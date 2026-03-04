México

Yuri revela que no fue amiga de Carmen Salinas, pero la defiende de rumores sobre rituales esotéricos

La controversia recuerda episodios de los años 80 que involucraron a otras figuras mediáticas como Lucía Méndez y Yuri en ‘sectas narcosatánicas’, afectando sus carreras

Guardar
Yuri defendió públicamente a Carmen
Yuri defendió públicamente a Carmen Salinas tras acusaciones que la vinculan con rituales esotéricos y menores, exigiendo respeto a su memoria

La cantante Yuri defendió públicamente a Carmen Salinas tras las recientes acusaciones que la relacionan con rituales esotéricos y menores. La artista aclaró que, aunque conocía a la actriz, no era su amiga personal y pidió evitar difamaciones infundadas, recordando que ella misma fue víctima de rumores similares en el pasado.

Yuri explicó que no mantenía una amistad cercana con Carmen Salinas, pero lamentó los señalamientos surgidos por declaraciones de un reo, quien en el podcast Penitencia la acusó de comprar menores para rituales. La cantante resaltó la importancia de no juzgar sin pruebas y subrayó que los rumores pueden causar daños irreversibles a la reputación de las figuras públicas.

“No podemos hablar de nadie si no tienes pruebas, cuando las pruebas existen, la cosa es diferente., y aún así no podemos juzgar porque no somos jueces... a Carmen sí la conocía, pero no era mi amiga, no era una señora que yo frecuentara mucho”, dijo a la prensa.

La artista aclaró que conocía
La artista aclaró que conocía a Carmen Salinas, pero que no eran amigas personales y pidió evitar difamaciones sin pruebas (Foto: @oficialyuri, Instagram)

La vez que Yuri fue señalada como ‘narcosatánica’

A finales de los años 80, tanto Yuri como Lucía Méndez fueron vinculadas por la opinión pública con la secta criminal “Los Narcosatánicos”. Esta organización, encabezada por Adolfo de Jesús Constanzo, cometió secuestros y sacrificios humanos en Matamoros, Tamaulipas, en 1989.

En su declaración, Yuri relató que la situación fue tan grave que el fallecido productor Pedro Torres, referente del medio artístico, intervino ante las autoridades penitenciarias. Según la cantante, gracias a esta gestión lograron desmentir las acusaciones y fueron exoneradas de cualquier relación con la secta.

Lucía Méndez se encontraba en el apogeo de su carrera con ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’, interpretando a un personaje con habilidades sobrenaturales. La actriz explicó que el público y algunos medios vincularon la trama de la telenovela con los sucesos reales, lo que alimentó versiones sin fundamento.

Las investigaciones llevaron a ambas artistas a comparecer ante las autoridades. Finalmente, recibieron una carta del procurador deslindándolas formalmente de cualquier vínculo con los “narcosatánicos”.

A finales de los años
A finales de los años 80, Yuri y Lucía Méndez fueron relacionadas por la opinión pública con la secta criminal ‘Los Narcosatánicos’ (Foto: Twitter / @oficialyuri)

Familia de Carmen Salinas evalúa una demanda

Tras la difusión reciente de las acusaciones contra Carmen Salinas, familiares de la actriz pidieron respeto por su memoria. Su hija y sobrinos manifestaron que podrían considerar acciones legales contra quienes difundan estos rumores, mencionando a Saskia Niño de Rivera, creadora del podcast ‘Penitencia’, entre los posibles responsables.

La polémica creció ante la imposibilidad de Carmen Salinas de responder, ya que falleció en diciembre de 2021. Yuri expresó su preocupación por la dignidad de la actriz y la recurrencia de ataques sin pruebas: “Se me hace muy mala onda, la señora ya no está para defenderse, por qué hacen esos comentarios”.

Familiares de Carmen Salinas rechazaron
Familiares de Carmen Salinas rechazaron los recientes rumores e indicaron que podrían iniciar acciones legales contra los responsables, mencionando a Saskia Niño de Rivera (Foto: Facebook)

La cantante reiteró que no se debe acusar a nadie sin pruebas contundentes. Insistió en que, incluso cuando existen pruebas, no es competencia del público juzgar a las personas.

Yuri concluyó que el ambiente artístico expone a sus integrantes a rumores infundados y que la memoria de personas como Salinas merece respeto. Remarcó la importancia de basarse solo en hechos comprobados al emitir cualquier juicio público.

Temas Relacionados

YuriCarmen SalinasLos NarcosatánicosDifamación PúblicaLucía Méndezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando operativo de la Familia Michoacana

Los tres servidores públicos realizaban funciones al frente del ayuntamiento de Amacuzac

Operativo Enjambre en Morelos: capturan

Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio Quijano

El actor de origen español aseguró que su estacia en “La Casa de los Famosos México” hubiera sido más exitosa sin la presencia de la presentadora de “Venga la Alegría”

Ferka asegura estar decepcionada de

Pensión Bienestar 2026: los siguientes beneficiarios cobrarán su pago el 4 de marzo

El esquema de dispersión busca garantizar que personas de la tercera edad reciban el apoyo de 6 mil 400 pesos de acuerdo a su apellido

Pensión Bienestar 2026: los siguientes

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

El equipo de Benjamín Gil triunfó en su debut en Scottsdale gracias a las destacadas actuaciones de Rowdy Téllez y Alejandro Osuna

México vence a los Diandmondbacks

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 3 de marzo

El precio de la mezcla mexicana de petróleo se estima utilizando las fórmulas de precio por región geográfica con el cierre diario de las cotizaciones correspondientes

Precio de la mezcla mexicana
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo Enjambre en Morelos: capturan

Operativo Enjambre en Morelos: capturan a 3 funcionarios por extorsión y a “El Camarón”, mando operativo de la Familia Michoacana

Aseguran en Culiacán más de 100 mil pastillas de fentanilo abandonadas en una motocicleta

Capturan en Colima a “El Tijuas”, presunto integrante del CJNG implicado en un multihomicidio

Cuánto cuesta un lujoso féretro bañado en oro como el de El Mencho, enterrado entre arreglos florales de miles de pesos y opulencia

Golpe al narco: Alfonso Durazo informa el aseguramiento de 100 kilos de metanfetamina en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Ferka asegura estar decepcionada de

Ferka asegura estar decepcionada de Jorge Losa tras sus declaraciones con Apio Quijano

Laura Flores explica qué es la blefaroplastia, cirugía de párpados a la que me sometió

Adal Ramones lamenta fractura con ex compañeros de Otro Rollo y asegura fue el único que no cobró por Enrollados

¿Se casa con Sebastián Rulli? Angelique Boyer sorprende al anunciar compromiso

Lost Acapulco regresa a CDMX: fecha y preventa para los pioneros del surf mexicano en ‘Playa Satán’

DEPORTES

México vence a los Diandmondbacks

México vence a los Diandmondbacks y suma su primera victoria rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Así fue la visita de leyendas del Barcelona al entrenamiento de las Chivas

Alberto Del Río “El Patrón” presenta LM52, su nueva empresa de lucha libre mexicana

Adiós al Estadio Azteca, a 100 días del Mundial 2026 adopta oficialmente el nombre de Estadio Banorte

Así puedes adquirir boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y Monterrey