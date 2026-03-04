México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de marzo

También está en juego el token para las competidoras

Los spoilers aseguran que el
Los spoilers aseguran que el equipo Rojo de Exatlón México vencerá (Facebook/ExatlonMx)

El Duelo de los Enigmas en Exatlón México 2025 mantiene a miles de espectadores atentos a cada movimiento de los equipos rojo y azul, quienes competirán en el circuito Circus.

En la jornada de este miércoles 4 de marzo, la tensión crece, ya que ambos conjuntos buscan romper la racha que los ha marcado en las últimas competencias.

De acuerdo con filtraciones y comentarios de seguidores en redes sociales, el equipo rojo aparece como el posible ganador del Duelo de los Enigmas este miércoles.

El reality de hoy comienza
El reality de hoy comienza a las 20:30 (Facebook/ExatlonMx)

Tras una serie de derrotas recientes, los rojos enfrentan un reto crucial para mantenerse en la competencia y buscar el ansiado Power Token varonil, una ventaja estratégica que puede definir el destino de los participantes.

Según spoilers difundidos en distintas plataformas, los rojos tendrían la oportunidad de revertir su mala racha y adjudicarse el Duelo de los Enigmas esta noche, lo que les permitiría recuperar terreno frente a los azules, quienes hasta el momento han dominado la semana con victorias clave.

Qué es el Duelo de los Enigmas

El Duelo de los Enigmas es uno de los desafíos más esperados en Exatlón México.

Consiste en que los equipos se enfrentan en un circuito donde la destreza física y la estrategia se ponen a prueba.

El objetivo es superar diversos obstáculos y acertijos para ganar alguno de los premios ocultos en tres cajas misteriosas.

En esta ocasión, el circuito Exatlón Circus será el escenario de una competencia intensa, en la que tanto rojos como azules deberán demostrar velocidad, fuerza y puntería.

Posiblemente el equipo azul no
Posiblemente el equipo azul no esté fortalecido frente a los rojos (Facebook/ExatlonMx)

Los ganadores accederán a uno de los premios secretos, lo que añade un componente de incertidumbre y expectativa para los equipos y el público.

Lista de eliminados recientes

  • José Ochoa (azul)
  • Samanta Rodríguez (rojo)
  • Emilio Rodríguez (rojo)
  • Nataly (azul)
  • Alejandro Aguilera (azul)
  • Ella Bucio (rojo)

Estas salidas han tenido un efecto directo en la moral y el rendimiento de ambos equipos, especialmente en los rojos, quienes han visto disminuir su fuerza colectiva tras la eliminación de figuras clave.

Cómo llegan azules y rojos al capítulo de hoy

El equipo azul llega al Duelo de los Enigmas con el impulso de haber ganado la Batalla Colosal el día anterior, sumando triunfos consecutivos desde el inicio de la semana.

Su rendimiento ha sido constante, lo que les otorga confianza para encarar el desafío de esta noche.

En contraste, los rojos atraviesan uno de sus momentos más difíciles.

Tras varias derrotas y la reciente eliminación de Ella Bucio, el equipo busca recomponerse y encontrar en el Duelo de los Enigmas una oportunidad para regresar a la lucha por el título.

Líderes como Humberto Noriega intentan motivar a sus compañeros y recuperar el terreno perdido frente a sus rivales.

La competencia de este miércoles promete ser decisiva, con ambos equipos dispuestos a dar el máximo en busca del ansiado premio y la posibilidad de cambiar la historia de la temporada.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

La Villa 360 está en
La Villa 360 está en juego durante el episodio del lunes, tras la eliminación de Alejandro Aguilera (Facebook/ExatlonMx)
  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
  • Redes sociales (TikTok, YouTube): Clips destacados de los mejores momentos

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

