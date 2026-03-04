Qué grupos delictivos operan en Pénjamo tras ataque a policías en el que uno murió y dos fueron gravemente heridos

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un operativo de vigilancia de la Policía Municipal de Pénjamo terminó con el asesinato de un agente y dos más heridos de gravedad tras un ataque a balazos en la comunidad La Sarna, ubicada sobre el Libramiento Norponiente La Piedad, en la zona limítrofe de Guanajuato y Michoacán. Las autoridades locales confirmaron el saldo del atentado, que además ocasionó el cierre total de las vías de comunicación cercanas durante aproximadamente cinco horas.

Este incidente delictivo se da días después de la muerte de Rubén “Nemesio” Oseguera Cervantes “El Mencho”, quien murió en un operativo el domingo 23 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

El ataque ocurrió mientras los elementos realizaban patrullajes de rutina en esta franja del municipio, identificada como una de las puertas al sur del estado. De acuerdo con la información oficial, uno de los agentes perdió la vida en el lugar y los otros dos fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica, dada la gravedad de sus lesiones. El Gobierno Municipal de Pénjamo emitió un comunicado en el que reconoció el desafío logístico y operativo que implica la ubicación geográfica de la demarcación, la cual colinda con el estado de Michoacán.

La agresión armada provocó el cierre de caminos y un colapso en el tráfico vehicular de la zona, afectando la movilidad de cientos de personas que transitan diariamente entre ambos estados. Por la magnitud del incidente, el Gobierno Municipal solicitó apoyo de las autoridades estatales y federales para reforzar la presencia de seguridad en la región. Subrayó la importancia de mantener la coordinación con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, así como el acompañamiento permanente de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Hasta el momento, no hay información sobre personas detenidas en relación con estos hechos. La Dirección de Seguridad Pública Municipal señaló que se colabora estrechamente con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) para avanzar en las investigaciones y tratar de esclarecer el ataque. Las autoridades locales reiteraron el compromiso de mantener acciones conjuntas con instancias estatales y federales para responder a la ola de violencia que afecta distintas zonas de Guanajuato.

En el contexto de estos hechos violentos, la FGE Guanajuato presentó un informe reciente que arroja datos sobre la lucha contra los grupos delictivos en la entidad. Según el balance oficial, al menos 2 mil 946 integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Santa Rosa de Lima (CSRL), Sinaloa, Nueva Plaza y Nueva Salazar habrían sido capturados durante 2025. A dichas personas se les incautaron mil 370 armas y más de 1.5 millones de dosis correspondientes a nueve tipos distintos de drogas.

El reporte indica que el 52.9% de los detenidos identificados pertenecen al CJNG, lo cual refleja una fuerte presencia operativa de este grupo o un mayor esfuerzo de las autoridades estatales por desarticularlo. Por su parte, el CSRL registró 982 detenciones, que representan el 33.3% del total. El análisis de la FGE apunta a que más del 86% de los aseguramientos se concentran en ambos cárteles, lo que muestra la preponderancia de estas organizaciones en el panorama criminal del estado.

La situación de seguridad en Pénjamo y otras regiones fronterizas de Guanajuato se mantiene bajo observación, mientras las autoridades estatales y federales evalúan estrategias para contener los episodios de violencia derivados de la disputa entre cárteles y garantizar la protección de la población.

Qué cárteles operan en Pénjamo

En 2014 el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dirigió su interés a Guanajuato por ser un punto clave en las rutas de tráfico de narcóticos a Estados Unidos, por su colindancia con Jalisco y por la infraestructura petrolera que lo atraviesa, ya que en la entidad pasan 12 poliductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La violenta incursión del CJNG en Guanajuato para arrebatarle el control de las plazas al CSRL ha dejado una ola de violencia. (Infobae México / Jovani Pérez)

Por años, el CJNG ha mantenido una disputa frontal contra el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), nacido en dicha población del municipio de Villagrán que se ha especializado en el huachicoleo, la extorsión, el narcomenudeo y el lavado de dinero. Sin embargo, en esta confrontación hay más grupos involucrados.

¿Qué cárteles del narco se enfrentan en Guanajuato?

Hasta 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconocía la presencia en Guanajuato de tres organizaciones delictivas: el CJNG, el CSRL y el Cártel de Sinaloa.

No obstante, en 2023 las autoridades detectaron la participación de un grupo adicional en el campo de batalla que se convirtió el territorio estatal: el Cártel del Golfo (CDG).

El Grupo Escorpión, liderado por ‘La Kena’, sería el grupo de más reciente incursión en la disputa por el territorio de Guanajuato. (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Según información del fiscal Carlos Zamarripa y del general de brigada diplomado de Estado Mayor, Enrique García Jaramillo —comandante de la 16a. Zona Militar—, las autoridades en Guanajuato identificaron la participación del Grupo Escorpión, liderado por José Alberto García Vilano, ‘La Kena′, luego de que seis de sus integrantes fueran detenidos en marzo de 2023.

Aparentemente, en su intento por frenar los avances del CJNG, el CSRL de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, habría forjado alianzas con el Grupo Escorpión y con tropas de Ismael ‘El Mayo’ Zambada (del CDS).

Incluso se presume que, en algún momento, a esta confederación criminal se había sumado el grupo local denominado La Unión de León. No obstante, acorde con los reportes disponibles, esta célula habría cambiado de bando tras la detención de ‘El Marro’ en 2020 para vincularse con Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

De acuerdo con los reportes disponibles de AC Consultores y de diversas fuentes abiertas, la distribución de organizaciones delictivas en Guanajuato es la siguiente:

Mapa de grupos criminales que operan en Guanajuato. (Infobae México/Jovani Pérez)