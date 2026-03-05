Así fue la relación de la exnovia de “El Chapo” con René Arzate, hoy uno de los más buscados por EEUU

Valeria Rubí “La Gringuita”, exnovia de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reveló detalles poco conocidos de su relación con René Arzate García, “La Rana”. (Redes sociales/EEUU)

El nombre de René Arzate García, alias “La Rana”, figura hoy entre los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, que han presentado nuevos cargos de narcoterrorismo en su contra y ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que lleve a su arresto.

Sin embargo, aunque es uno de los operadores más buscados del Cártel de Sinaloa, pocos conocían la relación íntima de René Arzate con Valeria Rubí Quiroz, “La Gringuita”, una de las exnovias de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El testimonio de Quiroz, difundido en el podcast de Gusgri en marzo de 2024, revela algunos detalles de cómo fue su fugaz relación con el capo, que hoy desata la violencia en Tijuana.

Tuvieron una hija

Valeria Rubí Quiroz, 'La Gringuita', exnovia del Chapo, también tuvo una relación con "La Rana". (Infobae)

De acuerdo con el relato de Valeria Rubí Quiroz, su relación con René Arzate tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa, cuando ella tenía 18 años, luego de su relación con “El Chapo”. Su primer encuentro fue en un restaurante de sushi, donde quedó cautivada por el que describe como un hombre alto, atento y detallista. A partir de ese encuentro, mantuvieron una relación breve pero intensa, marcada por atenciones y gestos románticos.

Quiroz narra que René Arzate la consentía enviándole flores cada mes durante su embarazo, peluches de rana —por el apodo de Arzate— y que siempre cumplía sus antojos. “Siempre me hacía sentir especial”, aseguró. Ambos decidieron sellar su vínculo tatuándose una rana, aunque ella después se lo borró por presión de una pareja posterior.

Sobre el impacto emocional de esa relación, Valeria fue clara: “René fue mi príncipe, mi único amor. Él siempre buscaba consentirme”. Añadió que su hija, Mía Ener, lleva ese nombre porque “Ener es René al revés”, en homenaje a su expareja. “Mi hija está igualita a él”, afirmó.

René Arzate y La Gringuita tuvieron una hija, según confesó ella en el podcast de Gusgri. (FBI/Captura de pantalla)

La relación culminó a raíz de un escándalo mediático que la vinculó falsamente con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez. Valeria explicó que el rumor, difundido por una revista, afectó su vínculo con René y llevó a su distanciamiento.

“Nunca tuve nada con él (Canelo). Él sabe que entre él y yo nunca pasó nada”, aclaró en el podcast. “Entiendo a René, por qué se haya enojado. Él siempre supo la verdad, pero ya era demasiado. Fue un momento muy difícil para ambos”.

A pesar de la ruptura, Quiroz dijo que Arzate la marcó en su vida y que esperaba que su hija lo conociera algún día. También compartió que la relación fue “fugaz, pero significativa”, y que tras esa etapa perdió contacto con el narcotraficante.

Quién es “La Rana”, el fugitivo internacional

René Arzate García nació en 1983 y, según fuentes oficiales, comenzó su carrera delictiva en Tijuana desde adolescente, avanzando en la estructura criminal hasta convertirse en jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Este 26 de febrero el Departamento de Justicia de EEUU actualizó una acusación contra "La Rana" y presentó una recompensa millonaria para su captura. Crédito: FBI

La trayectoria de Arzate estuvo marcada por su transición del entorno del Cártel de Tijuana al de Sinaloa, en medio de una guerra interna entre los Arellano Félix y el avance de las facciones de Joaquín Guzmán Loera e Ismael “El Mayo” Zambada.

Un episodio decisivo para ganarse la confianza de Zambada fue su intervención en el rescate de dos familiares del capo secuestradas en Tijuana, hecho que marcó un antes y un después en su relación con el líder sinaloense.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 26 de febrero de 2026 que René Arzate enfrenta cargos por narcoterrorismo, apoyo material a organizaciones terroristas y tráfico de drogas.

De acuerdo con reportes, Arzate se consolidó como operador clave en la logística del trasiego de metanfetamina, cocaína, fentanilo y marihuana hacia Estados Unidos, y se le atribuyen acciones violentas como secuestros, ejecuciones y extorsión en la región de Tijuana.

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura de René Arzate o de su hermano, Alfonso Arzate García, alias “El Aquiles”.

La acusación formal sustituye la presentada en 2014 y amplía los cargos, que incluyen penas máximas de cadena perpetua y multas millonarias.