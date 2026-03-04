Clima en México: alertan por lluvias, tolvaneras y onda de calor este 4 de marzo

México enfrentará un clima contrastante con lluvias fuertes en el sureste, vientos intensos en el norte y una onda de calor persistente en el Pacífico sur. REUTERS/Henry Romero

El clima en México mantendrá condiciones contrastantes durante las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias fuertes en el sureste del país, rachas intensas de viento en el norte y la persistencia de una onda de calor en entidades del Pacífico sur, mientras que un nuevo frente frío comenzará a aproximarse al noroeste.

Lluvias fuertes en Chiapas, Campeche y Yucatán

Durante la noche y madrugada, la interacción de canales de baja presión con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe provocará precipitaciones de consideración en el sureste.

Para el 4 de marzo se pronostican:

Lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo .

Chubascos (5 a 25 mm) en entidades del norte, occidente, centro y oriente , incluyendo Durango, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tabasco .

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Querétaro.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible granizo, además de generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, principalmente en zonas de Chiapas.

Viento fuerte y riesgo de tolvaneras en el norte

Una línea seca sobre el norte del país y una circulación anticiclónica en el golfo de México favorecerán rachas significativas de viento.

Se esperan rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con riesgo de derribo de árboles y anuncios publicitarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se esperan:

Rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas .

Vientos de 40 a 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Campeche y Yucatán .

Tolvaneras en regiones del noroeste y norte.

Las autoridades advirtieron que las ráfagas podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Además, durante la noche del miércoles y primeras horas del jueves, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste, interactuando con la corriente en chorro polar y provocando descenso de temperatura y vientos intensos en esa región.

Onda de calor persistirá en el Pacífico sur

Pese a las lluvias, continuará el ambiente caluroso en varias entidades. Se prevén temperaturas máximas de:

40 a 45 °C en el istmo de Oaxaca .

35 a 40 °C en Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Campeche y Yucatán .

30 a 35 °C en Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

La onda de calor prevalecerá en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde el ambiente será caluroso a muy caluroso durante las tardes.

En contraste, las temperaturas mínimas descenderán hasta los -10 a -5 °C en sierras de Chihuahua y Durango, y de -5 a 0 °C en zonas altas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, con presencia de heladas.

Valle de México: chubascos y posible granizo

En el Valle de México se anticipa mañana fresca con bruma y frío en zonas altas, seguida de una tarde templada a cálida con incremento de nubosidad.

Se prevén lluvias con descargas eléctricas y posible granizo en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para la Ciudad de México se estima una temperatura mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C.

En Toluca, los valores oscilarán entre 6 y 25 °C. Se prevén lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible granizo, además de rachas de viento de hasta 45 km/h.

Pronóstico regional: contrastes en todo el país

El panorama por regiones muestra variaciones importantes:

Pacífico Sur : lluvias fuertes en Chiapas y chubascos en Oaxaca y Guerrero , con oleaje de hasta 2 metros en el golfo de Tehuantepec .

Golfo de México : chubascos en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco , con ambiente cálido por la tarde.

Península de Yucatán : lluvias fuertes y rachas de hasta 60 km/h en Campeche y Yucatán .

Mesa del Norte : ambiente frío por la mañana y muy caluroso por la tarde, con rachas intensas de viento .

Península de Baja California: sin lluvias, pero con oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental.

En las últimas 24 horas, las lluvias más relevantes se registraron en Valladolid, Yucatán, mientras que las temperaturas más altas se reportaron en Arriaga, Chiapas, y Ciudad Constitución, Baja California Sur.

El SMN mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema frontal que ingresará al noroeste y recomienda a la población atender avisos oficiales y extremar precauciones ante lluvias, viento fuerte y cambios bruscos de temperatura.