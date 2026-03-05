9M en 2026: qué ha pasado con la iniciativa “Un día sin nosotras”

La manifestación se realiza un día después de la marcha de 8M FOTO: CUARTOSCURO.COM FOTO:Mar L./ Infobae México

La iniciativa Un día sin Nosotras es una protesta de ausentismo de mujeres en el entorno laboral, estudiantil e incluso de consumo, la cual se realiza el 9 de marzo —9M—.

En 2026, las principales convocatorias giran en torno a marchas por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Sin embargo, hay universidades que han pedido flexibilidad para las alumnas que decidan sumarse a la protesta simbólica del 9 de marzo, que incluso fue legitimada por la Cámara de Diputados como “Día Nacional Sin Nosotras”.

FCPyS se suma al 9M un día sin nosotras

A través de su cuenta oficial, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM explicó lo siguiente:

El 9 de marzo (9M), “Un día sin mujeres, visibiliza la importancia de las mujeres en la sociedad y denuncia las violencias estructurales que aún persisten.

En este contexto, exhortamos al profesorado a no registrar asistencia, ni realizar evaluaciones ese dia.

Hacemos un llamado a conducimos con absoluto respeto, empatía y solidaridad, para que las mujeres de nuestra comunidad (estudiantas, académicas, administrativas y trabajadoras) que lo deseen participen en esta iniciativa, sin repercusiones académicas o laborales.

Es posible que en los próximos días otras instituciones lancen comunicados con algún posicionamiento, ya que 9 de marzo cae en lunes.

Por qué el 9M perdió fuerza en años anteriores

En 2025, la iniciativa “Un día sin Mujeres”, nacida en 2020 por impulso de la colectiva Brujas del Mar, experimentó una disminución significativa en su convocatoria y visibilidad nacional.

Aunque la Cámara de Diputados reconoció oficialmente el 9 de marzo como “Día Nacional Sin Nosotras” en 2024, ese año la movilización social se mostró mucho menor que en años previos.

Entre los factores que explican este debilitamiento destacan:

La fecha del 9 de marzo de 2025, que cayó en domingo, lo que limitó la ausencia laboral y escolar, elementos centrales en la protesta original.

Las principales colectivas feministas, incluida Brujas del Mar, no realizaron un llamado nacional; la convocatoria se concentró en la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La institucionalización del paro, con el reconocimiento oficial y el respaldo de instituciones y empresas, llevó a que muchas activistas consideraran que el sentido de protesta se diluyó.

Críticas internas al movimiento, incluyendo señalamientos hacia Brujas del Mar por presuntas posturas transfóbicas, llevaron a que algunos grupos decidieran no participar.

El contexto post-pandemia y el giro de algunas colectivas hacia otras formas de activismo y protesta.

Cómo surgió el 9M un día sin nosotras

En 2020, la acción paralizó parcialmente el país y tuvo un impacto económico estimado de más de 25 mil millones de pesos, visibilizando la importancia de la participación de las mujeres en la vida cotidiana.

Aunque la efeméride permanece en el calendario nacional y sostiene un valor simbólico, la movilización concreta en 2025 fue considerablemente menor y se centró en la recordación histórica y la reflexión interna más que en la protesta pública masiva.