Gelatina de tuna roja: Vitamina C y frescura en cada bocado

Un postre que pinta la mesa de rojo vibrante y salud: la gelatina de tuna roja es más que tradición, es antioxidante natural. Esta receta se sirve fresca y colorida, recordando la riqueza de las tunas rojas del sur de México.
Consumida en celebraciones familiares, la gelatina de tuna roja destaca por su sabor único y su alto aporte de fibra y vitamina C, perfecta para cuidar el cuerpo en días de calor. Va de maravilla con frutas frescas o un toque de crema ligera.
Receta de gelatina de jiotilla (tuna roja)
La gelatina de jiotilla utiliza el jugo natural de tunas rojas pasadas por tamiz para extraer su pulpa y color. Se combina con grenetina y un toque de azúcar, logrando una textura firme y brillante. El secreto está en agregar la fruta ya fría, para preservar sus nutrientes y sabor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 28 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 8 minutos
Ingredientes
- 1 litro de agua
- 50 jiotillas (tunas rojas) peladas, tamizadas
- 150 g de grenetina rehidratada en 2 tazas de agua
- 250 g de azúcar
- 7 1/2 tazas de crema (para servir, opcional)
Cómo hacer gelatina de jiotilla, paso a paso
- Hierve el agua con el azúcar hasta que se disuelva.
- Retira del fuego y deja enfriar ligeramente.
- Agrega la grenetina rehidratada, mueve hasta disolver por completo.
- Incorpora la pulpa de jiotilla, mezcla bien para integrar color y sabor.
- Vierte en un molde previamente humedecido.
- Refrigera al menos 4 horas (idealmente, toda la noche).
- Para desmoldar, sumerge el molde unos segundos en agua caliente y voltea en una charola.
- Sirve acompañada de crema fría. Consejo técnico clave: No agregues la pulpa con el jarabe muy caliente para evitar que pierda color y propiedades.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 18 a 20 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 85 kcal
- Proteína: 3 g
- Grasa: 0,5 g
- Carbohidratos: 17 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigeración, hasta 5 días en recipiente hermético.