previas a la ruptura con Cazzu

Pepe Aguilar se pronuncia sobre la violencia en México y la crisis en Jalisco

Edad de Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères: ¿cuántos años se llevan?

DEPORTES

Grupo Pachuca asegura que el

Grupo Pachuca asegura que el club León no saldrá de la ciudad pese a la venta del equipo

Miguel Layún se solidariza y paga la cirugía de Claudia Cid tras abandono de su club en Albania

Agreden a aficionado del Toluca tras victoria de los Diablos ante Pumas en Ciudad Universitaria

Estos serían los equipos del ascenso que podrían jugar en Liga MX

Gobierno de México ofrece su respaldo a la Selección de Irak para asegurar su presencia en el repechaje mundialista en Monterrey