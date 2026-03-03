Gelatina de tuna roja: Vitamina C y frescura en cada bocado

(Gemini)

Un postre que pinta la mesa de rojo vibrante y salud: la gelatina de tuna roja es más que tradición, es antioxidante natural. Esta receta se sirve fresca y colorida, recordando la riqueza de las tunas rojas del sur de México.

Consumida en celebraciones familiares, la gelatina de tuna roja destaca por su sabor único y su alto aporte de fibra y vitamina C, perfecta para cuidar el cuerpo en días de calor. Va de maravilla con frutas frescas o un toque de crema ligera.

Receta de gelatina de jiotilla (tuna roja)

La gelatina de jiotilla utiliza el jugo natural de tunas rojas pasadas por tamiz para extraer su pulpa y color. Se combina con grenetina y un toque de azúcar, logrando una textura firme y brillante. El secreto está en agregar la fruta ya fría, para preservar sus nutrientes y sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 28 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 8 minutos

Ingredientes

1 litro de agua

50 jiotillas (tunas rojas) peladas, tamizadas

150 g de grenetina rehidratada en 2 tazas de agua

250 g de azúcar

7 1/2 tazas de crema (para servir, opcional)

Cómo hacer gelatina de jiotilla, paso a paso

Hierve el agua con el azúcar hasta que se disuelva.

Retira del fuego y deja enfriar ligeramente.

Agrega la grenetina rehidratada, mueve hasta disolver por completo.

Incorpora la pulpa de jiotilla, mezcla bien para integrar color y sabor.

Vierte en un molde previamente humedecido.

Refrigera al menos 4 horas (idealmente, toda la noche).

Para desmoldar, sumerge el molde unos segundos en agua caliente y voltea en una charola.

Sirve acompañada de crema fría. Consejo técnico clave: No agregues la pulpa con el jarabe muy caliente para evitar que pierda color y propiedades.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 18 a 20 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 85 kcal

Proteína: 3 g

Grasa: 0,5 g

Carbohidratos: 17 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigeración, hasta 5 días en recipiente hermético.