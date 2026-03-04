¿Quién era Samuel González Rodríguez, líder ganadero asesinado en Colima?

Samuel González Rodríguez dejó un legado de liderazgo en el sector agropecuario de Colima, defendiendo a ganaderos y productores de arroz hasta sus últimos días.

El asesinato de Samuel González Rodríguez cimbró al sector agropecuario de Colima.

Más allá del ataque armado que le arrebató la vida a los 69 años, su figura destacó por una trayectoria vinculada al campo, la representación de productores y la defensa de apoyos para el sector rural.

Recién reelecto como presidente de la Unión Ganadera del municipio de Cuauhtémoc, su liderazgo lo mantenía en una etapa activa de gestión y representación.

Liderazgo en la Unión Ganadera de Cuauhtémoc

Samuel González Rodríguez se desempeñaba como presidente de la Unión Ganadera en el municipio de Cuauhtémoc, cargo para el que había sido reelecto apenas unos días antes de su muerte.

Ingeniero de profesión, era reconocido entre productores pecuarios y agrícolas como un representante cercano a las necesidades del campo.

Su labor en el campo consolidó la voz de los productores colimenses y visibilizó sus necesidades ante instancias estatales y federales. Crédito: ARCHIVO /CUARTOSCURO

Su reciente toma de protesta marcaba el inicio de un nuevo periodo al frente de la organización ganadera local, en un contexto complejo para el sector rural del estado.

Su reelección reflejaba el respaldo de sus agremiados y la continuidad de proyectos enfocados en fortalecer la actividad productiva.

Voz de los productores de arroz en Colima

Además de su papel en la ganadería, González Rodríguez también tuvo presencia activa en el sector arrocero.

En noviembre de 2025 encabezó una conferencia de prensa como presidente del Sistema Producto Arroz en la entidad, donde exigió el pago de apoyos federales pendientes correspondientes al ciclo agrícola 2024.

Samuel González Rodríguez defendió los derechos de los productores de arroz, exigiendo la liberación de apoyos federales pendientes.

En aquella ocasión, denunció que productores de municipios como Cuauhtémoc, Colima y Coquimatlán enfrentaban retrasos en el pago del apoyo a la comercialización, que ascendía a más de 33 millones de pesos en el estado.

Señaló que cerca de 150 productores locales dependían de esos recursos para mantener sus cultivos y cubrir costos de producción.

Su postura fue firme al demandar que la autoridad federal liberara los recursos comprometidos, subrayando que se trataba de familias que subsistían de una actividad “honesta y lícita”.

Trayectoria y perfil personal

Conocido como el “Ing. Samuel González Rodríguez”, su formación profesional y experiencia en el campo lo llevaron a ocupar espacios de representación en el sector agropecuario.

Productores y conocidos lo describieron como un hombre de trabajo constante, enfocado en la gestión y defensa de los intereses rurales.

Samuel González Rodríguez estaba casado con Roma Velasco, con quien formó una familia reconocida por su legado y compromiso.

En el ámbito familiar, estaba casado con Roma Velasco y era padre de Paulina González Velasco. También era abuelo.

En mensajes difundidos tras su fallecimiento, amigos y allegados resaltaron su papel como esposo, padre y abuelo, así como el legado de esfuerzo que dejó a su familia.

Un liderazgo en un contexto de violencia en Colima

El homicidio ocurrió la noche del 3 de marzo de 2026, cuando fue atacado a balazos al salir de un rancho en la colonia La Lagunilla, en Cuauhtémoc.

La Fiscalía General del Estado de Colima abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado y ordenó diligencias periciales para esclarecer los hechos.

Samuel González Rodríguez colaboraba con autoridades para garantizar la seguridad de los productores y proteger sus propiedades en Colima. (Especial)

Su muerte se dio en un escenario de violencia que ha impactado a distintos sectores de la sociedad colimense, incluido el productivo.

Para muchos en el ámbito rural, la pérdida de González Rodríguez representa no sólo la ausencia de un dirigente, sino la de una voz que articulaba demandas y acompañaba gestiones ante autoridades.

Legado en el sector agropecuario colimense

La figura de Samuel González Rodríguez trascendió por su participación activa en:

La representación de ganaderos del municipio de Cuauhtémoc.

La defensa de apoyos económicos para productores de arroz.

La interlocución con autoridades estatales y federales.

La visibilización de las problemáticas del campo colimense.

El impulso a la organización de productores locales.

Su trayectoria estuvo marcada por el trabajo en favor del sector primario, en una entidad donde la actividad agropecuaria es sustento de cientos de familias.

Más allá de las circunstancias de su muerte, su perfil público quedó ligado a la defensa del campo y a la representación de quienes dependen de él para vivir.